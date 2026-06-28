Зюганов: Если БРИКС и ШОС дадут разгуляться новым фашистам, они спалят планету

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на радиостанции "Комсомольская правда" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

…- Геннадий Андреевич, здравствуйте. Это Гамов, помощник Зюганова.

- Помощник, все время придумывающий для меня тяжелые вопросы… Слушаю тебя, Саша.

- Вот на днях Дональд Трамп выступил с таким необычным заявлением: «Я скажу честно. Я был бы величайшим в истории коммунистом. Я бы отменил арендную плату за жилье. Вы бы жили в бесплатном жилье. Если кто-то хочет дом, не волнуйтесь, просто выбирайте дом, который вам нравится. Все бы получали бесплатную еду».

- Так - и что?

- Как считает Трамп, такой строй привел бы к краху. США быстро, за два-три года, стали бы бедной - «с такими условиями» - страной.

- Это все несерьезно… У тебя еще что-то?

- Да. Вот депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер пришел к такому выводу… «Единственная историческая аналогия, которая приходит мне на ум, - это эпоха Маккарти в Соединенных Штатах. Сегодня антикоммунизм 1950-х во многом превратился в русофобию, возведенную в ранг официальной доктрины»…

- Самая гениальная идея, Саша, это та, которая движет всем миром, - это справедливость. Абсолютно несправедливо, когда одни умирают от голода, а вторые бесятся от жира.

Вот Трамп - вроде провели они с Путиным встречу весьма конструктивно, - цитирует Зюганова KP.RU.

- На Аляске.

- Да. А США продолжают поставлять ракеты, помогают ВСУ наводить их и бить по нашим детям, студентам, по городам и гражданским объектам. Большей наглости трудно себе представить.

Что касается империалиста, он никогда не будет кормить голодных. Потому что их капиталы нажиты неправедным трудом, потому что эксплуатируют всех, обирают всех, загребают под себя и диктуют условия.

С другой стороны, кто развязал две мировые войны и третью - развязывает сейчас? Прежде всего, финансовый капитал. Зачем развязал

- У КПРФ и ее Генерального секретаря какое мнение на этот счет?

- Вот смотри… Как только возникает кризис, и народ начинает восставать против этого безумия и безобразия, они вскармливают фашистов, бандитов, террористов, бандеровцев, «лесных братьев», финансируют и занимаются снова разбоем.

Если раньше капитал в Америке нанимал очередное правительство и диктовал им условия, сейчас миллиардеры сами полезли во власть…

Сами командуют, сами диктуют и ведут себя на планете, не сообразуясь ни с чем.

А что касается антикоммунистов, они все друг на друга похожи. Самым злобным из них был Гитлер со своей шайкой. Начинал-то он с чего? Ван дер Люббе поджег рейхстаг, полусумасшедший человек, свалили на коммунистов и расправились, потом уничтожили социалистов, потом профсоюзников.

Затем стали в печах жарить целые народы и страны.

Вот сейчас тоже взяли, приговорили русский мир. Русский мир, который имеет тысячелетнюю историю. Это - уникальная цивилизация, которая показала пример того, как люди разных национальностей, культур, верований могут жить в одной стране, могут обеспечивать свою безопасность. Трижды Европу спасали – от Батыя, от Наполеона и Гитлера.

Вот, англосаксам, натовцам и Трампу не понравился этот мир, и вот уже пятый год душат, ведут войну и так далее. Большей наглости трудно себе вообразить. Да еще готовят «стратегическое поражение», понимаешь, для страны, которая ни одной войны на поле боя не проигрывала.

Просто пользуются безнаказанностью. На месте нашего Совбеза давно бы принял решение. С террористами один выход – ставить на место.

А что касается всяких этих заявлений, ну, вот рядом страны – Куба, Венесуэла. Президента выкрали. Как бандиты, ночью налетели, поубивали, вывезли, собираются судить. Их самих судить надо, они нарушили все нормы, правила, всё, что человечество написало в Уставе ООН и так далее.

Кубу взяли в кольцо, блокируют. 10-миллионный народ. Ну, может, тебе кто-то не нравится, какие-то идеи не нравятся… Но хищная, здоровая, богатая, жадная Америка решила душить народ, который показал пример всей планете, что можно иметь совесть, что можно защищать свою независимость, что можно любить справедливость и свободу.

- Согласен.

- Человечеству надо сплачиваться на высших ценностях и идеалах, и для этого мы сформировали БРИКС и ШОС.

А если БРИКС и ШОС не проявят волю и дадут разгуляться новым фашистам и нацистам, они спалят планету.

Люди без совести, без морали…

А набить карманы, живот - такая политика и такая мораль прокляты всеми религиями.

- Спасибо огромное, товарищ Генеральный секретарь.

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