«Ты все равно это не переживешь»: После двойного убийства пасынок Стаса Намина пытался задушить и свою мать

Роман Микоян в Истринском городском суде. Фото Владимир Гердо/ТАСС

В службу 112 он позвонил сам. Сообщил, что только что убил двух человек – свою бабушку и младшего брата. Не верите? Звонивший передал трубку женщине – матери. И всхлипывающая женщина все подтвердила. В деревню Крюково под подмосковной Истрой понеслись экипажи полиции и скорая помощь. А убийца спокойно дожидался их во дворе, у остывшего тела брата…

Эта трагедия произошла в октябре 2023 года.

Личности убитых, конечно, были установлены сразу. Пожилая женщина оказалась бывшей тещей известного музыкального продюсера, основателя легендарной советской группы «Цветы» Стаса Намина, а 30-летний парень – его младшим сыном.

Признавшийся в их убийстве 39-летний Роман Ткаченко приходился Стасу Намину пасынком. Музыкант женился на матери Романа Галине, когда мальчик был еще совсем маленьким - принял, как родного. Вскоре у супругов родился общий сын Артем. И с тех пор Роману начало казаться, что на него больше не обращают внимания, что все внимание родителей приковано только к Артему…

Так за что же он убил брата и бабушку? Первые версии вертелись вокруг сложных семейных отношений (неужели месть через брата отчиму?!) и денег, которые Роман якобы планировал получить от продажи бабушкиного дома в деревне. Но все оказалось и сложней, и ужасней.

Роман Ткаченко спокойно рассказывал и показывал следователям, как бил молотком спящую бабушку. Фото: ГСУ СК России по Московской области.

ОТ «ЦВЕТОВ» ДО НЬЮ-ЙОРКА

Настоящее имя Стаса Намина – Анастас Микоян. Родители назвали его в честь деда, знаменитого политического деятеля времен расцвета СССР. Анастаса-младшего в 10 лет отдали в Суворовское училище и еще там (на дворе стояли 1960-е) мальчик увлекся рок-музыкой. А позже, когда молодой человек учился в Институте иностранных языков (это уже 1969 год), он создал тот самый ансамбль «Цветы» и взял творческий псевдоним, став Стасом Наминым. В 1973-м коллектив доигрался до первой пластинки на фирме «Мелодия» - маленькой, всего на три песни. Зато одной из них стала та самая «Звездочка моя ясная», на много лет ставшая визитной карточкой «Цветов».

В конце 1980-х Намин начал заниматься еще и продюсированием. Через его Центр в те годы прошли «Бригада С» с Гариком Сукачевым, «Калинов Мост». Отсюда началась и история группы «Парк Горького».

К слову, Центром Стаса Намина практически с самого основания руководит Анна Микоян – первая жена музыканта, родившая ему дочь. В 1980-е у Намина был 7-летний брак с певицей Людмилой Сенчиной (ее хиты – «Хоть поверьте, хоть проверьте», «Камушки», «Лесной олень»). Уже после развода он встретил Галину, которая воспитывала одна маленького сына (Романа). Когда СССР распался, семья на несколько лет уезжала в США и там, в Нью-Йорке, в 1993 году родился Артем.

При этом защита Ткаченко пыталась доказать, что во время совершения убийств он был в состоянии аффекта. Фото: ГСУ СК России по Московской области.

Мальчик с раннего возраста увлекался абстрактной живописью, учился в Нью-йоркской школе искусств. В 2001 году он стал самым юным участником выставки «Абстракция в России. XX век», которая шла в Русском музее. В дальнейшем Артем Микоян занимался оформлением обложек музыкальных альбомов, продолжал рисовать, увлекся кинорежиссурой. Словом, подавал большие надежды. Отец, как говорят, в нем души не чаял. Впрочем, даже едва знавшие Артема люди отмечали, как один: воспитанный, интересный, позитивный парень.

А вот о его старшем единокровном брате большинство было противоположного мнения. Тот всегда был неуправляемым. А уж когда начал увлекаться запрещенными веществами… В 2007-м, например, 22-летний Роман сбил насмерть женщину, которая шла по пешеходному переходу. Однако молодой человек чудесным образом отделался условкой. И именно с тех пор их отношения с отчимом стремительно охладели.

По данным KP.RU, Стас Намин даже после развода продолжал поддерживать с Галиной хорошие отношения, а вот с Романом почти не общался. Тот завел свою семью, работал директором IT-компании. При этом - жил в подаренной отчимом московской квартире, ездил на подаренной им же машине…

А вот Артем, по словам знакомых, поддерживал связь с бедовым братцем, жалел и защищал его перед другими родственниками. Как оказалось – зря.

Стас Намин с сыном Артемом и старшей дочкой Марией Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

ССОРА ИЗ-ЗА СТАРОЙ ДРАКИ

19 октября Роман Ткаченко приехал из Москвы в Крюково по просьбе бабушки.

- Женщина попросила внука закопать на участке компостную яму, - рассказывает «КП» следователь по особо важным делам 1-го управления по РОВД ГСУ СК России по Московской области Андрей Христофоров. – В целом, он бывал у бабушки не реже раза в месяц.

В тот день вместе с Романом приехал его приятель. Когда справились с ямой, помощник вернулся в Москву, а Ткаченко остался в доме. Здесь у них с бабушкой и случился неприятный разговор.

- Ткаченко во время беседы вдруг вспомнил свою старую ссору с младшим братом, кода они подрались, - продолжает следователь. – По словам Ткаченко, бабушка начала на него из-за этого кричать, ругалась нецензурными словами. Мужчину это сильно разозлило, и он задумал убить пенсионерку, когда та уснет.

- Это был спонтанный порыв или все было продумано заранее?

- Нет, Ткаченко в ходе допросов отрицал, что планировал убийство заранее. Когда бабушка уснула, мужчина взял молоток и нанес им несколько ударов по голове спящей женщины. Затем несколько раз ударил ножом. По заключению экспертов, именно эти последние ранения в итоге стали смертельными.

Убив бабушку, Роман Ткаченко не стал звонить в полицию или скорую. Нет, первым делом он набрал номер брата.

- Он сообщил Артему, что их бабушка умерла. При этом он не сказал, что ее смерть носит криминальный характер. Попросил приехать в Крюково, но никому пока о смерти бабушки не говорить.

Дом, в котором случилась трагедия Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

«ТЫ ВСЕ РАВНО ПОКОНЧИШЬ С СОБОЙ»

Артем старшего брата ослушался – позвонил матери и тут же выехал в деревню. Когда молодой человек примчался к дому, Роман встретил его во дворе. Но в дом сразу не пустил. Предложить сначала покурить. Во время этого перекура он вдруг и признался Артему, что это он - бабушку…

- Завязалась ссора, во время которой Артем ударил брата кулаком по голове, - рассказывает Андрей Хистофоров. - Ткаченко в ответ выхватил нож и нанес Артему несколько ударов в область груди.

Вскоре в Крюково приехала и Галина. Роман не ожидал увидеть мать. Теперь и она стала для него ненужным свидетелем. Ткаченко накинулся на нее и начал душить. Хрипя, женщина спрашивала сына, неужели он делает это из-за денег, чтобы получить наследство?

- Но Ткаченко заявил, что она все равно не переживет смерти своей матери и сына, покончит с собой. А он ей якобы «просто поможет».

В какой-то момент Роман ослабил хватку. И даже начал давать Галине Микоян советы, как можно безболезненно покончить с собой.

- Женщина поклялась, что обязательно сделает все, как ей говорит Ткаченко. А когда сын успокоился, уговорила его позвонить в полицию…

- В каком состоянии он был, когда приехали полицейские и врачи?

- Он был абсолютно спокоен. Спокойно отвечал на все вопросы.

Впрочем, на суде Роман Ткаченко и его защита настаивали, что в момент убийства бабушки и брата мужчина находился в состоянии аффекта.

- Однако экспертная комиссия пришла к выводу, что Ткаченко в момент преступлений полностью осознавал свои действия и мог руководить ими, - уточняет следователь Христофоров. - Каких-либо психиатрических заболеваний у него также обнаружено не было.

Во время заседаний в Московском областном суде Роман Ткаченко несколько раз падал на колени, прося прощения у отчима и матери за убийство любимого сына. Впрочем, у присутствующих мнения разделились – то ли искренне плакал, то ли устроил спектакль. В марте нынешнего года суд вынес Роману Ткаченко приговор: 18 лет колонии строгого режима.

Адвокаты пытались это решение опротестовать, доказывали в апелляции, что их клиент если и не невменяем, то все-таки пребывал в состоянии аффекта… Однако на днях приговор оставили в силе. С учетом времени, проведенного в СИЗО, Роман Ткаченко должен провести в колонии около 14 лет. Если, конечно, его не выпустят по УДО.

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