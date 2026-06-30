В результате взрыва пострадали три человека Фото: REUTERS.

В Монако произошел первый за всю историю княжества теракт. Самодельное взрывное устройство в оставленном у двери рюкзаке сдетонировало вечером 29 июня, в районе 21:00, в жилом трехэтажном доме на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролла.

В результате взрыва пострадали три человека — украинский бизнесмен, бывший олигарх Вадим Ермолаев (входил в местный список Forbes), его жена и сын-подросток. Все трое в больнице.

Если Ермолаев поправится, он, надо полагать, расскажет следователям немало интересного. Или, скорее, следователи узнают немало интересного о Ермолаеве и украинском руководстве, ведь олигарх зарабатывал в том числе на мошеннических колл-центрах под крышей СБУ и впал в немилость у Зеленского.

КАК ПРОИЗОШЕЛ ТЕРАКТ В МОНАКО

Исполнитель теракта оставил заминированный рюкзак возле входа в дом. Внутри, в посылочной коробке, находилась бомба, начиненная болтами и дробью. Когда Ермолаев с женой и сыном подошел к подъезду, взрывное устройство сработало.

58-летний украинец получил серьезные ожоги и осколочные ранения. Он в критическом состоянии. Его жене, по данным Monaco-Matin, пришлось ампутировать обе ноги. Супруги находятся в больнице Пастера в Ницце.

У 13-летнего сына Ермолаева травмы средней тяжести — взрывной волной его отбросило в сторону, он получил ожоги и многочисленные ушибы. По информации местной прессы, в ноге у подростка застрял один из поражающих элементов бомбы. Он проходит лечение в детском госпитале Ленваль.

Еще два человека — предположительно, домработница и консьерж — были доставлены в отделение неотложной помощи в состоянии сильного шока, им понадобилась психологическая помощь.

В Монако произошел первый за всю историю княжества теракт Фото: REUTERS.

КТО ПЫТАЛСЯ ВЗОРВАТЬ ЕРМОЛАЕВА

Этого человека запечатлели камеры видеонаблюдения, но внешность его на скриншотах различить сложно. Мужчина был одет в темную рубашку, шорты цвета хаки и белые кроссовки. Лицо было скрыто под темной панамой.

Оставив рюкзак у подъезда, он направился пешком в сторону соседней французской коммуны Босолей. Именно там, около 1:30 ночи, последний раз он попал в объектив камер видеонаблюдения. И — пропал.

Всю ночь полиция Франции и Монако прочесывала район, к поискам были привлечены два вертолета жандармерии. Утром розыскные действия продолжились.

Премьер-министр Монако Кристоф Мирман назвал произошедшее беспрецедентным случаем для княжества. Князь Альбер II объявил об экстренном возвращении из Германии.

Самодельное взрывное устройство в оставленном у двери рюкзаке сдетонировало вечером 29 июня Фото: REUTERS.

БИОГРАФИЯ ВАДИМА ЕРМОЛАЕВА

Вадим Ермолаев родился в Днепропетровской области. По версии украинского Forbes, он входил в топ-50 богатейших жителей страны, занимая 23-е место. Его состояние оценивалось в сумму до 300 млн долларов.

Ермолаев был основателем корпорации «Алеф» — одного из крупнейших застройщиков Днепропетровска. Компании принадлежали такие знаковые объекты в городе, как «Мост-Сити», Cascade Plaza и комплекс «Босфор».

В 2019 году Ермолаев отказался от украинского гражданства и, получив паспорт Кипра, поселился в Монако. Тогда же, по данным украинских СМИ, он начал финансирование оппонентов Зеленского, что вызвало недовольство на Банковой. Ермолаеву предложили поделиться активами, однако он отказался.

Вадим Ермолаев

Через два года Зеленский ввел против бизнесмена персональные санкции, заблокировав его активы на 10 лет. Киев обвинил Ермолаева в том, что после 2014 года он перерегистрировал свой бизнес в Крыму по российскому законодательству.

Формально часть дохода предпринимателю приносило производство алкогольных напитков, в частности вина. Фактически — делал бизнес на мошеннических колл-центрах, откуда кошмарили европейских граждан. Упоминают и о подпольной торговле оружием, наркотиками.

Вадим Ермолаев также является совладельцем эстонского Versobank, лицензия которого была приостановлена Европейским центральным банком в марте 2018 года за систематическое нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег. По данным Nice-Martin, 87% депозитов, открытые в отделениях Versobank, были сделаны нерезидентами. Сообщается, что через банк могли отмыть более 7 млрд евро.

Кроме того, экс-олигарх — фигурант дела Государственного бюро расследований незалежной наряду с еще 83 состоятельными украинцами, которых подозревают в незаконном выезде из страны во время действия военного положения.

Вадим Ермолаев также является совладельцем эстонского Versobank, лицензия которого была приостановлена Европейским центральным банком в марте 2018 года за систематическое нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег. По данным Nice-Martin, 87% депозитов, открытые в отделениях Versobank, были сделаны нерезидентами. Сообщается, что через банк могли отмыть более 7 млрд евро.

КТО ЗАКАЗАЛ УБИЙСТВО ОЛИГАРХА ЕРМОЛАЕВА

Следствие пока не называет официальных мотивов преступления. Однако комментаторы связывают покушение с украинскими спецслужбами — Ермолаев мало того, что не хотел делиться доходами, он продолжал финансировать украинскую оппозицию Зеленскому.

Сын Ермолаева, Артур, — бывший президент украинской Федерации киберспорта, — был руководителем сети мошеннических колл-центров под названием Cosmo в Днепропетровске и Киеве. Сеть объединяла более 150 центров, где работали от 10 до 15 тыс. операторов.

В декабре прошло года он был задержан сотрудниками Интерпола на Кипре. В апреле Харьюский уездный суд Эстонии признал Артура виновным в создании преступного сообщества. Жертвами мошенников становились граждане Эстонии, Литвы, Финляндии, Германии и Турции. Общий ущерб от их противозаконной деятельности мог составить около 100 млн евро за три года.

Суд приговорил Ермолаева-младшего к пяти годам условного лишения свободы. После внесения залога в размере более 8 млн евро Артур покинул Таллин на частным бизнес-джете и направился в Тель-Авив.

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