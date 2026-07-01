Как выиграть войну за кондиционер в офисе: советы эксперта и рекомендации Роспотребнадзора

Стоит только нагрянуть жаре, как в офисах разворачиваются битвы за кондиционеры: одним вечно холодно и дует, другим вечно душно и «включите кондей посильнее!». Фото: M-Production/Shutterstock/Fotodom

Стоит только нагрянуть жаре, как в офисах разворачиваются битвы за кондиционеры: одним вечно холодно и дует, другим вечно душно и «включите кондей посильнее!». «Комсомолка» решила выяснить, что работодатель должен делать в жару, чтобы соблюсти права сотрудников, и как выйти из битвы за кондиционеры свежими и невредимыми.

В Трудовом кодексе нет отдельной нормы, посвященной исключительно выполнению работ при высоких температурах воздуха. Норм по кондиционированию офисных помещений нет. А с 2021 года еще и перестал действовать СанПиН, который обязывал работодателей автоматически сокращать рабочий день, если температура в помещении достигает отметки в 28 градусов и выше. Вместо этого есть лишь рекомендации Роспотребнадзора, от которых работодателю легко уклониться. Они не обязательны для исполнения, поскольку не обладают силой нормативно-правового акта.

В Трудовом кодексе нет отдельной нормы, посвященной исключительно выполнению работ при высоких температурах воздуха. Фото: Stock-Asso/Shutterstock/Fotodom

- Работодатель по закону несет ответственность за жизнь и здоровье сотрудника во время его нахождения на рабочем месте. По требованиям охраны труда рабочее место (где бы оно не находилось, в том числе на улице) не должно создавать угрозу здоровью и жизни человека. Помимо соблюдения температурного режима - установки кондиционеров, вентиляторов, работодатель должен обеспечить питьевой режим - сотрудники не должны сами где-то добывать себе чистую и прохладную воду, она должна быть в свободном доступе. Кроме того, работодатель по своему усмотрению может в жару отпускать сотрудников раньше, или предоставлять дополнительный перерыв, - рассказала «КП» HR-эксперт, медиатор Алена Королева.

Раз закона нет, набор мер, которые работодатели применяют в жару, может быть разным. Главное: если человеку стало плохо из-за того, что он получил тепловой удар на работе, то это наказуемое деяние. Это считается несчастным случаем на производстве. Будет определяться степень тяжести для здоровья. Если последствия тяжелые, то наказание может быть вплоть до уголовной ответственности.

А что делать, если конфликты в коллективе не иссякают даже тогда, когда во всех рабочих помещениях имеются кондиционеры?

Как рассказала Алена Королева, есть 5 стратегий поведения в любом конфликте. «КП» разобрала эти поведенческие стратегии на примере битвы за кондиционеры.

Стратегия 1 - соперничество. Перед нами узурпатор. Он внаглую присвоил себе пульт кондиционера, выставил температуру 18 градусов, коллеги дрожат, как цуцики, а узурпатор демонстрирует свое господство и пульт не отдает. Такой человек показывает коллективу: он захватил власть и ему не важно, что думаю другие.

Стратегия 2 - приспособление. Перед нами «мерзляк». Такой человек в июле кутается под кондиционером в шарф и носит кардиган. При этом он молчит, не ворчит и полностью принимает удар на себя, даже если схлопочет воспаление легких. Главное для него - не допустить ссоры.

Стратегия 3 - избегание. Такого человека можно назвать «партизан». Он не спорит, но стоит всем уйти на обед, как он берет пульт, ставит температуру под себя и прячет пульт в ящик. Действует такой человек всегда втихаря и исподтишка. Конфликт в коллективе при этом никуда не исчезает.

Стратегия 4 - компромисс. Такого человека можно назвать «дипломатом». Он предлагает всем коллегам «выбрать что-то среднее», ну например, установить температуру в 20 градусов. В итоге одним по-прежнему холодно, другим - жарко, но вроде как о чем-то договорились.

Стратегия 5 - переговорщик. Перед нами тот редкий человек, который готов терпеливо выслушать всех: кому жарко, кому дует в шею, а кому в спину.. Эксперты отмечают, что это лучшая стратегия поведения в коллективе, которая в отличие от стратегии «компромисс» приводит к длительным результатам. И такую роль на себя должен взять руководитель компании и подразделения.

- Споры о кондиционерах - это зачастую не спор о температуре воздуха в помещении. Чаще всего для одних это битва за власть, а для других - за справедливость. Если в коллективе нет конфликтов, то сотрудники смогут в дружелюбном ключе решить вопрос с кондиционерами. А если идет битва за пульт, то это звоночек руководителю, что корни проблемы надо поискать в другом, - поясняет Алена Королева. - В таком случае даже рассадка людей по разным кабинетам - «мерзляков» - в одно помещение, а «айсбергов в океане» - в другое - может лишь усугубить разногласия в коллективе: могут возникнуть два разделенных враждующих клана.

Споры о кондиционерах - это зачастую не спор о температуре воздуха в помещении. Чаще всего для одних это битва за власть, а для других - за справедливость. Фото: Stock-Asso/Shutterstock/Fotodom

Что касается работы на «удаленке», то правила ее предоставления в законодательстве не прописаны. Договариваться о таком формате работы нужно персонально с работодателем. Но важно помнить, что в законодательстве есть такой момент: человек имеет право сам приостановить работу, если считает, что условия труда угрожают его жизни и здоровью. Правда, если вы ушли с работы самовольно, то потом придется доказать, что нахождение в офисе в тот момент действительно предоставляло угрозу вашему здоровью. А это очень тонкий момент.

Что делать, чтобы решить конфликт с кондиционером:

1. Первым делом, искореняем переход на личности: «ты вечно мерзнешь», а «ты вечно забираешь пульт», а «ты душнила». Не ищем виноватых, а решаем общую проблему, - поясняет Алена Королева.

2. Определяем, что есть комфортная для работы в офисе температура в 22-23 градуса и соблюдаем ее.

3. Решаем, что для каждого сотрудника можем сделать индивидуально. Тем, кому жарко, отдаем настольный вентилятор, кому холодно - плед. Думаем, как исходя из потребностей каждого лучше зонировать пространство.

4. Договариваемся, что не внедряем единоличные решения. Вводим запрет на перехватывание пульта и запирания его в ящики столов.

5. Решаем, в какие моменты будем дополнительно охлаждать помещение (как вариант, во время совместного обеденного перерыва).

Что рекомендует Роспотребнадзор:

- если температура воздуха в помещении выше 28,5°C, то продолжительность рабочего дня должна быть сокращена на час;

- если температура достигла плюс 29 градусов, рабочий день сокращается на 2 часа, - если помещение нагрелось до плюс 30,5 градуса, рабочий день сокращается на 4 часа;

- обеспечить сотрудников достаточным количеством питьевой воды комнатной температуры;

- вводить дополнительные перерывы для отдыха в прохладных помещениях;

ограничивать выполнение тяжелых работ на открытом воздухе в наиболее жаркие часы (обычно с 12:00 до 16:00);

- организовать наблюдение за самочувствием сотрудников и при необходимости переводить их на облегченные виды работ.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Ветром сдует

Что делать тем, у кого на рабочем месте нет кондиционера или его мощности не хватает? Советы от Роскачества.

Выбирайте свободную одежду светлых тонов из натуральных «дышащих» тканей, лучше всего из чистого хлопка или льна. Избегайте «недышащих» синтетических материалов, облегающих фасонов и сдавливающих деталей одежды - резинок, туго затянутых поясов.

Чтобы победить духоту непосредственно за рабочим столом, используйте вентилятор. Есть портативные модели, которые можно носить повсюду с собой. «Когда вокруг есть движение воздуха, пот с кожи испаряется быстрее, и телу становится прохладнее», - объясняют в Роскачестве.

Охладиться также можно, накинув на плечи и область декольте смоченную в холодной воде косынку, - этот народный совет опробован нами и подтвержден. Время от времени ткань нужно смачивать.

Минздрав в своей памятке о поведении в жару рекомендует ехать в офис пораньше, пока улицы еще не раскалились. И обязательно прихватите с собой бутылку воды (не забудьте потом заполнить ее на обратную дорогу до дома).

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