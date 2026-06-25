Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

-… Мария Владимировна, здравствуйте! Это Гамов из «КП». Как Вы думаете, с кого же это «гамбургские украинцы», раскинувшие по всей Германии свои мошеннические сети, берут пример? Кто же их наставник? И как спасти доверчивых и беспечных немцев?

Вот такие вопросы я решил задать директору Департамента информации и печати МИД РФ, официальному представителю Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой… После того, как несколько часов назад в газете Bild появилась публикация об украинских мошенниках в Германии.

«Украинский дом», утверждает издание, «оказался центром мошенничества в Гамбурге»: «беженцы из Незалежной привезли в Германию «лучшие традиции».

«В Гамбурге полиция провела рейд в «Украинском доме» из-за подозрений в мошенничестве с социальными пособиями. Операция была направлена на проверку как минимум 150 случаев незаконного получения детских пособий и подделки личных данных».

И еще… «На фоне учащающихся случаев мошенничества со стороны украинцев и людей, выдающих себя за них, в ФРГ уже рассматривают инициативу по упрощению депортации беженцев, оказавшихся замешанных в преступлениях».

- Украинская мафия в западных странах с приходом Зеленского получила мощный импульс к развитию - незаконный оборот оружия, торговля паспортами и другими документами, трафикинг людей и особенно несовершеннолетних, - рассказала мне Мария Захарова. - Если раньше Украина несла ответственность по целому ряду конвенций и соглашений, то сейчас Киевский режим превратился в государственную террористическую ячейку с филиалами в различных точках планеты.

- В точку! Спасибо, Мария Владимировна.

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КСТАТИ

А еще раньше на территории Польши полиция задержала 15 украинских граждан - также по подозрению в мошенничестве. Об этом информировала местная радиостанция RMF24.

«Всех подозреваемых задержали в Лодзинском, Мазовецком и Поморском воеводствах». Сообщалось, что злоумышленники представлялись сотрудниками банка и требовали у поляков перевести деньги на более «безопасные» площадки, пугая их угрозой кражи с банковских счетов.

Не правда ли - знакомый почерк!

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