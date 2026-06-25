84-летний космонавт Джанибеков раскрыл секрет своей молодости

Космонавт Владимир Джанибеков Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В последнюю субботу июня в России отмечают День молодежи. Как люди в возрасте поддерживают ощущение того, что ты молод?

KP.RU обратилась к Владимиру Джанибекову, летчику-космонавту, генерал-майору авиации, дважды герою Советского Союза. Стоит напомнить, что общая продолжительность пяти его полётов— 145 суток 15 часов 58 минут и 35 секунд. Он дважды выходил в открытый космос. Пробыл там 8 часов и 34 минуты. Был командиром корабля во всех космических экспедициях. Пережил экстремальные ситуации в космосе.

Полтора месяца назад близкие поздравляли его с 84-летием.

- Как можно ощущать себя молодым в вашем возрасте?

- Стрельба из лука - это мой главный рецепт молодости.

- Когда вы к этому пришли?

- Лет в 40 с небольшим я к нему пришел.

- Стрельба из лука — не самый физически тяжелый вид спорта?

- Если по физической нагрузке, ну, если говорить серьезно об этом увлечении, то, чтобы добиваться каких-то результатов — это предполагает достаточно интенсивные тренировки.

- Насколько интенсивные?

- Великие чемпионы тренируются дважды в день. Утром - порядка двухсот выстрелов. И во второй половине дня - еще 200-300 выстрелов.

- И у вас такой график?

- Ну нет, я не в таком графике. Для меня больше важна техническая сторона.

- Это как?

- Разные луки, разные характеры, разные стрелы. Стрелы надо подрезать под себя. Подобрать перышки, их много разных.

- И наконечники подобрать?

- Конечно. Наконечник - он тоже разный по весу. Балансировка стрелы — это же такие тонкие вещи. Они требуют много чего…

- Ручной тонкой работы?

- Это уже — рукоприкладство (смеется). Ну, в мелких масштабах. Но все равно надо уметь что-то руками делать и головой думать. Надо думать, что ты делаешь и зачем. А потом — проверить.

- Что проверить?

- В отличие от пулевой стрельбы — в стрельбе из лука тоже интереса много. Ты же за пулями к мишени не ходишь, стрелы не вытаскиваешь.

- А за стрелами к мишени лучнику надо ходить?

- Конечно. И что такое двести выстрелов? Получается, пять-шесть стрел выпустил — надо идти к мишени, чтобы их вытащить. Чем дальше мишень — тем больше ты находишь километров. И так пешочком — туда-обратно, туда-обратно.

- Сколько получается?

- 200 выстрелов делим на пять. 40 раз ты сходишь к мишени, до нее, скажем, 20 метров. Нормальные такие пешие прогулки.

- Ноги хорошо работают.

- И грудная клетка работает, и нервы успокаиваются. Правда, у кого как. Вообще, каждый выстрел — это самоконтроль. Это нарабатывает внутреннее состояние организма. И характер. Лучник — он почему интересен? Это же индивидуальный вид спорта. Нормальный лучник - это уже эгоист высочайшей пробы.

- А если командные соревнования?

- Тут уже у психолога команды проблема. Чтобы пара себя показала нормально - с ними надо хорошо поработать.

- Вы других космонавтов привлекаете?

- В прошлом году на «Звездном турнире» под Подольском ребята из отряда космонавтов приезжали. Серьезные ребята. И чемпионка мира стреляла с нами. Ребята с опытом. В конце июля в этом году планируем такой же турнир провести в Подольске.

- Как часто вы сейчас тренируетесь?

- Тренируюсь постоянно — два-три раза в клуб приезжаю, и дома стреляю каждый день.