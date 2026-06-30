Владимир Путин во время церемонии прощания Фото: REUTERS.

…- Сегодня утром президент съездил в Центральную клиническую больницу, где посетил церемонию прощания с Сергеем Борисовичем Ивановым.

С этих слов официальный представитель Кремля начал свой брифинг для российских и иностранных журналистов во вторник, 30 июня.

Владимир Путин посетил церемонию прощания с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым Президент России почтил память покойного Сергея Иванова, появившись на прощании с политиком. Владимир Путин возложил цветы и пообщался с семьёй Иванова

- Владимир Путин пообщался с вдовой Сергея Борисовича, с сыном, с родственниками, - рассказал также Дмитрий Песков.

(Церемония прощания проходила в ритуальном зале Центральной клинической больницы.)

КСТАТИ

В телеграмме Владимира Путина, которая в связи с кончиной Сергея Иванова была опубликована на сайте Kremlin.ru, говорится: «Всем сердцем понимаю, какая это горькая, невосполнимая утрата. Это был человек, преданный России и много сделавший для развития нашей страны, укрепления её суверенитета. Его знания, опыт, энергия неизменно были востребованы на сложных и ответственных направлениях работы. И везде, на всех государственных постах он проявлял себя как деятельный, грамотный руководитель и абсолютно надёжный, порядочный человек…»

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