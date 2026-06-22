Потери ВСУ растут пятую неделю подряд: Россия готовится к переломному моменту на передовой

На передовой наступает один из самых важных моментов - российские войска продвигаются вперед, возможна утрата Киевом последних рубежей обороны на Донбассе Фото: ТАСС.

На передовой наступает один из самых важных моментов, а именно - возможная утрата Киевом последних рубежей обороны на Донбассе - Константиновского, Славянского и Краматорского. Положение ВСУ там ухудшается настолько, что проводится эвакуация заводов и частично населения.

В это же время ВКС России массово применили планирующие бомбы по мостам через Днепр, сорвав планы ВСУ ударить по территориям Херсонской и Запорожской областей в знаковую для России дату - 22 июня. Удары пришлись по мосту Преображенского в Запорожье и по плотине ДнепроГЭС.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с ветераном боевых действий, подполковником в отставке, военным экспертом Андреем Марочко.

ПЕРЕЛОМ ГРЯДЕТ?

- Так можно ли говорить, что на передовой наступает переломный момент?

- Пока, думаю, преждевременно еще говорить об этом. Осенью займемся Славянском и Краматорском. Сейчас подготовительные мероприятия идут. На днях были взяты два ключевых населенных пункта - Рай-Александровка и Юрковка.

- Чем эти населенные пункты так важны?

- Они находятся на стратегических высотах. Это открывает новые возможности для продвижения по направлению Славянской и Краматорской агломераций. Мы вскарабкались на тот хребет, который находится перед этими большими агломерациями. Но не надо забывать, что много работы остается еще и в Красном Лимане, и в Константиновке.

РОСТ ПОТЕРЬ У ПРОТИВНИКА

- Невзирая на то, что большая часть этих населенных пунктов под нашим контролем?

- Это так, но противник упорно сопротивляется. И постоянно, не жалея сил и средств, украинское командование подбрасывает на эти участки ресурсы. Наши ребята стараются. Они продвигаются — по всей ЛБС. На прошлой неделе был смещен акцент на ДНР. Там было освобождено пять населенных пунктов. По моим подсчетам, и по данным МО РФ, уже пятую неделю подряд идет рост безвозвратных и санитарных потерь противника.

- Это для Киева усугубляет ситуацию?

- Конечно! И заставляет нового министра обороны Федорова делать заявления о привлечении новых наемников с запада в штурмовые подразделения. Так что динамика продвижения сохраняется за российской армией.

ГЛУШАТ ИНФОРМВБРОСАМИ

- На Украине заявили, что стали больше платить тем, кто на передовой - а мы рассуждаем про агонию киевского режима.

- Корреляция в положительную сторону для нас есть. Чем хуже для ВСУ ситуация на фронте, тем больше они проводят террористических атак — зависимость тут прямая. Это мы прослеживаем с 2022-го. Они и на информационном поле пытаются заглушить негативные последствия - попытками ударов и по Крыму, и по Москве.

- А что же мы-то не бьем по местам производства дронов в странах Европы?

- Тут надо выверено действовать. Мы ранее работали на истощение Украины. Сейчас блок НАТО так усиленно начал милитаризовываться, насыщать Киев новыми вооружениями и боеприпасами, что история с истощением Украины уже не пройдет.

БИТЬ ЛОГИСТИКУ

- Россия начала наносить удары по мостам в Запорожье, но почему только сейчас — и будут ли удары продолжены?

- Мы еще год назад с вами обсуждали вопрос нарушения логистики ВСУ. По 34 мостам идут поставки на фронт. Логика «сейчас разрушим, потом дорого будет восстанавливать» не работает. По мостам надо бить прямо сейчас.

- Россия увеличила количество ударов баллистическими ракетами по Украине за три года в 12 раз — отчего видимого эффекта не наблюдаем?

- На Украине мощное советское наследие. Все построенные промышленные объекты —они строились на века. И это нам сейчас выходит боком. Сколько не лупи по объектам — они на много метров вглубь имеют укрытия под землей. И нужного эффекта мы не достигаем — наши отцы и деды строили так, чтобы выстояло при ядерной войне.

«Орешников» на все объекты на Украине не напасешься. Да, надо выбивать логистику, склады, пункты дислокации подразделений ВСУ. Но, наверное, пришло время заняться теми, кто отдает преступные приказы. Все больше моих коллег придерживаются такого же мнения. Зачем нам третий раз наступать на те же грабли — больно по лбу ударит..

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