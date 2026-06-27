Жена Кулебы, предлагавшая украинцам греться вибраторами, взялась за ядерное оружие: вот что сказала

Жена Дмитрия Кулебы, владелица секс-шопа Светлана Павелецкая решила порассуждать о политике. Фото: социальные сети.

В последнее время среди медийных лиц на Украине стало модным организовывать трансляции внутрисемейных дискуссий на политические темы в публичное пространство. Достаточно давно такие трансляции со своей женой Алесей Бацман ведет из разных комнат в одном доме известный бандеровский пропагандист и фантазер, иноагент и экстремист Дмитрий Гордон*. В последнее время эту же манеру взял и экс-глава МИДа Украины Дмитро Кулеба, который дискутирует в эфире со своей нынешней женой Светланой Павелецкой. Оно, отчасти понятно, обе дамы имеют выдающиеся внешние достоинства на предмет всяческих выпуклостей и показывать их имеет смысл для увеличения количества зрителей. Но могли бы в таком случае брать какие-то темы, в которых эти дамы хоть кое-что смыслят. Особенно, Павелецкая. Но нет, Кулеба выводит свою пассию на такие темы, от которой у военных экспертов начинает шелушиться кожа на тех местах, где раньше встали бы дыбом волосы, когда они там росли.

Мадам Павелецкая, например, в последний раз стала рассуждать о применении Россией ядерного орудия по Украине.

- Ну, это последний вообще инструмент, который могут применить. И если он будет применен, вероятность того, что будут бить по центрам принятия решений, как говорится, не так велика, - несколько сбивчиво явно путаясь «в показаниях», заявила Светлана Павелецкая. - И мы... если до этого дойдет, то это будет означать, что мы уже почти победили. Потому что другого... с чего бы ему бить...

- Ядеркой бьют, чтобы спасти себя, а не чтобы добить другого. Правильно? – завершила она свой спич вопросом явно из категории «наивных». Не менее наивно хлопая в эфире ресницами.

Неубедительно прозвучало, честное слов. Вот когда эта же мадам, по совместительству с совместной жизнью с Кулебой, владеющая «элитными» секс-шопами, зимой рекомендовала киевлянам обогреваться вибрирующими фаллосами, которые нагреваются, что называется, в процессе, там чувствовалось, так сказать, полное знание предмета и практическое знакомство с ним. А когда ее понесло на ядерное оружие, тут, конечно, и светит, и греет, но совсем не так, как вибраторы.

Но Дмитро Кулеба вместо того, чтобы сказать ей: «Молчи, дура!» - стал объяснять, что вероятность применения ТЯО Москвой по Украине крайне невелика. И начал распространяться на тему, что такой шаг вызовет неминуемые последствия для России в сфере международных отношений и последствия во внутренней политики.

Понятно: Кулеба прекрасно понимает - объяснять супруге, что все случаи применения Россией ядерного оружия четко прописаны и регламентированы соответствующими документами, совершенно бесполезно. Но он мог бы хотя бы на простых примитивных примерах объяснить, что она очень сильно заблуждается. Или, например, пояснить для нее, что американцы сбросили две атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки вовсе не по той причине, будто японцы выигрывали в той войне. Выигрывали, выигрывали, да так и не выиграли.

А вот украинцы непременно победят, если по ним применят ядерное оружие. Потому что они не японцы. Украинцы мгновенно мутируют в неубиваемых и бессмертных козаков-черепашек и всех победят. И москалей, и поляков, не говоря уже о мадьярах.

Дмитро, ты там свою бабу далеко от вибраторов не выпускай. Или займи ее чем-нибудь не сильно интеллектуальным. Пусть мир еще немного посуществует.

* – Физическое лицо, признанное в Российской Федерации иностранным агентом, внесенное в перечень террористов и экстремистов

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