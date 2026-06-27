Короткие мудрости недели: Посмотрел вокруг я огорошено ясными и трезвыми глазами и опешил: ничего хорошего!

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Содружество «СОКРАТ» представляет свои мудрые, но смешные четверостишия.

О сестре таланта

Он краток, но отнюдь не потому,

Что есть талант и рифма, как алмаз.

Я, слава Богу, понял, что к чему:

Словарный просто невелик запас.

Владимир Городзейский

При исполнении

Уже отбросила сомнения,

Сожгла ненужные мосты

И нахожусь при исполнении

Своей несбыточной мечты.

Татьяна Кормилицына

Призрачно всё

Бросив пить, хотя и со слезами,

Посмотрел вокруг я огорошено

Ясными и трезвыми глазами

И опешил: ничего хорошего!

Станислав Овечкин

Поправка

Стояли мы у книжного прилавка.

– Поэзия, – сказал ты, – умерла.

Согласен я, но лишь с одной поправкой:

В твоих стихах она и не жила.

Александр Петрович-Сыров

Самокритичное

Моя душа поет негромко.

Жаль, душу слышу только я.

Сам не пою, ведь писк цыплёнка

Вам не заменит соловья.

Сергей Сидоров

Из абсурдных советов

Если ты в круиз собрался,

Не бери коньки с собою:

Лёд из бара не пригоден

Для катанья на коньках!

Афанасий Смыслов