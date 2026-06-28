Зеленский анонсировал установку памятника Мазепе на месте Ленина Фото: REUTERS.

Украина сегодня отмечает День конституции – странный праздник закона, который неоднократно подвергался надругательству. Впервые он подвергся поруганию со стороны президента Леонида Кучмы, согласившегося на третий тур президентских выборов для избрания на этот пост Виктора Ющенко. Затем над ним надругался ставший президентом Петр Порошенко*, убравший из нее нейтральный статус Украины и проложивший курс в НАТО и Евросоюз. Но «сивочолый гетман», по крайней мере, старался соблюсти хотя бы некое подобие законности. А нынешний «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский с конституцией обращается хуже, чем с последней девкой по вызову, нарушая ее чуть ли не каждый раз по-новому практически ежедневно.

Сегодня, в День конституции Украины, «просрочка» Зеленский посетил Киево-Печерскую лавру, которую он, напомним, отобрал у церкви, и в торжественной обстановке открыл бюст клятвопреступнику и изменнику Ивану Мазепе, ставшему в нынешней Украине еще одним представителем Национального «пантеона героев». По этому поводу «просроченный» даже двинул целую речь.

- Сегодня мы исправляем еще одну историческую несправедливость, и отныне здесь, в Киево-Печерской лавре, абсолютно по праву будет стоять бюст великого украинца и покровителя Лавры Ивана Мазепы, - рассказал Зеленский, насилуя на этот раз не только конституцию, но и историю. - Веками Россия пачкала его имя, стремилась, чтобы украинцы смотрели на свою историю чужими глазами, убеждая наш народ, что Мазепа – предатель. Эта ложь проиграла. Навсегда. И сегодня мы чествуем своего выдающегося государственного и военного деятеля, мецената, главу казацкого государства Ивана Мазепу. И важно, что мы делаем это именно здесь, в Лавре, которая за его ожоги действительно расцвела – храмами, колокольнями и своим уникальным украинским барочным лицом.

После чего рассказал, что одного бюста Мазепы для украинской столицы мало, а власть намерена поставить еще и полноценный памятник ему, причем, уже даже присмотрели для монумента место.

- Безусловно, масштаб этой фигуры заслуживает полноценного памятника в столице нашего государства. Считаю, что идеальное место для него существует – существует с декабря 2013-го на бульваре Шевченко. И я уверен: там, где Ленин упал, будет крепко стоять Мазепа, - заявил Зеленский, заканчивая свою речь.

Издевательский цинизм Зеленского не поддается, вообще, никакой оценке. Мало того, что он возвеличил в очередной раз человека, который презрел свою присягу, переметнувшись на сторону врага, ставшего настоящим изменником. Он еще и бюст этой сволочи поставил на территории лавры – одной из главных святынь той самой церкви, что прокляла Мазепу и предала его анафеме. Впрочем, если учесть, что эту святыню по его приказу разграбили, а церковь фактически запретили, выступление Зеленского является выражением самого изощренного иезуитского цинизма.

На Украине как-то совершенно не хотят вспоминать, что Мазепа не только изменил российскому императору Петру Первому, но приложил немало сил для уничтожения запорожской сечи, и, в отличие, от шведского короля Карла 12-го, который содержал русских военнопленных в относительно сносных условиях, Мазепа посадил переданных ему пленных казаков-запорожцев в яму, где уморил всех их голодом. Кстати, он еще и казнил своих соратников генерального судью Кочубея и казачьего полковника Искру, которые пытались предотвратить предательство Мазепы.

Впрочем, в том, что на Украине сейчас чествуют изменников и предателей, нет ничего удивительного. В этом суть бандеровской насквозь лживой и человеконенавистнической идеологии. Редко кто из бандеровцев бился с Советами до конца, предпочтя смерть плену. Десятки тысяч бандеровцев Никита Хрущев позже освободил из лагерей, и это были люди, сдавшиеся ранее в плен. И чествование нацистских пособников тоже находится в этом русле.

Что же касается памятника Мазепе, который должен заменить организованную как раз Лениным незалежную Украину, то совершенно зря сваливали Ильича в декабре 2013-го, который там в ходе этого процесса еще кого-то пришиб и раздавил насмерть. Могли бы просто раскрасить стоявшего Ленина в блакитно-жовтые колера, нацепить папаху и вставить в протянутую руку «люльку» (козацкую трубку). Как это делали уже с памятниками Ленину, переделывая их в статуи Тараса Шевченко. И ведь ничего – проходило. Могло бы и тут пройти.

Просто какие-то клоуны у лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.**

* - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** - идеология ЛГБТ признана в РФ экстремистской и запрещена

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