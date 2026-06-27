Как сельская НКО превратила казачий фестиваль в событие для 500 человек

Ольга Репш Фото: Личный архив.

В первой части интервью мы рассказывали, как красноярская НКО «Зеленый остров» помогает молодежи становиться авторами социальных проектов, объединяет поколения и учит школьников менять жизнь вокруг себя. Но на этом работа организации не заканчивается.

Во второй части руководитель региональной молодежной общественной организации «Зеленый остров» Ольга Репш рассказывает о проектах, которые уже вышли далеко за пределы одного населенного пункта. Это сохранение казачьей культуры, поддержка серебряных волонтеров, помощь сельским жителям и развитие территории через грантовые инициативы.

Казачество — это не только история, но и живая культура

Когда речь заходит о Красноярском крае, далеко не все сразу вспоминают о казачьих традициях. Однако именно казаки сыграли важную роль в освоении Сибири, а во многих территориях региона до сих пор сохраняются казачьи коллективы и культурные традиции.

Для Ольги Репш эта тема особенно близка — она сама руководит семейным казачьим ансамблем. Именно поэтому идея создания детского коллектива стала логичным продолжением многолетней работы.

— Мы решили, что детям нужно не просто рассказывать историю. Они должны прожить ее сами. Поэтому появился проект «Казачество: от прошлого к настоящему», который поддержал Президентский фонд культурных инициатив, — рассказывает она.

Наставниками стали казаки, священник и руководители клубов

Особенность проекта заключалась в том, что рядом с детьми работали настоящие наставники.

Ими стали участники взрослого семейного казачьего ансамбля, атаман городского казачьего общества, настоятель православного храма и руководитель военно-патриотического клуба.

Ребята не только учили песни и сценическое мастерство. Они знакомились с историей казачества, традициями, бытом, костюмом, осваивали фланкировку, народные игры и узнавали, что стоит за культурой, которую многие привыкли воспринимать только как часть прошлого.

Уже спустя несколько месяцев детский коллектив выступил на всероссийском конкурсе сценической фланкировки в Красноярске и получил диплом лауреата III степени.

После этого ансамбль отправился в гастрольный тур по четырем районам Красноярского края, где дети выступали на одной сцене со взрослыми артистами.

Казачий фестиваль Фото: Личный архив.

Фестиваль, который оказался больше ожиданий

Финалом проекта стал первый краевой казачий фестиваль.

Организаторы рассчитывали на десятки участников, однако интерес оказался значительно выше.

На фестиваль приехали представители Енисейского казачьего общества, делегации из 11 районов Красноярского края, 52 творческих коллектива и более 500 участников и гостей.

Для сельского Дома культуры, рассчитанного всего на 150 мест, это стало настоящим испытанием.

Вокруг учреждения одновременно работали концертные площадки, выставки декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, ярмарки, игровые зоны и интерактивные программы.

По словам Ольги Репш, именно тогда стало понятно, что проект вышел далеко за рамки обычного культурного мероприятия.

— Когда показатели оказываются в два-три раза выше запланированных, понимаешь, что проект действительно нужен людям.

Уже сейчас коллектив готовится провести следующий фестиваль, который планируется осенью.

От компьютерных курсов — к большому волонтерскому движению

Еще одним важным направлением работы «Зеленого острова» стала поддержка старшего поколения.

Все началось несколько лет назад с проекта «Бородино на связи», который получил поддержку Фонда президентских грантов.

Во время пандемии пожилых жителей села учили пользоваться компьютерами, смартфонами, электронными сервисами и порталом «Госуслуги». За каждым участником закрепляли молодого наставника.

Именно тогда сформировался клуб серебряных волонтеров.

Позже его участники начали заниматься общественной деятельностью, помогать другим пожилым людям осваивать современные технологии, а затем объединились в крупное добровольческое движение.

Проект "Путь к здоровью" Фото: Личный архив.

Когда помощь нужна тем, кто помогает другим

После начала специальной военной операции серебряные волонтеры стали ежедневно собираться для изготовления маскировочных сетей, окопных свечей и необходимых вещей для военнослужащих.

Чтобы поддержать добровольцев, организация вновь обратилась за грантовой поддержкой.

В результате проекта удалось изготовить:

49 маскировочных сетей;

более 2500 единиц белья;

свыше 500 окопных свечей;

объединить более 110 добровольцев.

Однако спустя несколько лет постоянной работы стало заметно, что сами волонтеры начинают нуждаться в помощи.

Возраст, большие физические нагрузки и ежедневная работа стали отражаться на здоровье.

Так появился новый проект — «Путь к здоровью».

Ольга Репш Фото: Личный архив.

Медицинская помощь приехала прямо в село

При поддержке Фонда президентских грантов для серебряных волонтеров организовали полноценную программу восстановления.

В село регулярно приезжают специалисты из города.

Участники проходят:

курсы лечебного массажа;

консультации терапевта;

занятия лечебной физкультурой;

обучение самостоятельному контролю здоровья.

Кроме того, добровольцам выдали фитнес-браслеты и тонометры, а все комплексы упражнений записали на видео, чтобы ими можно было пользоваться и после завершения проекта.

По словам Ольги Репш, результат оказался заметен уже через несколько месяцев.

— Когда видишь улыбающихся людей, понимаешь, что проект действительно работает. Особенно важно, что такая помощь появилась именно в сельской местности, где получить подобные услуги намного сложнее.

Проект "Объединяясь - приближаем Победу" Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

За пять лет — почти 4,5 миллиона рублей на развитие территории

Сегодня «Зеленый остров» реализует проекты при поддержке Фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив и других грантовых программ.

За последние пять лет организации удалось привлечь на развитие территории около 4,5 миллиона рублей.

Но, как подчеркивает руководитель НКО, главная ценность этих средств вовсе не в цифрах.

— Это вклад в здоровье людей, в развитие детей, в поддержку взрослых, в новые возможности для сельских территорий. Для нас важно не количество проектов, а то, что перемены действительно чувствуют жители.

По мнению Ольги Репш, именно некоммерческий сектор способен объединять самых разных людей вокруг общего дела.

— Неважно, сколько человеку лет, кем он работает и где живет. Людей объединяют общие стремления, любовь к своей семье, своей малой родине и желание сделать жизнь вокруг лучше. Именно это и остается главным результатом нашей работы.

Справка

Региональная молодежная общественная организация «Зеленый остров» работает в Рыбинском муниципальном округе Красноярского края. Организация создает условия для развития молодежи, поддерживает добровольческие инициативы, реализует проекты в сфере образования, культуры, патриотического воспитания и укрепления связи поколений.

При поддержке Фонда президентских грантов команда реализовала проекты «Бородино на связи», направленный на обучение пожилых жителей компьютерной грамотности, «Папина академия», укрепляющий роль отцов в воспитании детей, а также проект «Путь к здоровью» для поддержки серебряных волонтеров. Кроме того, организация развивает наставничество, сотрудничает со школами, детским домом, молодежными центрами и выступает ресурсным центром по социальному проектированию для муниципалитетов Красноярского края.

Проект "Папина академия" Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

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