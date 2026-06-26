Ранее прибывшим в ЕС украинцам пока можно не беспокоиться: им предлагается продлить режим защиты еще, как минимум, на год. Фото: Diego Radamas / Keystone Press Agency / Global Look Press

Катастрофическую демографическую ситуацию на Украине больше не замечать невозможно даже на Банковой, где обитают самые оторванные от грустной украинской реальности чиновники. Известный украинский террорист, ныне занимающий должность главы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Буданов* заявил, что демографическая нагрузка на одного работающего в Незалежной уже сейчас стала настолько критическая, что Украине придется возвращать своих граждан и привлекать иностранцев. А все по той причине, что «население за последние 20 лет существенно сократилось».

Верный пес Зеленского – как он пытается выгородить своего нынешнего непосредственного шефа. Ведь население страны уполовинилось, как минимум, за последние четыре с небольшим года – с 40 миллионов человек до 18-ти, максимум, 20-ти миллионов. Но Буданов* такого сказать не может, потому что тогда придется признать, что в таком итоге виноват нынешний «просрочка» Зеленский, вот и крутится, как уж на сковородке, рассказывая про «последние 20 лет» и не раскрывая масштаба демографических потерь. Как и не упоминает, что ОПУ уже неоднократно выходила на представителей руководства Евросоюза с просьбой отказаться от приема украинских беженцев, а уже сбежавших с Украины каким-либо способом вернуть обратно.

И, похоже, что мольбы Банковой в Брюсселе все-таки услышали. Еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер сообщил сегодня, что внес предложение о том, чтобы ЕС с марта 2027-го лишил права на защиту «вновь прибывших лиц, которым не разрешено выезжать из Украины в связи с их военными обязательствами».

Катастрофическую демографическую ситуацию на Украине больше не замечать невозможно даже на Банковой... Фото: REUTERS.

- Этот вопрос был широко обсужден с нашими украинскими партнерами, нашими украинскими друзьями, а также, конечно, с нашими государствами-членами. Чтобы сохранить надежность системы защиты и ее соответствие законным потребностям Украины, мы предлагаем целенаправленную корректировку, - рассказал Магнус Бруннер. - Наше предложение предусматривает, что временная защита не предоставляется вновь прибывшим лицам, которым не разрешено выезжать из Украины в связи с их военными обязательствами согласно украинскому законодательству, и именно об этом нас просила Украина, и именно это мы и делаем. Оно также отражает обсуждения с государствами-членами, конечно, особенно с теми, которые принимают наибольшее количество украинских беженцев.

То есть ранее прибывшим украинцам пока можно не беспокоиться. Им предлагается продлить уже предоставленный режим защиты с марта 2027-го еще, как минимум, на год.

Правда, остается непонятным, как именно чиновники Евросоюза будут определять законность или незаконность оснований для выезда. Ранее на Украине обсуждался вариант, что Европа будет отказывать в предоставлении защиты тем, кто незаконно/нелегально пересек украинскую границу. Но сейчас, как мы видим, Еврокомиссия настроилась гораздо более решительно на удовлетворение «хотелок» украинского «просроченного» узурпатора-комедианта Владимира Зеленского. правда, тем, кому будет отказано в таком статусе, вряд ли стоит надеяться на слова все того же Буданова*, что их рук ждут не дождутся в украинской экономике. Потому что прямо на границе их передадут в руки ТЦКшникам – у ВСУ дефицит личного состава гораздо более важен для «просроченного», чем потребность украинской экономики в рабочих руках.

В итоге в выигрыше оказались те, кто не тянул кота за хвост, а сразу свалил с Украины. Вангуем, что те, кто постарается сейчас убраться подальше от стран Евросоюза, тоже от такого решения не проиграет. Потому что на достигнутом Зеленский и компания явно не успокоятся.

* - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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