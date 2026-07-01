Вопрос дня: А вы за что свой район столицы любите?

Зарядье (на фото), Патрики, парк Горького прекрасны, но почему бы не исследовать другие районы? Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Максим Сурайкин, кандидат в президенты на выборах 2018 года:

- Свой Тверской район я люблю за то, что я в нем родился - тогда он назывался Свердловским. Здесь родилась и моя мама, и бабушка большую часть жизни тут жила. Любимое место - Детский парк N1, там еще моя мама со мной в коляске гуляла, и у меня до сих пор колясочные друзья оттуда. Когда я пошел в школу №204, что в конце этого парка, я каждый день заходил к своему товарищу в Молотковский переулок, и мы вместе шли в школу. Я исходил весь центр с детства пешком, помню, как там все было в советское время и как все менялось.

Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России:

- Район, в котором я живу, когда-то назывался ХЛАМ (у метро “Аэропорт”. - Ред.), потому что в нем жили и по сей день живут Художники, Литераторы, Артисты и Музыканты. Гайдай, Таривердиев, Нагибин, Юматов… Видимо, это сформировало особую атмосферу - свободы и творчества. А еще уюта - из-за кустов сирени и жасмина во дворах, огромного старого дуба прямо у выхода из метро, рождественских украшений в высоких окнах старых кирпичных домов и зеркальных инсталляций в самых неожиданных местах от «Небесных рыб» (художники Иван и Дарья Никитины, создающие зеркальные мозаики. - Ред.). Это конечно, далеко не полный список того, за что я люблю свой район. Но кажется, сказано уже достаточно, чтобы приехать на экскурсию в один из летних выходных дней - они регулярно у нас проводятся.

Леонид Ольшанский, почетный адвокат России:

- Я живу в районе Раменки, и люблю его за зелень и экологию. Вокруг каждого дома растут елки, березки, клены, липы, а жители высаживают у подъездов разнообразные и дорогие цветы.

Лариса Рубальская, поэтесса, Народная артистка РФ:

- Я люблю свой район (Кутузовский проспект. – Ред.), потому что мне тут пишется и придумывается хорошо. Здесь сложилась моя личная и творческая жизнь. И у нас очень красивый двор. Выходишь из дома и гуляешь как в парке.

Павел Плечов, директор Минералогического Музея имени А. Е. Ферсмана РАН в Нескучном саду, доктор геолого-минералогических наук:

– Трудно найти человека, который бы не любил Нескучный сад, в котором мне посчастливилось работать. Место – историческое. Есть, что посмотреть – в том числе и музей с лучшей в мире коллекцией минералов. Горжусь им и очень люблю.

Ольга Сибирякова, специалист по интеллекту животных, научный сотрудник биологического факультета МГУ:

– Я живу в районе Внуково. Обожаю свой район за близость к природе (для меня, как для биолога, это очень важно): от метро до дома я могу идти через деревню, а вечером слушать соловьев прямо из окна квартиры! А ещё очень люблю постоянное движение - люди, самолёты, стюардессы и пилоты - все без конца куда-то летят, идут, двигаются. Жизнь бьёт ключом и мотивирует на новые дела и свершения!

Элиана Монахова, научный работник Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ:

- Я живу в Коммунарке, и люблю свой район за многообразие мест для досуга. Да, Коммунарка далеко от центра, но в этом есть свои плюсы - район тихий и спокойный. А еще в округе много рынков: можно купить свежие и дешевые продукты.

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