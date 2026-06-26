70-летняя Мэри Поппинс нуждается в работе: Актриса Наталья Андрейченко сделала откровенное признание

Наталью Андрейченко многие помнят по советскому телефильму «Мэри Поппинс, до свидания»

Недавно актриса Наталья Андрейченко, которую многие помнят по советскому кино, особенно по двухсерийному музыкальному телефильму «Мэри Поппинс, до свидания», посетила Международный кинофестиваль в Сочи «Евразия-Кинофест». В мае Наталье Эдуардовне исполнилось 70. Она получила приз за вклад в развитие отечественного кино:

«Я благословенный человек: так случилось, что я сыграть Мэри Поппинс в фильме, который вошел в сердца и души детей многих-многих поколений».

Это правда: 70-летняя Мэри Поппинс не сдается. Её носит попутным ветром по миру. Недавно она была во Франции, там какой-то проект. Заодно посетила дворец в Версале – Трианон. Вдохновившись футбольными фанатами, которые в это время буянили на улицах Парижа, Андрейченко тоже захотела ломать забор. Ещё сходила к остеопату, который, по её словам, ей очень помог.

Актриса Наталья Андрейченко сделала откровенное признание Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- По мне ведь машина проехала, когда мне было 34 года, - удивила она рассказом в одной запрещенной соцсети. - Это была моя вторая клиническая смерть. Но мне повезло: каким-то образом я оказалась между колесами. Последняя мысль была не о себе, а о сыне… Что будет с Митей?! Когда думаешь о ком-то, собственная жизнь уже не столь важна. И тогда её тебе дарует вселенная. Так и случилось со мной. Остеопат все это понял (не узнал, а именно понял) про меня. Почувствовал. И прошелся… по моим прошлым жизням. Он стал снимать с меня самые-самые плохие истории. Гильотину убрал…

Наталья Андрейченко считает, что одну из своих прошлых жизней она закончила на гильотине.

- В другой жизни меня жгли на костре. Я это помню, знаю. Он (остеопат) и это убрал, - от таких воспоминаний Наталья чуть не расплакалась. – И я стала легче на несколько жизней…

Немудрено. По словам Андрейченко, она не встречала человека лучше, чем её добрый знакомый - парижский остеопат. Ну разве что за исключением её учителя по спиритизму, её гуру.

Своим духовным учителем она считает мексиканского писателя, хранителя старинной мудрости Толтеков (согласно Карлосу Кастанеде - «люди знаний». - Ред.) Дона Мигеля Руиси. Его книга «Четыре соглашения» изменила жизнь русской актрисы: «Я ездила с Доном Мигелем в путешествия, слушала его лекции. В результате мы сблизились, как родственные души», - рассказывала Андрейченко «Комсомолке».

Из-за этого у неё возникли большие проблемы в семейной жизни. Её муж, австрийский актер Максимилиан Шелл, ревновал жену. Особенно ему не понравилось, когда Наталья уехала с Доном Мигелем заниматься духовными практиками в пустыню в Нью-Мексико. Этого путешествия Максимилиан простить не смог.

Но всё это в прошлом, и её развод, и Шелл. Он давно умер. Сейчас, как стало понятно, родство душ обнаружилось с остеопатом.

Из Парижа попутным ветром Андрейченко прилетела в Москву, где работает её «школа доброты» - она учит детей «аристократическим манерам», примерному поведению и грамотной речи, как настоящая Мэри Поппинс.

Из Москвы перенеслась в Сочи на кинофестиваль. Во-первых, для того, чтобы получить приз. Во-вторых, по её наблюдениям, в Сочи «потрясающая энергетика». Она и по городу поездила, и с людьми повстречалась, и понарассказывала им разного… Думается, много было интересных подробностей.

Ну и в-третьих (а на самом деле – во-первых и во-вторых), Наталья Андрейченко ждет интересных предложений от режиссеров.

- Очень прошу работу. Я очень хочу работать. Только дома, в России, - говорила актриса, когда ей вручали приз.

Если судить по её фильмографии,с работой дела обстоят не очень. При этом актриса не отчаивается, не теряет надежды и оптимизма: «Я благословенный человек, молю Бога, чтобы всё это (вероятно, жизнь) продолжалось», - говорит она.

На обратном пути из благословенного Сочи, устроившись поудобней в самолете, укутав шею в правильную подушку, актриса запела песню… Нет, не про Мэри Поппинс. А популярную песню комсомольцев 60-х годов: «Старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути…».