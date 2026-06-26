Сергей Степашин - о Сергее Иванове: Чистый, честный и порядочный человек

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП
…- Сергей Вадимович, не стало Сергея Борисовича Иванова. Вот такая печальная новость…
- Несколько неожиданная, потому что мы ровесники, даже Сергей немножко помоложе меня. Во-первых, соболезнования родным и близким. Сергей был замечательный. В свое время он и сына потерял, пережил, конечно, много.
- Каким Сергей Иванов вам запомнился?
- Вообще, это действительно государственник, патриот России, работавший в разведке, в ФСБ. Был главой Администрации Президента России, министром обороны, первым вице-премьером… Человек, много прошедший в этой жизни. И везде Сергей был профессионален и, конечно, работал на страну, это смело можно сказать. У нас разные люди, ты знаешь, бывают.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
- Да, конечно.
- Но Сергей Борисович Иванов – это действительно чистый, честный, порядочный человек. Очень жаль, что он ушел из жизни.
- Может быть, какие-то эпизоды, какие-то разговоры?
- Саша, давай этим ограничимся.
(Степашин был явно расстроен…)
- Как вы думаете, товарищ генерал-полковник, Сергея Иванова можно назвать легендарным человеком?
(Небольшая пауза)
- Для молодежи, безусловно, да. А для нас, для меня лично – это близкий товарищ.
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