Какие убеждения помогли Тимуру Ибрагимову построить одну из крупнейших образовательных платформ России

За каждым успешным проектом стоит не только идея, но и технологии, личные амбиции, смелось принятия решения и команда грамотных специалистов. В интервью для KP.RU основатель и генеральный директор образовательной платформы «Сотка» Тимур Ибрагимов, подготовивший 370 тысяч учеников по всей России, рассказал, почему ответственность важнее стартовых условий, как меняется роль предпринимателя по мере роста компании и каким будет образование будущего.

— Какое убеждение о бизнесе или жизни вы считаете ошибочным, хотя большинство людей в него верит?

Мне кажется, многие переоценивают важность стартовых условий. Люди любят объяснять чужой успех деньгами, связями, удачным моментом или везением. Конечно, всё это имеет значение. Но если посмотреть на длинную дистанцию, гораздо важнее способность человека брать ответственность за результат.

Я часто замечаю, что люди готовы долго обсуждать обстоятельства, государство, рынок, конкурентов или нехватку возможностей. Но гораздо реже задают себе вопрос: что зависит лично от меня?

Именно в этом, на мой взгляд, находится главное различие между теми, кто добивается результата, и теми, кто годами остаётся на одном месте.

Есть ещё одно популярное заблуждение — идея о том, что большие результаты появляются благодаря одному гениальному решению. На практике почти всегда работает другая модель. Бизнес растёт благодаря сотням решений, которые по отдельности могут выглядеть незначительными. Но именно их совокупность создаёт серьёзное конкурентное преимущество.

— Что вы поняли о предпринимательстве спустя годы, чего не понимали в начале пути?

В начале пути мне казалось, что главная задача предпринимателя — самому хорошо разбираться во всём. В маркетинге, продажах, продукте, найме, финансах.

Со временем я понял, что это работает только до определённого масштаба. Затем главным ограничением бизнеса становится сам основатель.

Одна из самых важных мыслей, к которой я пришёл за последние годы: предприниматель не должен быть самым сильным специалистом в каждой области. Его задача — собрать систему, в которой работают люди сильнее него в конкретных направлениях.

Когда компания маленькая, участие основателя во всём действительно помогает расти быстрее. Но по мере масштабирования это начинает работать наоборот. Каждое решение проходит через одного человека, скорость падает, а организация становится зависимой от его времени и внимания.

Поэтому сегодня я трачу значительно больше времени на поиск сильных руководителей, формирование стратегии и поиск новых точек роста, чем на операционные задачи.

— Какое качество вы сегодня цените в людях больше всего?

Ответственность.

Причём ответственность не в формате «выполнить поручение», а в формате владения результатом. Таких людей значительно меньше, чем кажется.

Для меня сильный руководитель — это человек, который приходит не с проблемой, а с несколькими вариантами её решения. Который способен принимать решения самостоятельно и брать на себя последствия этих решений.

Наверное, именно поэтому при найме ключевых сотрудников я гораздо больше смотрю на реальные результаты человека, чем на его резюме или список компаний, где он работал.

Мне важно понимать не только где человек работал, но и что конкретно изменилось благодаря его действиям. Какие задачи он решал, какие показатели улучшил, как действовал в сложных ситуациях. Красивое резюме само по себе бизнес не двигает.

— Как вы принимаете важные решения в условиях неопределённости?

Мне кажется, многие люди ждут момента, когда соберут 100% информации и только после этого начнут действовать.

Проблема в том, что такого момента почти никогда не существует.

Большинство важных решений в бизнесе принимаются при недостатке информации. Поэтому для меня намного важнее скорость обучения, чем вероятность сразу принять идеальное решение.

Если гипотезу можно проверить за неделю или месяц, её лучше проверить, чем полгода обсуждать.

Я гораздо больше боюсь не ошибки, а упущенной возможности.

На мой взгляд, предприниматель — это человек, который умеет действовать раньше, чем появляется полная определённость. Если ждать идеального момента, можно просто не успеть воспользоваться возможностью.

— Есть ли принцип, которым вы руководствуетесь при принятии решений?

Да. Я стараюсь смотреть на ситуацию глазами клиента.

Очень часто внутри компании возникают идеи, которые выглядят логично для бизнеса, но не создают дополнительной ценности для человека.

Поэтому я регулярно задаю себе простой вопрос: если бы я был клиентом, захотел бы я этим пользоваться? Если ответ отрицательный, значит решение требует доработки.

Во многом именно такой подход помог нам принимать некоторые важные продуктовые решения. Когда смотришь на ситуацию глазами клиента, многие вещи становятся значительно очевиднее.

— Как вы относитесь к ошибкам?

Я не считаю ошибки проблемой сами по себе.

Проблемой становится ситуация, когда человек делает одни и те же ошибки и не меняет подход.

Любая компания, которая быстро растёт, постоянно тестирует новые гипотезы. Невозможно запускать новые продукты, выходить на новые рынки, менять маркетинг или строить новые направления и при этом никогда не ошибаться.

Поэтому я гораздо спокойнее отношусь к неудачным экспериментам, чем к отсутствию экспериментов вообще.

Если выбирать между двумя вариантами — ошибиться или упустить возможность, я почти всегда выберу первый.

— Если представить ребёнка, который пойдёт в школу через 15 лет, чем его обучение будет отличаться от обучения современных школьников?

Я думаю, главное изменение будет связано не с самими знаниями, а со способом их получения.

Сегодня обучение по-прежнему во многом построено вокруг одинаковой программы для больших групп людей. Но дети учатся по-разному: у них разные способности, скорость усвоения информации, интересы и цели.

Через 15 лет практически у каждого ребёнка появится персональный ИИ-наставник. Он будет понимать сильные и слабые стороны ученика, адаптировать обучение под конкретного человека и сопровождать процесс каждый день.

Я считаю, что главным ограничением образования всегда был доступ к сильному наставнику. Технологии впервые в истории дают возможность сделать такой уровень сопровождения доступным миллионам людей.

В результате качественное образование перестанет зависеть от города проживания, уровня дохода семьи или возможности найти сильного преподавателя рядом с домом.

— Значит ли это, что технологии полностью заменят учителей?

Нет, я в это не верю.

Наоборот, роль сильного наставника станет ещё важнее.

Технологии отлично справляются с передачей информации, персонализацией и анализом данных. Но мотивация, поддержка, развитие личности, формирование амбиций и помощь в принятии жизненно важных решений остаются человеческой задачей.

Наставник видит не только уровень знаний человека, но и самого человека. Его характер, страхи, сильные стороны, потенциал.

Поэтому образование будущего я вижу не как борьбу человека и технологий, а как их сотрудничество.

— Что сегодня мотивирует вас сильнее всего?

Меня мотивирует возможность создавать вещи, которые оказывают влияние на большое количество людей.

В какой-то момент деньги перестают быть главным фактором. Намного интереснее становится масштаб задачи.

Мне всегда нравились проекты, которые помогают раскрывать человеческий потенциал. Именно поэтому меня интересует не только образование, но и технологии, искусственный интеллект и робототехника.

На мой взгляд, одна из самых интересных задач ближайших десятилетий — дать миллионам людей доступ к возможностям, которые раньше были доступны только очень небольшой группе.

— Какой главный вывод вы сделали за последние годы?

Наверное, самый важный вывод заключается в том, что большинство ограничений существуют только до того момента, пока кто-то не попробует их преодолеть.

Очень многие вещи кажутся невозможными ровно до того момента, пока кто-то не начинает системно над ними работать.

Поэтому сегодня я стараюсь меньше думать о том, почему что-то может не получиться, и больше — о том, какие условия нужно создать, чтобы это получилось.

Если посмотреть на истории компаний, технологий или целых индустрий, почти любой серьёзный прорыв когда-то считался невозможным. Именно поэтому я считаю, что предпринимателю важно сохранять способность мыслить шире существующих ограничений и не принимать текущую реальность как что-то неизменное.

Ибрагимов Тимур Рафаилевич, 04.12.97