Костыли за 5 миллионов и люксовые драгоценности: Ольга Бузова скупает бриллианты и сумки по цене квартиры

Передвигаться по городу Бузовой приходится на костылях Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Новая драма в жизни Ольги Бузовой сейчас в самом разгаре. Поющая телеведущая, прилетев со съемок, упала в собственной ванной и сильно повредила колено. Да так, что артистку госпитализировали и экстренно прооперировали, наложив 40 швов. После недельной госпитализации Ольгу выписали из больницы, и она сейчас заново учится ходить.

Передвигаться по городу Бузовой приходится на костылях. Чтобы чуть-чуть скрасить ее больничные будни, друзья исполнительницы хита «Под звуки поцелуев» инкрустировали ее костыли стразами Сваровски.

Костыли со стразами: для украшения использовали 24 тысячи кристаллов. Фото: Личная страница Ольги Бузовой в соцсети

«Спасибо за такое произведение искусства, 24 тысячи кристаллов и 50 часов ручной работы. Ярко врываюсь в рабочий режим», - прокомментировала Ольга свое фото на сверкающих костылях.

Друзья артистки попали в яблочко, выбрав для нее такой блестящий подарок. Как известно, 40-летняя Бузова вкладывает все свои сценические и телевизионные гонорары в украшения. В последнее время Ольга сделала немало покупок в ювелирных бутиках и открыто говорит, что приобретает украшения сама. Мол, прилично зарабатывает и может себе позволить.

Наш эксперт Наз Маер. Фото: Личный архив

Мы попросили звездного дизайнера Наза Маера прокомментировать содержимое шкатулки телеведущей.

Гламурная опора

Наш эксперт посчитал, сколько могут стоить костыли Ольги, инкрустированные стразами Сваровски.

- Себестоимость таких украшений - 200 рублей за один кристалл. Такая ручная работа плюс материалы стоят от 2 до 4 миллионов рублей в зависимости от качества и размеров кристаллов, - рассказал Наз Маер.

Учитывая, что на костыли певицы наклеили 24 тысячи кристаллов, одни только стразы, без учета стоимости труда дизайнера, обошлись в 4 млн 800 тысяч рублей.

Змеиная коллекция

На этом фото на Ольге серьги, браслет и кольцо Bulgari. Еще у нее есть такое же колье-змейка. Фото: Личная страница Ольги Бузовой в соцсети

- Ольга обожает дорогие ювелирные бренды - Graff, Bulgari, Cartier. Особенно Бузова прикипела к коллекции Bulgari «Serpenti», где все драгоценности выполнены в форме змеи. У нее целый набор украшений из этой коллекции: серьги из белого золота с бриллиантами (их примерная стоимость 5 млн 600 тысяч рублей), колье за 9 млн 200 тысяч рублей, браслет Serpenti Viper из 18-каратного золота за полтора миллиона рублей и кольцо за 350 тысяч рублей.

Браслет, 1,5 млн рублей. Фото: Интернет‑магазин электронной торговли

Серьги, 5,6 млн рублей. Фото: Интернет‑магазин электронной торговли

Колье, 9,2 млн рублей. Фото: Интернет‑магазин электронной торговли

Главный трофей - брендовый саквояж

Не меньше бриллиантов Ольга любит сумочки. Причем не абы какие, а дорогую классику от самых главных модных домов.

Birkin, 4 млн рублей. Hermes, 1,7 млн рублей Фото: Интернет‑магазин электронной торговли

- Перед нами коралловая Hermes, которая стоит в пределах 1 миллиона 700 тысяч рублей. А к ней еще более тяжелая артиллерия - коричневая Birkin 25 Togo за 4 миллиона рублей. Возможно, она стоит еще дороже, тут все зависит от кожи, из которой сделан аксессуар. У Ольги есть еще одна такая же сумка, но чуть больше и в черном цвете - Hermes Birkin 30 за 2 миллиона 670 тысяч рублей.

Здесь на Ольге серьги-пусеты Graff за 2 млн рублей. За спиной - сумка Louis Vuitton. Фото: Личная страница Ольги Бузовой в соцсети

Сумка, 715 тыс. Рублей. Фото: Интернет‑магазин электронной торговли

Из редких сумочек в ее коллекции стоит отметить серебряную сумку Alma Louis Vuitton за 715 тысяч рублей и черную Chanel с пайетками за 900 тысяч рублей. Артистка не экономит на аксессуарах. Такие сумки всегда в цене, поскольку даже старые модели становятся желанными трофеями для коллекционеров.

Клевер на счастье

- Почти каждый день Ольга носит бриллиантовые серьги-пусеты от Graff. Стилисты их называют «тихая роскошь». Этот искрящийся аксессуар стоит в бутике более 2 млн рублей. Такое украшение есть в домашних коллекциях многих звезд - Люси Чеботиной, Филиппа Киркорова, Алсу.

Фото: Личная страница Ольги Бузовой в соцсети

Особенность стиля Ольги - очень дорогие ювелирные украшения артистка миксует с рядовыми футболками и нарядами в стиле спорт-шик. Она любит сочетать несочетаемое, и это, на удивление, выглядит стильно и интересно.

Кольцо, 700 тыс. рублей. Фото: Интернет‑магазин электронной торговли

Одно из любимых колец Бузовой - легкий воздушный клевер (кстати, символ удачи) от Van Cleef. Эта коллекция бренда выпущена двадцать лет назад, но по-прежнему любима модниками. Такое колечко из 18-каратного золота 750-й пробы с перламутровой вставкой стоит около 700 тысяч рублей.

Подарок любимого?

- Судя по всему, у Ольги есть не просто постоянный кавалер, а реальный жених, поскольку на пальце звезды мы видим помолвочное кольцо огранки «кушон» с желтым бриллиантом, - предполагает Наз Маер. - Такое украшение с редким фантазийным бриллиантом и бриллиантовой россыпью вокруг центрального камня стоит более 2 млн рублей.

Телеведущая с мамой Ириной Александровной. Фото: Личная страница Ольги Бузовой в соцсети

Кольцо, 2 млн рублей. Фото: Интернет‑магазин электронной торговли

Ольга часто надевает еще одну любимую драгоценность - браслет Cartier в форме гвоздя. Подобное украшение есть у многих модниц, в том числе и у Ксении Собчак. Стоимость браслета (в зависимости от материала и наличия бриллиантов) от 500 тысяч до 2,5 млн рублей.

Браслет, 2,5 млн рублей. Фото: Интернет‑магазин электронной торговли

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