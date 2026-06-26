К Международному дню социального бизнеса у российских предпринимателей появились новые точки роста

Фото: Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»

28 июня в России отметят Международный день социального бизнеса. Фонд «Наше будущее», который развивает социальное предпринимательство в России, отмечает: отрасль подходит к празднику не только с тематической программой, но и с новыми практическими решениями. На повестке — подготовка специалистов, развитие партнерств и расширение социальных проектов в спорт, образование и работу с местными сообществами.

Сектор социального предпринимательства зарождался как сообщество неравнодушных и деятельных людей, которые при этом могли не до конца понимать саму суть бизнеса. Представители фонда «Наше будущее» обращают внимание: сегодня сектор становится более профессиональным. Появляются учебные программы. Так, петербургский кампус НИУ ВШЭ открыл новую англоязычную магистерскую программу «Социальное предпринимательство и инновации».

Поступить в магистратуру могут выпускники различных направлений — менеджмента, экономики, социальных и гуманитарных наук. Заявки принимают до 8 августа 2026 года. На парах изучают оценку социального эффекта, привлечение финансирования, партнерства и масштабирование социальных инициатив. Разработку программы поддержал фонд «Наше будущее». Руководитель академического направления фонда Петр Сафронов отметил, что за годы работы фонд наработал экспертизу и видит, какие модели действительно работают, с какими вызовами сталкиваются проекты и какие компетенции сегодня нужны лидерам этой сферы.

Еще один вектор развития социального предпринимательства в России — его выход в массовый детский и семейный спорт. Не так давно «Наше будущее» и Ассоциация руководителей футбольных школ заключили соглашение о сотрудничестве, чтобы вместе развивать социальное предпринимательство в сфере физической культуры и спорта. Планируются ежегодные мероприятия, онлайн встречи, тематические конференции по обучению, налогообложению и другим актуальным вопросам.

— Практически каждая школа уже ведет общественно полезную деятельность и может получить статус социального предприятия. В конечном итоге это будет способствовать развитию всего футбольного сообщества, — отметил президент Ассоциации Андрей Коломеец.

Международный день социального бизнеса тематическими событиями в России отметят десятки регионов. Пройдут деловые и просветительские мероприятия для социальных предпринимателей, представителей власти и инфраструктуры поддержки. Например, в Туле социальных предпринимателей соберет форум «Бизнес. Люди. Счастье», в Салехарде состоится социальный марафон «Бизнес от сердца», в Югре пройдет викторина о социальном предпринимательстве, в Барнауле — фестиваль социальных предпринимателей «Лучше всех», в Санкт Петербурге — слет по вопросам кадрового дефицита и взаимодействия с крупным бизнесом.

СПРАВКА «КП»

В России Международный день социального бизнеса отмечают с 2013 года. За это время формат заметно расширился: он стартовал с отдельных инициатив и пилотных событий, а сейчас объединяет сеть региональных мероприятий в десятке регионов. В формировании повестки активно участвует фонд «Наше будущее».

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