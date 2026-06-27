Короткие мудрости недели: Посмотрел вокруг я огорошено ясными и трезвыми глазами и опешил: ничего хорошего!

Содружество «СОКРАТ» представляет свои мудрые, но смешные четверостишия.
О сестре таланта
Он краток, но отнюдь не потому,
Что есть талант и рифма, как алмаз.
Я, слава Богу, понял, что к чему:
Словарный просто невелик запас.
Владимир Городзейский
При исполнении
Уже отбросила сомнения,
Сожгла ненужные мосты
И нахожусь при исполнении
Своей несбыточной мечты.
Татьяна Кормилицына
Призрачно всё
Бросив пить, хотя и со слезами,
Посмотрел вокруг я огорошено
Ясными и трезвыми глазами
И опешил: ничего хорошего!
Станислав Овечкин
Поправка
Стояли мы у книжного прилавка.
– Поэзия, – сказал ты, – умерла.
Согласен я, но лишь с одной поправкой:
В твоих стихах она и не жила.
Александр Петрович-Сыров
Самокритичное
Моя душа поет негромко.
Жаль, душу слышу только я.
Сам не пою, ведь писк цыплёнка
Вам не заменит соловья.
Сергей Сидоров
Из абсурдных советов
Если ты в круиз собрался,
Не бери коньки с собою:
Лёд из бара не пригоден
Для катанья на коньках!
Афанасий Смыслов