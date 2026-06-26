«Мощнейший удар по легитимности западного доминирования»: Чем обернется победа России на Украине

Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 660 украинских БПЛА Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские регионы пережили самую массированную атаку беспилотников с начала года. По данным Минобороны, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 660 украинских БПЛА. Дроны сбивали над Белгородской и Брянской, Курской и Орловской, Калужской и Липецкой, Ростовской и Воронежской, Тульской и Рязанской, Астраханской областями. А также над Московским регионом, Крымом, над Чёрным и Азовским морями. Столицу атаковали 47 дронов — все уничтожены на подлёте, сообщил Сергей Собянин.

Увы, не обошлось без потерь. В Тульской области ранена женщина. Повреждены линии электропередачи и предприятие в Новомосковске.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с военным аналитиком журнала «Наша оборона», автором Telegram-канала «Аналитика Леонкова» Алексеем Леонковым.

МИЛЛИОНЫ ВЫЛЕТОВ

— Количество дронов прибавляется от недели к неделе?

— Количество их беспилотников будет расти. С прошлого года Украина стала получать больше беспилотников. На неё работает полтысячи предприятий в Европе. По сравнению с нашими предприятиями, которые производят БПЛА, у них темпы производства выше. В прошлом году, когда подводили итоги беспилотных атак, было посчитано, что украинские дроны совершили свыше 2,5 миллионов боевых вылетов.

— А в этом году?

— Они хотят эту цифру превысить минимум вдвое. Значит, и количество БПЛА, которые атакуют нашу линию боевого соприкосновения и территории вне зоны СВО, должны увеличиться в два, а, может быть, даже в три раза.

НЕ ДОСТУЧАТЬСЯ

— Россия публиковала адреса производств БПЛА в Европе. Может, ударный дрон уже должен лететь по одному из таких заводов?

— Да, можно это сделать. Но, несмотря на то, что мы с точки зрения справедливости все это сделаем, нас всё равно осудят.

— А мы тем временем продолжаем пытаться достучаться до Запада?

— Да, который рассуждает о некоем мире, при этом, любые наши действия рассматривая только с точки агрессии. И мы не можем в тех политико-правовых рамках, которые западом заданы, выглядеть иначе.

— Почему?

— Международное право, как система применения, работает против нас. Она глубоко цинична, работает в пользу сильных, которые контролирует институты и информационные потоки.

— Но мы тоже сильны — в военно-техническом плане.

— Это да, но мы пытаемся реставрировать систему международного права, которая была после ялтинско-потсдамских соглашений, а она уже полностью скомпрометирована и не работает. Изменить её можно только военно-техническим путём.

На Западе массово производят оружие для Украины, в том числе беспилотники. Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

В ПОЛНУЮ СИЛУ

— Дронами невозможно победить — Киев со своими массовыми налётами ничего не изменит, хотя они урон нашей экономике и наносят?

— Отвечу словами Генри Киссинджера. Он сказал, что военный успех — это единственное, что придаёт международному праву реальное значение. Нам, прежде чем апеллировать к международному сообществу, нужно опираться на военный успех.

— То есть?

— Армия должна воевать в полную силу. В принципе, она сейчас это и делает в зоне СВО. При этом нужно понимать: наши ответные действия, которые с точки зрения защиты суверенитета являются оправданными, вынужденными, но весь мир на это смотрит как на некое политическое, а не юридическое обоснование. Потому что система международного права, в парадигме которой мы существуем, не позволяет нам выглядеть иначе.

ЮГ СМОТРИТ

— Парадигма меняется?

— Страны глобального Юга, занимающие позицию нейтралитета, наблюдают, справимся ли мы с этим вызовом, когда против нас объединились страны Запада, которые мы называем блоком НАТО. Если Россия проиграет и отступит, западная система двойных стандартов укрепится. И после этого ни одна другая страна не рискнёт бросить им вызов в ближайшие десятилетия. Потому — все взгляды на Россию. Россия должна идти вперёд.

— Но, если нынешнее право не работает…

… То Россия должна стать инициатором нового международного права. И при том работать сразу на нескольких треках. В военном плане — это первоначально. Полная победа на Украине позволит нам нанести мощнейший удар по легитимности западного военно-политического доминирования. Они сейчас, кстати, находятся не в самом лучшем состоянии — потому ставка и сделана на беспилотники. Это более дешёвый инструмент, чем тяжёлая техника, артиллерийские ракетные системы. Хотя Киев тоже получает некое количество ракет, но их не так много.

ЧУДО-ОРУЖИЕ НЕ ПОМОГЛО

— Запад говорил: мы поставим истребители F-16, танки Leopard — и русские лягут.

— Это говорило не о силе их, а о том, что они пытались сохранить свой статус сильных держав. Но вот США на фоне Ирана показали, что они не самые сильные. И они искали способ, который эффективно будет действовать против нас. Нашли эти беспилотники — и бьют по топливно-энергетическому комплексу.

— Беспилотники очень широкого спектра?

— Искусственный интеллект там уже работает. Palantir, его система PRISMA работает, планирует операции. Беспилотники раньше просто тупо летели по баллистике, а сейчас маневрируют во время подлета к цели.

— Это новый виток, который требует новых технологических переходов?

— Да, укрепление ПВО, введение новых комплексов — это то, чем мы должны заниматься здесь и сейчас. И продолжать боевые действия в зоне СВО с напором, не щадя там никого. Параллельно мы должны нашу переговорную силу запускать не в сторону Запада, а в пользу тех стран, которые тоже хотят изменения системы международного права.

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