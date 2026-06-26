Суд потребовал объяснений: Минюсту США придется оправдаться или рассекретить оставшиеся документы по делу Эпштейна

В США суд потребовал опубликовать неотредактированные документы по делу Эпштейна. Фото: Palm Beach County Sheriff's Department/wikipedia.org

Федеральный суд обязал Министерство юстиции США предоставить неотредактированные версии документов из архива покойного финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. А если это невозможно, ведомство должно объяснить суду, почему эти материалы остаются засекречены, сообщил телеканал ABC News.

В суд с иском обратилась независимая журналистка Кэти Фанг. Она заявила, что пострадала из-за сокрытия материалов по делу Эпштейна, а также обвинила администрацию Белого дома в нарушении требований Закона о прозрачности информации при публикации документов расследования.

Федеральный окружной судья Эммет Салливан посчитал обвинения истицы правомерными и заключил, что администрация Трампа действительно могла нарушить требования законодательства. Теперь у Минюста есть время до 2 июля, чтобы передать документы с минимальным количеством закрашенных фрагментов или объяснить, почему нельзя обойтись без цензуры. Кроме того, суд обязал ведомство представить специальный перечень всех внесенных правок с указанием причин, по которым каждая из них была сделана.

Речь идет, в частности, об именах отправителей и получателей некоторых электронных писем, а также предполагаемых сообщников Эпштейна, фигурирующих в предварительном обвинительном заключении. В опубликованных ранее файлах вся информация о них была закрыта черными полосами. Полностью заштрихованными оказались отдельные документы, в том числе значительные фрагменты из допросов ФБР, а также фотографии. Кроме того, следователи скрывали адреса электронной почты, контактные данные и часть информации, которая могла указывать на личности участников расследования.

Особый интерес вызвало распоряжение суда опубликовать среди других документов по делу Эпштейна протоколы допроса женщины, обвинявшей Дональда Трампа в нападении. Ранее Минюст уже представил краткие отчеты ФБР о проведенных беседах, но не сами стенограммы. Эти обвинения так и не были подтверждены, да и сам американский президент неоднократно отрицал свою причастность.

В судебном постановлении также говорится, что администрация Трампа должна раскрыть имена отправителей и получателей серии электронных писем, в которых обсуждалась вербовка несовершеннолетних девушек.

«Главное - это девочки 14-15 лет. Меня называют сексуальным извращенцем, потому что я говорю, что они достигли репродуктивного возраста?» — говорилось в одном из электронных писем, отправленных Эпштейну в 2015 году.

«Сочувствую тебе, брат ... когда тебя называют сексуальным извращенцем, это совсем не весело», - было написано в ответ.

«Она, как Лолита из произведений Набокова, - миниатюрная женщина. Так что теперь мне следует присылать вам только таких кандидаток», - приводится в другом электронном письме, отправленном Эпштейну уже в 2017 году.

В организации Public Integrity Project, представляющей интересы журналистки, заявили, что решение суда позволит обществу наконец получить больше информации о сети Джеффри Эпштейна и людях, которые могли быть с ней связаны.

Минюст начал публиковать тысячи страниц документов по делу Эпштейна еще в конце прошлого года после вступления в силу Закона о прозрачности дел покойного миллиардера. Однако ведомство подверглось критике со стороны законодателей, которые обвинили его в чрезмерном количестве правок, сокрытии части материалов и нарушении сроков публикации. Некоторые демократы также заявили, что Минюст одновременно закрасил слишком много информации и при этом не смог должным образом скрыть личности отдельных жертв.

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