Чем опасны смартфоны в жару: четыре признака того, что гаджет может взорваться или выйти из строя

Телефон - бытовое устройство, он не рассчитан на экстремальные условия Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Москва и другие регионы (в Норильске на днях были рекордные 32,2 °C!) готовятся к неделе страшной жары. По данным Гидрометцентра России, с началом недели столбики термометров в столице поднимутся до +31 °C, а в отдельных районах Центральной России воздух прогреется до +35 °C. В такую погоду наш главный друг, хранитель сотен гигабайтов личных фото, видео и скриншотов дурацких рецептов, которые мы никогда не приготовим, - мобильный телефон - в шоке. Его процессор напоминает шаурму на раскаленном вертеле. Та же история и с ноутбуками, планшетами и пр.

«КП» поговорила с членом Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александром Токаренко о том, как спасти цифрового друга от теплового удара.

КОГДА ДЕВАЙС ПОРА СПАСАТЬ

1. Экран-хамелеон.

Яркость скачет сама по себе, а дисплей сильно тускнеет. Это не эко-режим, это крик о помощи: процессор снижает нагрузку, чтобы не сгореть.

2. Медленная работа.

Приложения открываются дольше, чем обычно. Это не «старая модель виновата». Это троттлинг - умное слово, означающее, что чип внутри раскалился и теперь работает в режиме «лишь бы не взорваться».

3. Сообщение-истерика.

Если на экране высветилось: «Температура повышена. Продолжение работы невозможно», - немедленно прекратите снимать видосики и несите гаджет в тенек. Он не шутит. Он на грани.

4. Тактильная диагностика.

Еще немного – и о корпус можно обжечься, телефон стал горячим, как сковородка - это тревожный звоночек.

Не оставляйте телефон на солнцепеке. Вообще. Даже на пять минут Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

ЧЕТЫРЕ ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ СМАРТФОНА В ЖАРУ

Киберэксперт Александр Токаренко напоминает, что телефон - бытовое устройство, он не рассчитан на экстремальные условия. Вот его советы, как спасти гаджет в жару.

1. Работать при комфортной для себя температуре.

Лучше всего - под кондиционером. Если его нет, включите хотя бы вентилятор.

Солнце и машина - крематорий для аккумулятора. Не оставляйте телефон на солнцепеке. Вообще. Даже на пять минут. Подоконник, панель авто, пляжное полотенце - это прямой путь к перегреву. Закрытый автомобиль – отдельная опасность: за 15 минут салон превращается в аэрогриль.

- На солнце вообще аппаратуру не рекомендуется оставлять, если, конечно, она не предназначена для экстремальных условий, - предупреждает Токаренко.

Пыльные помещения тоже под запретом - техника не любит, когда ее радиаторы и разъемы забиваются грязью. Особенно в жару. Это касается и телефонов, и ноутбуков.

2. Меньше болтайте по телефону, поднося его к уху - берегите мозг, а не только процессор.

Долгие разговоры в жару - нагрузка не только на телефон, но и на вашу голову. Радиоволны, излучаемые гаджетом, при высокой температуре действуют агрессивнее. Эксперт рекомендует в жару пользоваться только гарнитурой, причем проводной.

- Bluetooth - тоже радиоволны. А при использовании проводной гарнитуры источник радиоизлучения находятся в другом месте, не там, где голова, - объясняет Александр. - Телефон при этом не греется от вашей щеки, а вы не усиливаете тепловую атаку на мозг. Двойная выгода.

3. Чехлы: снять нельзя оставить.

Здесь все упирается в качество. Дешевый китайский чехол в жару - настоящая отрава. Он не дает телефону нормально охлаждаться, а его пластик при нагреве может выделять вредные вещества.

- Дешевый й вообще не стоит использовать. Там может быть какой-нибудь пластик, который сам по себе может быть ядовит, - говорит эксперт. - Если чехол откровенно плох, его лучше снять.

4. Игры, навигатор, бесконечная лента - устроим цифровой детокс.

Любые ресурсоемкие задачи (то есть сильно нагружающие процессор) заставляют чип греться еще сильнее. В +30 это равносильно пытке. Токаренко напоминает, что перегреть устройство можно даже при комнатной температуре, если сидеть в нем сутками.

Долгие разговоры в жару - нагрузка не только на телефон, но и на вашу голову Фото: Алексей ФОКИН.

«ЛАЙФХАКИ», КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ПОВТОРЯТЬ

Александр Токаренко уверен, что человеческая глупость неизмерима, поэтому о самых опасных «лайфхаках» надо предупреждать отдельно.

1. Никакого холодильника и морозилки!

Самый опасный народный совет - сунуть раскаленный телефон в холодильник. Резкий перепад температуры создает конденсат прямо на микросхемах внутри корпуса.

- Результат: окисление контактов, коррозия и смерть гаджета. Охлаждайте телефон только естественным, - предупреждает Токаренко.

2. Никаких зарядок под подушкой или на солнце.

Во время зарядки телефон естественным образом нагревается. При высокой температуре воздуха это двойной тепловой удар. К гаджету и зарядному устройству должен быть открытый приток воздуха. Если вы кладете заряжающийся смартфон под подушку или на мягкую мебель, аккумулятор перегревается и может загореться.

- В такую жару вероятность, что из-за перегрева загорится подушка, вырастает, - описывает эксперт самый мрачный сценарий. - На солнце заряжать телефон тоже нельзя: зарядка сама по себе греет устройство, а прямые лучи добавляют температурной агонии. Если нужно подзарядиться - уйдите в тень. Заряжайтесь только тогда, когда вы рядом и можете среагировать. Не оставляйте телефон на зарядке на всю ночь и без контроля никогда.

3. Не макайте в воду «для охлаждения».

Даже если у вас влагозащищенный телефон, не стоит испытывать его на прочность. Влагоустойчивость - это защита от дождя или влажного воздуха, а не от купания в тазике.

- Влагоустойчивый - это означает, что если вы под дождик попали, то устройство не выйдет из строя. А водоустойчивый - это когда можно на 5 метров под воду. Но даже если телефон водоустойчивый, специально испытывать его не надо, - объясняет Токаренко. - При резком охлаждении в воде уплотнительные резинки сжимаются, герметичность нарушается, и внутрь засасывает влагу. Одно неловкое движение - и короткое замыкание.

Даже если у вас влагозащищенный телефон, не стоит испытывать его на прочность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

4. Старый аккумулятор - бомба замедленного действия.

Если телефону уже несколько лет, его батарея изношена. В жару такие аккумуляторы начинают «барахлить» особенно сильно: могут вздуться, потечь или просто отказать в самый неподходящий момент.

- Аккумуляторы садятся, и тогда начинают перегреваться. Они могут совсем «сдуться», могут потечь. В жару особенно сильно начнет барахлить, и вообще можно остаться без связи, - предупреждает киберэксперт. - Чтобы не бежать за новым телефоном, старую батарею можно заменить в проверенном сервисе, но только если вы будете уверены в качестве запчастей. Иначе рискуете получить кота в мешке.

5. Пауэрбанки - тоже источник опасности.

Внешние аккумуляторы в жару столь же капризны, как и телефонные. На пляже под палящим солнцем они могут не просто выйти из строя, а загореться. Заряжать телефон, когда оба устройства раскалены, - плохая идея.

- Если берете с собой пауэрбанк, учитывайте, что они тоже могут загореться, - напоминает Токаренко. - Дайте технике остыть, прежде чем подключать провода, и никогда не оставляйте зарядку без присмотра.

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