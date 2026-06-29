Андрей Белоусов провел встречу с военкорами Фото: Министерство обороны РФ.

Российские военкоры встретились с министром обороны Андреем Белоусовым. Это был примечательный разговор, непохожий на прошлые встречи. Говорили про армию XXI-го века, создающуюся на наших глазах, на ходу, с колес, во время СВО. Военкор KP.RU Дмитрий Стешин рассказывает подробности этой встречи.

Министр обороны России Белоусов провел встречу с военкорами

ЖЕСТКОЕ УСЛОВИЕ БЕЛОУСОВА

Первый вопрос министру задал легендарный военкор Александр Сладков. Тема – самая актуальная и нервная – «война в малом небе»:

- Самый главный вопрос – защита от беспилотников. И наших подразделений на линии боевого соприкосновения и тыловых районов.

Отвечая, министр обороны заметил, что ситуация меняется очень быстро, буквально каждые два месяца:

- Во всех группировках выстроены защиты. Это группы, вооруженные тактическими дронами-перехватчиками.

«Комсомолка» уже подробно писала о специальных подразделениях, прикрывающих фронт, логистику, подходы к крупным городам Донбасса. Писала и про новые дроны-перехватчики «Елка». Они массово поставляются в войска, не дефицит, не редкость. Их можно своими глазами увидеть на блокпостах – стоящих наготове, ждущих цели.

Но, министр в своем ответе коснулся главной проблемы «малого ПВО», работающего в «малом небе» - отсутствие единой системы. И предупреждения о вражеских дронах, и их поражения. Проблему достаточно быстро выявили. По словам Андрея Белоусова, с апреля начала создаваться «единая информационная среда», для повышения «ситуационной осведомленности». За официальными формулировками скрывалось суровое управленческое решение:

- У меня сейчас выставлено жесткое условие: «Не существует РЛС (радиолокационной станции. – Авт.) если ее не видно в общей системе», – подытожил Белоусов и объяснил:

- Выдано большое количество планшетов, выдано непосредственно расчетам и командирам расчетов. Выдано и боевым машинам. Все это увязано в единую систему: боевая машина, «мобильная огневая группа», пункт управления и РЛС.

Как рассказал министр, это лишь первый этап «цифровизации» и СВО, и всей армии в целом. В ПВО всех группировок внедряется «система поддержки решений» на основе искусственного интеллекта. Военные работают по этой теме с гражданскими компаниями. Ведется семь проектов цифровизации, к концу года должны внедрить их на практике. То есть, они появятся в войсках.

ВОЙСКА БПЛА В ТРИ РАЗА ЭФФЕКТИВНЕЙ ОБЫЧНЫХ РАСЧЕТОВ

Меньше года назад, в российской армии появился новый род войск – Войска беспилотных систем. Министр сразу обозначил главное их отличие от обычных расчетов дроноводов – она в масштабе ведения боевых действий. Подразделения Войск БПЛА выполняют немного другие задачи:

- Изолировать район, перерезать пути снабжения. У них эффективность применения дронов, по данным DC (закрытый, военный программно-аппаратный комплекс.– Авт.) в три раза выше, чем у обычных расчетов, - отметил министр.

Собственно, эффективность работы можно увидеть на практике. Заканчивается штурм Константиновки. Если сравнивать с другими освобожденными городами Донбасса, Константиновка велика, в ней 20 тысяч зданий, но продержалась она совсем недолго. Просто ВСУшному гарнизону перерезали снабжение и эвакуацию. И сделали это системно, «мышь не проскочит». Сам противник много раз жаловался на невозможность зайти в город пополнению.

ПРОГРЕСС НАЗЕМНЫХ ВОЕННЫХ РОБОТОВ

С полей СВО мы вернулись обратно к высоким технологиям. Фронтовая новинка последнего года - это массовое применение «роботизированных платформ». Официально они называются НРТК - наземный робототехнический комплекс. Роботы на колесах и гусеницах завозят штурмовым группам боеприпасы, батареи, бензин для генераторов, воду и продукты. В обратном рейсе, если позволяет конструкция, эвакуируют раненых.

Если в теме воздушных беспилотников конструкторы практически достигли потолка, то с НТРК – поле еще не пахано. Часто наземные роботы требуют серьезных доработок в полевых лабораториях. Доработок под конкретную задачу. Например, нужно, чтобы НРТК доехал очень быстро, но на короткую дистанцию. Или, ехал медленно, экономя батареи, но далеко. Министр признал, что прекрасно осведомлен о таких «рабочих моментах», более того, он эти доработки поддерживает:

- В дивизиях эта работа налажена, она на потоке. Дважды, будучи министром, я увеличивал финансирование ТЭЧ (Технико-эксплуатационная часть. – Авт.). Именно для того, чтобы они закупали запчасти, 3D-принтеры, расходный материал. Чтобы дорабатывать «под себя» технику, которая к ним приходит. Это абсолютно нормальная история, а что касается НРТК, так она еще и необходима, - сообщил Андрей Белоусов.

Как рассказал министр обороны, конструкторами НТРК разработана круглосуточная техническая поддержка. В каждой группировке есть сервисные центры, а при необходимости техники выезжают непосредственно в полевые лаборатории. Для этого их специально обеспечили внедорожниками.

ВОЕНКОР «КП» ПРЕДЛОЖИЛ МИНИСТРУ «ПАУЧЬЮ СЕТЬ» ОТ БЕСПИЛОТНИКОВ

За полуторачасовую встречу военкоры проговорили с министром множество вопросов и тем. К сожалению, конкретику раскрывать нельзя, но наша, отечественная линейка БЭК – «безэкипажных катеров» прошла испытания и поставляется в войска. В войска начал поставляться отечественный аналог пресловутого «Мавика» (самого распространенного китайского дрона), и по ряду параметров он его превосходит.

Военкор «Комсомольской правды» обратился к Андрею Белоусову с любопытным предложением. Группа разработчиков-конструкторов из Крыма придумала любопытную антидроновую сетку. Андрей Рэмович только что рассказывал о новом, системном подходе к противодроновым сетям, закрывающим сотни километров фронтовых дорог. Теперь, антидроновая сетка – не частная инициатива, а штатная обязанность подразделения. Казалось бы, что нового можно придумать в это области? Военкор KP.RU рассказал:

- Идею камуфляжа ученые подсмотрели у тропических насекомых. С этими антидроновыми сетками такая же история. Плетение сетки повторяет паутину южноамериканского паука «Дарвин». Она самозатягивается, практически не рвется и самое главное – отбрасывает дрон от цели. Эти сети испытали на полигоне, а минувшей осенью я передал 100 квадратных метров таких сетей штурмовикам «Центра». Они затянули им оконные проемы в каком-то промышленном здании и со своего дрона сняли, как сетки отбрасывают вражеские ФПВ-дроны. Может ли министерство обороны оценить эффективность и начать их применять?

Министр обороны сообщил, что ждет все материалы по этим сетям. Идея аналога паучьей сетки Андрея Рэмовича заинтересовала. Любопытно, что не только военкор «Комсомольской правды» пришел на эту встречу с конкретными разработками. Предложений были десятки. Народное военно-техническое сообщество еще прошлым летом сообразило, что через военкоров открыт прямой канал связи с высшим военным руководством страны. Связь достаточно оперативная, с обратной реакцией. Этого очень не хватало, теперь есть и работает.

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