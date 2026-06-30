Как Россия отражает атаки ВСУ и почему нашу ПВО считают лучшей в мире

Российская ПВО очевидно лучшая в мире. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Во время очередного массового надета украинских дронов полугодовалый ребенок погиб при падении обломком БПЛА на дом в Егорьевске, о чем сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Двое взрослых и еще один ребенок ранены. Всего за ночь силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 вражеских беспилотников в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне, Егорьевске. В Дубне при падении обломков БПЛА повреждено административное здание. Еще один беспилотник рухнул на частный дом в Павлово-Посадском округе. Обломки беспилотников найдены в Раменском муниципальном округе и в Коломне. Росавиация ограничивала работу аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Жуковский».

Всего за ночь силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 вражеских беспилотников. Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

На Радио «Комсомольская правда» говорили с заместителем президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константином Сивковым.

ЛУЧШЕ АМЕРИКАНЦЕВ

- Российская ПВО лучше израильского «Железного купола» — но и она не может сбивать все цели?

- Наша ПВО очевидно лучшая в мире. Считается, что противовоздушная оборота эффективна, если у нее вероятность сбития целей превышает 80 процентов. Эффективность нашей ПВО — 98-99%. Это фантастический результат. Война в Иране показала, что эффективность американских ПВО и ПРО колебалась от 0.5 до 0.8. То есть 50-80 процентов. С нашей просто несопоставимо. А стопроцентной - не бывает.

- Практически или теоретически?

- Вопрос упирается, в том числе, в боезапас. Почему американцы свернули войну в заливе — они исчерпали боезапас. Их ОПК оказался не способен это быстро компенсировать. То есть, их основные арсеналы ракетного оружия были исчерпаны за 6–7 недель. А мы отражаем налеты БПЛА не менее полутора лет, и уже несколько месяцев - массированные удары. То есть, и наша выстроенная система обороны, и экономика позволяют отражать такие удары.

ВОЗДУШНЫЙ ПАТРУЛЬ

- Нашей ПВО приходится менять тактику, учитывая, что противник пытается «раздергать» наши силы?

- Идет постоянное совершенствование ПВО. На каждый беспилотник тратить по ракете — это дорого. У нас появился самолет Як-130М. Он оснащен пушкой и РЛС. Это позволяет ему решать задачи именно борьбы с БПЛА. Он выводится в зону патрулирования. Ведет поиск - и с обнаружением уничтожает беспилотники, которые подходят к крупным городам. Один такой самолет может перекрыть участок 200 на 100 километров, патрулируя его. Могут использоваться и созданные на базе учебных Як-52 или Як-18. На крыле ставится пулемет — и также выводится в район патрулирования. Для них БПЛА — простейшая цель.

Самолет Як-130М. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- Есть и антидроновые беспилотники?

- Да. Например БПЛА «Елка», который сбивает беспилотники. Он сопоставим со стоимостью дальних беспилотников самолетного типа. Причем уже и на дроны можно ставить пулеметы, которые в автоматическом режиме будут патрулировать, расстреливать вражеские БПЛА, и возвращаться на базу —и над этим работа ведется. Будут создаваться зоны наблюдения и уничтожения.

РАДИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

- Но это не радикальное решение?

- Радикальное - это разгром ВСУ. А это возможно только в рамках стратегической наступательной операции.

- Может наша армия сделать это?

- С избытком возможностей. И мобилизации не надо.

- Почему пока это не сделано?

- Верховный намекнул на это. Переговоры носят закрытый характер. Прозвучало, что в 2022-м весной нас попросили отвести от Киева войска страны НАТО. Чем аргументировали? Возможно, угрозой ввести свои войска на Украину или напасть на Калининградскую область. Но мы понимаем — атака на наш северо-западный анклав с очень высокой вероятностью приведет уже к дальнейшему ядерному столкновению.

НОВОЕ — ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ?

- Вражеские дроны стали использовать комбинированную навигацию, меняют высоту и траекторию?

- Ничего нового тут нет. Первые модели «Томагавков», наших ракет «Гранат» с ядерной боеголовкой (сейчас называем их «Калибры» - в обычном снаряжении) прежде работали в системе TERCOM (Terrain Contour Matching, отслеживание рельефа местности — ред.). Когда ракета шла, - и радиовысотомером снимала траекторию полета. Сопоставляла с тем, что записано у нее в памяти. Корректировала полет, с высокой точностью определяя свое местоположение. Сейчас возвращаются к этой технологии.

- Но она не совершенна?

- Она чревата одним. Когда работает радиовысотомер — даже если он светит строго вниз, даже по боковым лепесткам, такую ракета могут быстро обнаружить высокочувствительные средства радиотехнической разведки. И по этим боковым лепесткам поставить помехи, на дальность в пределах радиогоризонта.

- Какие элементы западной поддержки Киева наиболее критичны для нас — Starlink, Palantir?

- Starlink мы можем заглушить, сорвать его работу. У нас есть станция РЭБ «Красуха». Она себя очень хорошо показала, например, в сирийском конфликте.

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