Ник Перумов: Запад уверен - что бы они нам ни сделали, им ничего не будет

Ник Перумов в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Анна НИКИТИНА

Отец русского фэнтези Ник Перумов 28 лет назад с семьей уехал в США. Жил в Техасе, Северной Каролине. Работал по своей специальности биофизика в Университете Дьюка. И много писал (став в 2004-м лучшим фантастом Европы). Тиражи его книг в России превысили 6 миллионов.

В июне 2026-го он заглянул в студию Радио «Комсомольская правда». В долгом разговоре мы затронули самые горячие темы. Приводим часть этой увлекательной беседы.

КТО В ЛИДЕРАХ?

- В 2002-м вы считали, что русская фантастика делит мировое лидерство с англоязычной.

- Сейчас мы, наверное, делим честные 1-2 места — но не с англо-американской фантастикой, а с китайской.

- Китайцы совершили прорыв?

- Китайцы вышли в лидеры мировой фантастики. «Задача трех тел» - назову эту книгу как пример. Мы просто плохо знаем этот рынок. У нас его переводят недостаточно. А наша давняя, еще советская традиция – переводить англо-американскую фантастику.

- Мы свое лидерство не уступили?

- Нет, а англо-американская фантастика откатилась сильно назад. Причины - те, которые во многом не то чтобы погубили, но стреножили советскую фантастику. Это заидеологизированность. В англо-саксонском мире нужно продвигать повестку - права меньшинств, трансгендерство*.

ЖЕСТКАЯ ПОВЕСТКА

- Эта повестка возникла когда?

- На рубеже 90-х и нулевых. С прекрасным либеральным постулатом, что никто не должен подвергаться дискриминации за свои особенности, какими бы эти особенности ни были. В общих чертах, наверное, это замечательно, что никого нельзя дискриминировать, потому что он какой-то отличающийся от большинства.

- Но с водой выплеснули ребенка?

- Да, и защита прав реальных людей превратилась в либеральную диктатуру. Это повторяют многие американские консервативные или даже центристские авторы, лидеры общественного мнения – Джо Роган, Такер Карлсон, Марджори Тейлор Грин, бывшая член Конгресса США.

- Опасность этого давно заметили?

- Давно, но давление демократического лобби, особенно в образованной среде, было неимоверно высоко. И сейчас трудно найти произведение, где не было бы этой повестки. Где не продвигалась бы идея диктата меньшинств. В результате этого очень желательно, чтобы положительный герой был из меньшинств…

ХУДШИЙ ИЗВОД

- Черным инвалидом, гомосексуалистом* или лесбиянкой*?

- Вы за меня произносите все эти «страшные слова». Это может звучать как анекдот, но реальность именно та, что Америка начала строить Советский Союз 2.0.

- В худшем его виде?

- В самом худшем изводе. И я, будучи монархистом, имперцем, написавшим антибольшевистский роман «Александровские кадеты» (антибольшевистский - не антисоветский), говорю прямо: в Советском Союзе, в котором я родился и вырос, было много хороших вещей, которые хорошо было бы продвигать и поддерживать, но Америка заимствовала худшие черты. В том числе, идеологический диктат: должно быть или так, или никак. Сила старой Америки была в том, что там относились с настоящим плюрализмом к достаточно широкому спектру взглядов. Пока вы не лезли в строго определенные области, вас не трогали.

- А сейчас?

- Это кончилось. И началось давление по всем фронтам. Если вы делаете что-то не то, вас отменяют.

ИРРАЦИОНАЛЬНАЯ РУСОФОБИЯ

- 16 лет назад вы сказали: «Те, кто управляет общественным мнением, заражены тяжелейшей иррациональной русофобией - все, что плохо для России, то хорошо для Англии (Америки)»...

- Это шло со страниц медиа. Я много лет прожил в разных штатах Америки, путешествовал и по США, и по миру. И могу сказать, что на уровне обычных людей, моих коллег, соседей, родителей соучеников моих детей в школе никакой русофобии не было. А вот со стороны медиа – да, это шло. Эта демонизация, тяжелейшая форма русофобии, которую американская элита унаследовала от британской, она была, есть и продолжает быть.

- На чем это было обосновано - еще и близко не было воссоединения Крыма с Россией?

- Этот фон был постоянный, он никуда не исчезал. И тут мы должны обратиться к термину «Большая игра». Это XIX век, вспомним так любимого в России Редьярда Киплинга.

- «Бремя белого человека»?

- Да, «Бремя белого человека» или его роман «Ким», где подчеркивается экзистенциальная борьба Британской империи, британского истеблишмента с этими ужасными русскими варварами. Для образованного русского человека эта русофобия является, действительно, иррациональной. Потому что интересы Британии и интересы Российской империи, интересы современной России пересекаются (или пересекались) в очень незначительной степени. Британия была торговым морским конгломератом. Россия - континентальным Хартлендом, континентальной державой. Англия жила морской торговлей и отдаленными колониями. Россия прирастала территориями, которые входили в ее состав в большинстве добровольно. Ну или не добровольно, если Россия была вынуждена вести там борьбу с похищением русских людей, продажей их в рабство.

- То есть, принципиально разные модели?

- И принципиально разные способы существования. Но, начиная с наполеоновских войн, британская элита слетает с катушек. У нее начинается эта тяжелейшая фобия. Страх в прямом смысле слова - перед азиатским гигантом, который вот-вот, как им казалось, обрушится на их замечательные владения - и их захватит.

Ник Перумов: "Демонизация России, тяжелейшая форма русофобии, которую американская элита унаследовала от британской, она была, есть и продолжает быть". Фото: Александр Куров/ТАСС

САМОУБИЙСТВЕННЫЕ ШАГИ

- В 2010-м году вы говорили, что «с русофобией нужно бороться, иначе нас сотрут. Чтобы это сделать, люди в аристократических клубах Лондона и Вашингтона готовы на шаги, которые могут быть самоубийственными для их же стран»...

- В аристократические клубы я не вхож, но вот этот нарратив, повестка, идея - она транслировалась, и продолжает транслироваться. Да, самоубийственные шаги…

- А почему такие шаги самоубийственны для них?

- Потому что люди всерьез поверили, что Россия никогда, ни за что, ни при каких условиях не сделает шаг, который станет концом западной цивилизации в том виде, в котором мы ее знаем.

- Полагая, что Россия останется в каком-то подчиненном состоянии?

- Приведу такой пример. Я фантаст, мне разрешено. Представьте себе, по Москве, Санкт-Петербургу, по Кольскому полуострову, где стоянки нашего стратегического подводного атомного флота, летят массово крылатые ракеты. И мы знаем, что они выпущены не с сопредельной территории, бывшей части Советского Союза. Мы знаем, что их запустили страны, которые входят в НАТО. И представьте себе, что часть из этих средств нападения достигает целей и в Москве, и в Петербурге, и на Кольском полуострове. Может быть, и на Камчатке, во Владивостоке. Но - эти средства нападения не ядерные, взрывы - не атомные. Представьте себя на месте Верховного главнокомандующего. Что вы сделаете?

Видимо, не «русский медведь» расколет НАТО, а оно само развалится и без нашей помощи... Фото: George White/The Tampa Tribune, 1957

НЕВЕРИЕ В ОТВЕТНЫЙ УДАР

- Нажму на красную кнопку?

- И нанесете сокрушительный ответный удар, который сотрет цивилизацию и, возможно, приведет к тому, что по России будет нанесен тоже ядерный удар? Или вы сцепите зубы и скажете: нет, мы не можем рисковать этим, мы ответим другим способом?

- Как именно?

- Ну, я не Верховный главнокомандующий, не могу решать за него. Но, допустим, ответим таким же ударом крылатыми ракетами по базе одного из флотов стран, входящих в НАТО. В какой-то бухте, предположим, или по объектам, расположенным на их территории. Но дело в том, что этот наш ответный удар западная цивилизация перенесет.

- Если не будет стерта с лица Земли.

- Да. В конце концов, там намного больше населения. И там намного больше вариантов исправления этих повреждений.

- Еще они широко рассредоточены по всему миру - от Австралии до США…

- Да, Австралия, Новая Зеландия и т.д. Канада огромна. У Штатов есть Аляска. И представьте себе, что те самые люди, о которых я говорил 16 лет назад, они и сегодня абсолютно уверены: что бы они ни сделали, какой бы удар по России (не атомный) они бы ни нанесли, прикрываясь теми или иными прокси - им ничего не будет.

- Они в это свято верят?

- Как наши предки верили в Господа (мы и сейчас верим в Господа). Они и сейчас так же верят в такую перспективу. Я говорю об этом с такой уверенностью не потому, что вхож в какие-то круги или у меня есть инсайдерская информация. Нет, это вытекает из общей логики событий. Если вы просто читаете прессу, смотрите на те шаги, которые они предпринимают - это абсолютная уверенность в своей полной безнаказанности.

- «От людей по ту сторону Атлантики не нужно ждать помощи, у нас нет там друзей» - к лучшему ничего не изменилось?

- Ничего. Я бы сказал, усугубилось, но не совсем в прямом смысле этого слова. Кто нас ненавидел - они ненавидят дальше. Им не нужен повод, но повод дал им возможность делать это более открыто. А те, кто был к нам равнодушен, в большинстве своем равнодушными и остались. Кто-то из равнодушных стал осуждать правительство России, но в массе своей людям как было все равно, так и осталось…

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