На Украине опубликовано 760 тыс. некрологов Фото: REUTERS.

Хакеры, которые вскрыли «защищенные» базы данных самостийных силовых структур незалежной, сообщили, что, по обнаруженной ими информации, потери ВСУ за четыре с лишним года составили 2,4 миллиона человек. При этом 400 тысяч бойцов страна потеряла в 2026-м.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с автором Telegram-канал «Шепот фронта», который использует программы автоматического подсчета опубликованных на Украине некрологов, Русланом Татариновым.

760 ТЫСЯЧ НЕКРОЛОГОВ

- У тебя сейчас цифра похороненных бойцов ВСУ какая?

- На 24 июня цифра была 759 тысяч. К концу недели 760 тысяч точно будет.

- Такое количество некрологов они сами опубликовали?

- С июня 2022-го они столько выставили. Программы, которые я использую - они работают, данные собирают. Лента там добавляется очень сильно.

- Эти подсчеты насколько могут отличаться от реальных потерь?

- В Telegram-канале публикуется 90 процентов информации о погибших – по данным украинских СМИ.

Потери ВСУ за четыре с лишним года составили 2,4 миллиона человек. При этом 400 тысяч бойцов страна потеряла в 2026-м. Фото: REUTERS.

ЧТО НАШЛИ ХАКЕРЫ?

- Как тогда относится к данным, вскрытым хакерами?

- 2,4 миллиона, которые озвучили хакеры, скорее всего, это не военные потери. Это, возможно, общая убыль населения за четыре года. Не думаю, что именно ВСУ потеряли 2,4 миллиона. Под миллион – да, это реально.

- Безвозвратными потерями на Украине считают что - не только погибших, но и тех, кто стал инвалидами и в армию уже не вернется?

- Однозначно и не ответишь. У них весной один отвоевавший расстрелял четырех полицейских в Ровенской области. В его защиту все ветераны Украины собрались на бунт против власти.

СКОЛЬКО ВЕТЕРАНОВ-ИНВАЛИДОВ?

- Что требовали?

- Чтобы военкомов (сотрудников ТЦК), и полицию отправить на передовую.

- И сколько оказалось ветеранов по всей Украине?

- Они озвучили цифру - 15 тысяч всего лишь ветеранов. Это поломанные войной инвалиды по всей Украине.

- Не много...

- У них ничтожное количество в живых остается, которых списывают. Украинских военнослужащих, которые участвовали в военных действиях, получили такое ранение, что стали инвалидами - их немного. И киевский режим их старается нигде и никак не показывать.

- Если ветеранов-инвалидов всего 15 тысяч, это что – тоже показатель безвозвратных потерь?

- Когда опросы проводишь у украинцев, большинство уверены, что под миллион они потеряли. А 2,4 миллиона – это, скорее всего, с общими потерями гражданского населения. Те, которые умерли. Хакеры, возможно, вскрыли базу данных Красного Креста, мне так кажется.

ГОРЯЧИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

- На Покровском, Константиновском, Запорожском и Купянском направлениях потери ВСУ - до 500 боевиков в сутки. Это совпадает с твоими данными?

- Информацию мы полностью не получаем все-таки. Но как минимум несколько сотен они теряют каждый день.

- На какие дни пик по некрологам приходится?

- 200-300 железно каждый день. Был один день, когда я своим читателям сообщил, что буду с сегодняшними датами некрологи скриншотить. Начал с 9 утра и выдавал до 12 утра. За три часа мы собрали более сотни некрологов. Потом сделал паузу в обед. После обеда начал опять скриншотить всю информацию, которая приходит на все возможные социальные платформы. Насчитали еще 200. То есть, за день опубликовали от 300 некрологов.

- В выходные меньше?

- В субботу-воскресенье просто информации меньше приходит. Но, например, во вторник, среду и четверг, если ты просто сидишь и смотришь, какое количество информации приходит с их стороны - волосы на голове начинают шевелиться. Я, вроде, уже привык смотреть на лица этих мертвых уже людей, но от количества их с ума можно сойти.

ГОСПИТАЛЯ И КЛАДБИЩА

- Сколько у них в госпиталях?

- У меня была знакомая, которая работала в днепропетровском госпитале медсестрой. Она в Европу убежала несколько месяцев назад. Вот она сообщала, что минимум 15 человек в день они выносили на задворки - только с этого госпиталя.

- Сколько таких госпиталей? А кладбищ?

- В 2023 году 17 тысяч флагов только на двух кладбищах в Днепропетровске насчитали. Сейчас люди посчитали, что там уже больше 50 тысяч флагов воткнуто. Сколько у Украины областей, больше двух десятков?

- Зеленский сначала говорил, что 31 тысяча погибла, потом звучала цифра в 70 тысяч...

- 31 тысячу никто бы у них и не заметил. Они только во времена АТО потеряли 16 -17 тысяч военнослужащих. Для них – незаметно, как и 30 тысяч. А вот когда потерял 700 тысяч или миллион бойцов - это уже заметно по тяжелой работе ТЦК, которые гребут всех, кого могут.

- На пропавших без вести статистика не распространяется?

- У них есть система «Пошук». Там прописывают пропавших без вести. Их ищут родные люди. Но я туда сильно не погружался. Там тоже сотнями в день выставляется информация. Но когда пропал человек - его же и найти можно, например, в плену. Такие случаи происходят.

ВЫХОД - БЕЖАТЬ

- Украинские СМИ отмечают участившиеся волнения из-за беспредела ТЦК.

- У людей ничего не получится. Там диктатура. И ничего не сделают эти протестующие. С утра они выложили видео, а к вечеру приезжает воронок, выходят большие дяди, которые вам почки отобьют и отвезут куда надо. И, в конечном итоге, мужика закинут на полигон и потом на фронт.

- Можно один раз отбиться, но далеко не убежать?

- На второй раз - уже нет. Остается только сбежать из страны - тогда все.

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