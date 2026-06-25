Вопрос дня: А вы как молодость сохраняете? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Владимир Джанибеков, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза:

- Стрельба из лука - мой главный рецепт молодости. Лет в 40 с небольшим я к нему пришел. Это же предполагает интенсивные тренировки. Великие чемпионы тренируются дважды в день. Утром порядка двухсот выстрелов, во второй половине дня - еще 200 - 300 выстрелов. В отличие от пулевой стрельбы тут надо еще и к мишени ходить, стрелы вытаскивать. Пешочком туда-обратно раз 40 сходишь к мишени по 20 метров - получается нормальная пешая прогулка. И грудная клетка работает, и нервы успокаиваются.

Валерий Катышев, бывший мэр города Буй, сыровар:

- Работаю все время, несмотря на свои 67. Я делаю молочные продукты и себя в них не ограничиваю. Сыры ем только свои, а еще сметану, творог, молоко. Сейчас огурцы свои пошли, скоро картошку начнем прикапывать. И помидоры уже красные есть. Вот вам и рецепт.

Эвелина Блёданс, актриса, ведущая, певица:

- Мой рецепт молодости - оптимизм. Надо удивляться каждый день каким-то вещам, как будто они новые, а не сто раз виденные. И стараться сохранить в себе ребенка. Просто надо к этому подготовить себя. За счет чего это возможно? За счет того, что ты не отрицательными эмоциями живешь каждый день, а положительными.

Семен Альтов, писатель-сатирик:

- Это от Бога зависит. Каждому отпущено определенное количество лет. Многие мои ровесники уже там, а я пока еще здесь. Я всегда пытаюсь нагружать голову, тело, ноги. Больше ходить. Любить женщин. Не поддаваться старению. Оно все равно происходит, но надо не погружаться в это состояние.

Владимир Березин, теле- и радиоведущий:

- Я просто забываю стареть. Это психофизический процесс. Только глаза открываю и думаю: я живой? Живой - первая победа! Я встал? Встал. Пошел? Пошел. Хочу выпить кофе - хочу! Если тебе не хуже, чем могло бы быть, значит, тебе лучше. И я накачиваю такой оптимизм усилием воли - забываю свой возраст. Грядет юбилей, 70 лет, а я живу в состоянии, будто мне опять 35. Я - фронтмен поколения зрелой молодости.

Владимир Ивлев, бывший начальник изолятора «Кресты»:

- Молодость - когда улетаешь на Камчатку с сыном за лососем. Летим завтра, там чавыча пошла, за ней горбуша. Чтобы быть молодым, надо быть в позитивном поле. На людей проще смотреть, прощать их за ошибки. Не придираться к ерунде. Почаще выдыхать. У нас люди как-то хмурятся, насупливают брови. Пытаются мир сделать еще серьезнее. А он на самом деле простой. Будь человеком - и к тебе потянутся люди.

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