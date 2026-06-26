Был первым министром обороны в пиджаке, любил тигров и ненавидел ворюг: чем запомнился Сергей Иванов - один из самых влиятельных политиков начала века

Сергей Иванов был первым в России гражданским министром обороны (хотя и имел звание генерал-полковника, заработанное в разведке, но накануне назначения был отправлен в отставку из спецслужб и потому на работу в Минобороны ходил уже в пиджаке). Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На 74 году жизни скончался Сергей Иванов.

Он был весьма заметной фигурой в когорте российских политиков большого «калибра», занимал немало крупных должностей на Олимпе власти.

Был замом директора ФСБ, секретарем Совета безопасности, первым вице-премьером, министром обороны, главой Администрации президента. Курировал военно-промышленный комплекс страны и развитие космонавтики. В должности вице-премьера он «приложил руку» к созданию и внедрению российской навигационной системы ГЛОНАСС.

Был он и спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Однажды вместе с тогдашним главным редактором «Комсомолки» Владимиром Сунгоркиным мы брали интервью у Иванова в Кремле. И обратили внимание на то, что все стены кабинета Сергея Борисовича «залеплены» фотопортретами леопардов и тигров.

И в тот же миг разговор о масштабных проблемах государства ушел на второй план, - хозяин кабинета вдохновенно, со сверкающим азартом глазами стал рассказывать нам об уссурийских тиграх, о спасении их популяции и даже называл симпатичных хищников по именам. То была его страсть среди многих других «хобби» - увлечений футболом, баскетболом, хоккеем. Он был страстным болельщиком ЦСКА и основателем, президентом баскетбольной Единой лиги.

Сергей Иванов вдохновенно стал рассказывать нам об уссурийских тиграх, о спасении их популяции и даже называл симпатичных хищников по именам. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Но, пожалуй, больше всего Иванов запомнился россиянам на посту министра обороны России, ведомство он возглавлял 6 лет (2001-2007). Он был первым в России гражданским министром обороны (хотя и имел звание генерал-полковника, заработанное в разведке, но накануне назначения был отправлен в отставку из спецслужб и потому на работу в Минобороны ходил уже в пиджаке). Мне не раз приходилось бывать в когорте журналистов, сопровождавших министра во время поездок в войска. Запомнился его жадный интерес к новой боевой технике, - он мог в своем аккуратном цивильном фраке залезть в боевое отделение свеженькой БМП и въедливо выпытывать у командира боевой машины ее устройство - вплоть до винтика.

Во время посещения дивизии ВДВ он попросил прапорщика подробно рассказать о правилах укладки парашюта и не стеснялся делать это несколько раз, на виду у строя десантников. И то была не показуха, не игра на публику, то было искреннее желание понять премудрости оснащения армии.

Когда Иванов стал министром обороны, он попросил начальника Генштаба провести с ним курсы по всем армейским уставам. А еще Сергей Борисович запомнился мне (да и не только мне!) тем, что отважно «дрался» со скупердяйским Минфином за увеличение военного бюджета: нужно было делать армию контрактной, а денег на это не хватало.

А еще немало послужившие в Минобороны генералы и полковники вспоминают, что это был министр, от которого подчиненные никогда не слышали не то, что матерного — грубого слова.

Был период, когда в сферу его ответственности входили и международные вопросы. Иванов тесно работал с занимавшей тогда пост госсекретаря США Кондолизой Райс. В своих мемуарах «Высшая честь» Райс охарактеризовала Иванова как жесткого и немного подозрительного к США (у разведчиков по-другому не бывает!). При этом, по мнению Райс, на Иванова можно было положиться, потому что он никогда не обещал того, чего не мог выполнить.

Вместе с Владимиром Путиным Сергей Иванов закладывал первый камень в строительство еще одного космодрома страны – Восточного. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Вместе с Владимиром Путиным закладывал первый камень в строительство еще одного космодрома страны – Восточного. А когда там через несколько лет обнаружили воровство денег и коррупцию, Иванов инициировал расследование уголовных дел и пристально следил за тем, как следователи разматывали там клубок преступлений. Журналисты, писавшие заметки об этом, допытывались у Сергея Борисовича, почему он сам помалкивал на сей счет. Иванов ответил: «Чтобы не вспугнуть ворюг, которые старательно заметали следы».

Он занимал много должностей, оставив свой след и в политике, и в армии. Но была у него еще одна очень важная «должность» - он с молодых лет был другом и соратником Путина. Они начинали службу в одном подразделении КГБ в Ленинграде. И ни разу за все годы не подвел президента. В конце карьеры он занимал в Кремле не самую громкую должность - советника главы государства по транспорту и экологии. А здоровье уже пошаливало, но Иванов делал все в высшей степени ответственно. И когда понял, что «копыта буксуют» (его слова), положил на стол заявление с просьбой освободить от должности со всеми ее преференциями. Ему давали возможность остаться. Но он ответил:

- Я предпочитаю работать, а не имитировать работу.

С этими словами и ушел...

ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР И НЕ ЖАДИНА

Сергей Иванов имел воинское звание генерал-полковника в отставке. Также он являлся действительным госсоветником РФ 1-го класса.

Он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». А еще каждый год передавал на благотворительность по 2 миллиона рублей. Журналисты «КП» поинтересовались — кому уходили эти деньги? Оказалось, сразу на несколько адресов — Поисковому движению, на развитие российского баскетбола, фонду балетного искусства, музеям Алупки и Кремля и программе сохранения Дальневосточных леопардов.

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