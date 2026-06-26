В Польше стараются помнить о жертвах украинских националистов, столь превозносимых нынешним режимом в Киеве Фото: REUTERS.

На фоне проходящей в польском Гданьске международной конференции по «восстановлению Украины» польско-украинская дружба продолжает крепнуть невиданными темпами. Экс-премьер Польши Лешек Миллер, при котором Польша, кстати, вступила в Евросоюз, ранее предложивший украинцам после демонстративных демаршей с орденопадом польских наград, устроенных действующими функционерами бандеровского режима и экс-президентами Незалежной, вернуть не только награды, но и деньги, а также танки и самолетами, отметился новыми заявлениями.

- Я предпочитаю быть русской портянкой, чем бандеровским памперсом, - заявил этот резкий поляк в ответ на упреки, что он, мол, играет на стороне Москвы и стал «русской портянкой» и обвинил власти республики в том, что они «служат Украине, а не своей стране».

Даже такой известный и безудержно русофобствующий польский политик, каким является лидер крупнейшей польской оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, не остался в стороне от скандала. Он заявил, что сам отказывается от ордена князя Ярослава Мудрого II степени, которым Зеленский наградил его в 2022-м году, и вернет его Украине. По словам Качиньского, поводом стало присвоение центру спецопераций «Север» Сил специальных операций ВСУ имени «Героев УПА»*.

- Это будет выражением моего отношения не столько к украинцам, сколько к украинской элите, - заявил поляк.

Ярослав Качиньский. Фото: Damian Burzykowski / Keystone Press Agency / Global Look Press

Кроме того, Качиньский подверг резкой критике мэра Львова Садового и его участие в конференции за явные бандеровские, как можно сейчас говорить, нарративы, которые тот себе позволил в Гданьске.

- Он очевидный бандеровец, - припечатал Качиньский Садового. - Его присутствие - демонстрация того, как Украина будет вести себя с Польшей дальше.

И тут и проявилась, как никогда, разница в «весовых категориях» между Польшей и Украиной. Качиньский заявил, что Польша должна начать блокировать переговорные кластеры по вступлению Украины в Евросоюз. И делать это до тех пор, пока Киев не извинится за Волынскую резню и не изменит свою политику по возвеличиванию ОУН-УПА*, выступивших не просто подельниками гитлеровских нацистов, а еще и палачами польского народа. А вот Украина ничего такого в ответ не предложить, не предпринять по отношению к Польше не может.

По поводу нынешнего конфликта в польско-украинских отношениях высказался даже известный украинский террорист, ныне занимающий должность главы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Буданов**, назвавший его «страшной ошибкой». Правда, Буданов** считает, что эту ошибку совершил не его «просроченный» шеф Владимир Зеленский, а политически «незрелые люди в Польше», которые не хотят ее исправлять. Как уверен нынешний главный помощник «просрочки», сейчас для обеих сторон в конфликте «еще не пик, там дальше будет, если все не остановятся».

Но с такой «дубовой» позицией Киева, который настолько жестко стоит на своем, что готов даже его отдавить, стоит признать, что Буданов** прав – пик конфликта еще впереди. И у гордой Варшавы выйти из него без потерь, унизив Киев и лично Зеленского, шансов в разы больше, чем победить в нем у бандеровской Украины.

Польский премьер Дональд Туск старается не акцентировать внимание на обострении отношений с Украиной: очередной саммит по помощи Незалежной состоялся в Гданьске Фото: REUTERS.

P.S. Еще три польских политика объявили о возвращении своих украинских наград Киеву. Это бывший маршал Сейма Марек Кухциньский, экс-министр обороны Мариуш Блащак и бывший глава МИД Польши Збигнев Рау.

* организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ

** внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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