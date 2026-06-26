Орден Белого орла когда-то вручал Зеленскому бывший президент Польши Анджей Дуда. Фото: NurPhoto / Contributor/gettyimages.com

У европейских политиков появился эффективный способ повысить свой рейтинг – публично поругаться с Зеленским. После того как президент Польши Кароль Навроцкий лишил главаря киевского режима высшей польской награды – ордена Белого Орла, его рейтинг популярности, по данным соцопросов, поднялся сразу на восемь пунктов - до 54,8% и стал рекордным среди всех польских политиков. Премьер-министру Дональду Туску, пытающемуся сгладить скандал с Киевом, доверяют 38,1% поляков.

После того как у Зеленского отобрали орден за прославление бандеровцев, совершивших в 1943-1945 годах геноцид поляков, отношения двух стран не слишком ухудшились, пишет Mysl Polska. Они всегда были непростыми, сейчас «просто язва лопнула, и некоторые вещи всплыли и были замечены общественным мнением». Наконец-то поляки задают вопрос: что мы получили от неограниченной поддержки мало дружественного нам государства? Люди спрашивают, во сколько эта помощь обходится стране и во сколько обойдется в будущем. «Польша выздоравливает от неразумной любви к Украине и украинцам», - делает вывод издание.

Навроцкий объявил о своем решении, вернувшись из США, где он был на юбилее Трампа. Нынешний хозяин Белого дома не скрывает симпатий к поляку и даже, как считается, помог ему победить на президентских выборах год назад. Поэтому Mysl Polska допускает, что жесткость Варшавы в отношении Киева была неслучайной. Подопечный американцев Зеленский «отбился от рук, почувствовав политическую и финансовую опору в конкурирующем с США Брюсселе». Вашингтону нужен «контролируемый и точечный конфликт, а не безумная эскалация», считает издание.

Нынешний президент Польши Кароль Навроцкий отозвал орден у Зеленского за героизацию украинских нацистов. Фото: Marcin Golba/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Орденский» скандал, по его мнению, в итоге сыграл на руку и Зеленскому. Он не мог не знать, как поляки отреагируют на героизацию преступников из ОУН-УПА*, и пошел на обострение сознательно – хотел отвлечь внимание украинцев от внутренних проблем, прежде всего «связанных с многочисленными аферами и повсеместным воровством». И его слова «наплевать на Польшу и поляков» тоже были сказаны для того, чтобы их подхватили СМИ. С учетом давней польско-украинской вражды Зеленский после ухода из власти Орбана в Венгрии решил сделать новым врагом в Европе Варшаву.

Случившееся скорее можно сравнить с начавшимся разломом, чем с временной трещиной. Польша слишком важный игрок в конфликте на Украине. Даже с учетом того, что оружие она в последнее время Киеву не передает, все равно через ее территорию идет львиная доля военного и иного снабжения бандеровского режима. Усугубляет спор соседей и явное желание Зеленского претендовать на роль лидера стран Восточной Европы. Такие амбиции явно угрожают интересам Варшавы, которая уже давно этот статус негласно закрепила за собой.

Особенно опасно для Зеленского то, что скандал случился в разгар кампании его покровителей по созданию образа «побеждающей Украины» - за счет резкой эскалации ударов БПЛА по российской территории. Дроны тоже доставляют через Польшу. Так что расчет Зеленского на то, что сейчас он покажет всем свою крутизну, может оказаться проигрышным.

И не только потому, что поляки, у которых в следующем году парламентские выборы, без сомнения сделают выводы из динамики популярности президента от партии «Право и справедливость», не стерпевшему прославление бандеровцев. «Во многих СМИ в Европе рассказали, что такое украинский шовинизм под знаком ОУН-УПА*, - справедливо замечает Mysl Polska. - Впервые немцы, французы или англичане услышали об убитых младенцах, детях, женщинах и стариках».

Единство Запада, сплоченного вокруг «правого дела» Украины, о чем так пекутся лидеры Европы, будут раскалывать не «происки Москвы», а наконец-то появившаяся правда о нацистской природе украинского режима. Электоральные циклы в странах ЕС в этом и следующем году будут проходить уже на ином информационном поле, в котором реальную картину конфликта на Украине и его природу уже не удастся запудрить «едиными ценностями» с Киевом, открыто отдающим почести нацистам. «Люди перестали верить затертым и изначально лживым лозунгам о том, что Украина защищает нас от России, что на Украине нет бандеризма, что Украина должна войти в Евросоюз и НАТО», - пишет по этому поводу автор польского издания.

А как согласуется с этим прошедшая в Гданьске (кстати, без Зеленского и его жены) конференция по восстановлению Украины? Украинская премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что на ней было подписано 160 соглашений на сумму более 10 миллиардов евро. Но это, как подсчитали эксперты, обеспечит Киеву лишь около 2% от требуемой на восстановление общей суммы в полтриллиона, определенной в феврале Еврокомиссией и ООН. Это была уже шестая конференция по тому же вопросу. «И где их результаты?», - спрашивает бывший премьер-министр Польши Лешек Милер.

Угрозы Зеленского в адрес Белоруссии, как и его «непримиримость» к критике со стороны поляков, имеют ту же цель - эскалацией конфликта отвлечь внимание украинцев и европейцев от поражений на фронтах и проблем в стране. Шулер, чтобы обдурить публику, для свободы своих рук старается приковать ее взгляды к посторонним предметам. Но иногда для него это заканчивается плохо – как для Зеленского с поляками, которых он решил подразнить бандеровцами.

* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

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