Теперь они дома: В Калининградской области вернули в природу спасенных серых тюленей

На старт, внимание, марш — к новой счастливой жизни. Фото: пресс-служба реабилитационного центра «Сердце Морей».

Малыша Юру местные жители нашли 12 апреля, в День космонавтики, на пляже в Пионерском. Так он и получил свое имя — в честь первого человека на орбите. В этот же день тюлень поступил в реабилитационный центр. Детенышу было всего три-четыре недели, на нем еще частично сохранялся белый детский мех — лануго. После лечения Юрий быстро пошел на поправку, начал исследовать вольер и отдыхать в характерной для спокойных тюленей позе «бананчика» — хвостик и голова подняты, а бочок на полу.

«Космический» тюлень Юра. Фото: пресс-служба реабилитационного центра «Сердце Морей».

На днях специалисты центра «Сердца Морей» отправили питомца на волю. А вместе с ним еще шесть детенышей краснокнижного серого тюленя вернулись в естественную среду обитания в Калининградской области после реабилитации. Всего во втором сезоне работы специалисты организации спасли десять ослабленных тюленят, семь из них уже набрали необходимую массу, прошли лечение и были выпущены в море.

В родной стихии. Фото: пресс-служба реабилитационного центра «Сердце Морей».

Большую помощь команде реабилитационного центра оказали местные жители и путешественники. Именно они чаще всего находили ослабленных животных на побережье и оповещали сотрудников. Еще одного тюленя спасли прямо на месте силами МЧС: молодую самку вызволили из рыбацких сетей, обработали ей раны и сразу отпустили обратно в воду.

— Каждый выпуск — это результат большой работы, — комментирует куратор АНО «Сердце Морей» Ирина Мейнцер. — Все тюленята поступали к нам ослабленными, обезвоженными, с травмами и заболеваниями. Они остаются одни на берегу в силу разных причин. Некоторым требовалось длительное лечение, кому-то — восстановление после тяжелого истощения. При норме веса более 40 кг все детеныши весили в среднем не более 15 кг. Нашей главной задачей было помочь животным набрать вес и накопить достаточное количество подкожного жира для выживания в природе. Мы не просто лечили детенышей, а прививали им навыки, которые нужны в море: самостоятельное питание, активное плавание, способность конкурировать за рыбу и избегать человека.

Судя по тому, сколько сильных мужчин несут ящик с тюленем к морю – с прибавкой в весе тюленята точно справились! Фото: пресс-служба реабилитационного центра «Сердце Морей».

Реабилитационная база для морских млекопитающих действует при научно-экспериментальном подразделении Атлантического филиала ВНИРО. Оператором проекта выступает автономная некоммерческая организация «Сердце Морей», учрежденная по инициативе центра «Москвариум».

Главная задача организации — возвращать морских животных в их естественную среду после восстановления, чтобы поддержать природные популяции. Благодаря высокому профессионализму коллектива каждый подопечный получает помощь на уровне международных стандартов. В рабочую группу вошли эксперты Минприроды, нацпарка «Куршская коса», «Института Балтийского моря» и Калининградского зоопарка. Также команда тесно взаимодействует с Росприроднадзором по вопросам оформления разрешений на изъятие и последующий выпуск зверей.

Последние минуты перед выпуском… Фото: пресс-служба реабилитационного центра «Сердце Морей».

В этом году большинство детенышей попали в центр с серьезными повреждениями: некоторые были настолько слабы, что не могли даже передвигаться и требовали экстренной помощи.

Специалисты «Сердце Морей» приложили все усилия, чтобы стабилизировать состояние животных: обеспечить им лечение, уход, безопасные условия, поэтапное восстановление и переход к самостоятельному питанию рыбой. План реабилитации составлен таким образом, чтобы минимизировать контакт животных с человеком, особенно на финальном этапе перед выпуском в природу для их собственной безопасности в будущем.

Среди тюленей, вернувшихся в море, был тот самый Юра, о котором мы уже писали.

А еще:

Максим. Его нашли 9 апреля на втором километре Куршской косы. Он почти не реагировал на внешние раздражители и поступил в центр в крайне тяжелом состоянии. Из-за серьезного воспаления челюсти у него были проблемы с питанием, но после лечения малыш постепенно перешел на кормление кусочками рыбы, стал активнее, начал уверенно восстанавливаться и научился самостоятельно охотиться.

Олег поступил в центр 14 апреля после обнаружения на Куршской косе в районе поселка Рыбачий. У него зафиксировали обезвоживание, истощение и травму челюсти. После терапии он быстро стал набирать силы, самостоятельно питаться рыбой и показывать активный, задиристый характер.

Ангелину нашли 17 апреля на пляже в Светлогорске. Свое имя она получила за почти белоснежный, «ангельский» окрас. На момент поступления у нее сохранялись остатки лануго на задних ластах, а сама она была ослаблена и обезвожена. После лечения Ангелина перешла на самостоятельное питание, начала прибавлять в весе и была переведена в большой бассейн для физической реабилитации перед выпуском.

Юра и Ангелина в процессе реабилитации. Фото: пресс-служба реабилитационного центра «Сердце Морей».

Кутузов стал пациентом центра 17 апреля. Его привезли с Куршской косы в крайне тяжелом состоянии. Имя ему выбрали из-за травмы глаза, которая напомнила специалистам образ великого полководца. После лечения состояние Кутузова стабилизировалось.

Ника обнаружили 23 апреля на пляже в Зеленоградске с серьезной травмой шеи. С первых часов специалисты начали лечение и сделали все, чтобы снять боль, остановить воспаление и дать ему шанс восстановиться. Во время реабилитации Ник стал активно плавать, учиться охотиться и конкурировать за рыбу. В период восстановления он набирал около 600 граммов в день.

Константина нашли 28 апреля на пляже в Пионерском. Он тоже нуждался в серьезном лечении. Специалисты отмечали его стойкий характер: тюлень спокойно переносил медицинские процедуры и постепенно восстанавливался.

Буквально летит домой! Фото: пресс-служба реабилитационного центра «Сердце Морей».

Перед возвращением в естественную среду тюлени прошли необходимые этапы реабилитации и адаптации. На животных закрепили спутниковые метки, предоставленные ВНИРО, передатчики спутниковой системы Argos, которые безопасно и надежно фиксируются на шерсти. Такие метки не создают тюленям дискомфорта и совершенно не мешают им вести привычный образ жизни.

Метки будут оставаться на тюленях до следующего года, до очередной линьки, и в периоды, когда животное оказывается над поверхностью воды, передавать сигнал на спутник. Это позволит специалистам отслеживать перемещения тюленей и их состояние после выпуска, а значит — сформировать понимание об успешности реабилитации.

Вот он, «маячок». Фото: пресс-служба реабилитационного центра «Сердце Морей».

Кроме того, в соответствии с международной практикой каждый тюлень будет отмечен специальной биркой на перепонке ласта, благодаря которой можно будет его идентифицировать как подопечного реабилитационного центра «Сердце морей».

Еще три подопечных центра: Майя, Шура и Влад — пока останутся под наблюдением. Их также выпустят в ближайшее время, когда животные наберут необходимую массу и будут готовы самостоятельно жить в природе.

СПРАВКА «КП»

Реабилитационный центр «Сердце Морей» начал работу в 2025 году. В первый сезон специалисты спасли и вернули в естественную среду обитания трех детенышей серого тюленя, найденных на побережье Калининградской области. В 2026 году работа центра продолжилась с большим масштабом, а количество подопечных увеличилось до десяти животных.

Напоминаем: если вы нашли тюленя на берегу, не приближайтесь к нему, не пытайтесь кормить или самостоятельно возвращать в море. Необходимо отойти на безопасное расстояние, ограничить контакт людей и животных с тюленем и сообщить специалистам.

Материал подготовлен для проекта «Заповедная Россия», который АНО «Чистая страна» и Медиагруппа «Комсомольская правда» реализуют с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом природы.

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