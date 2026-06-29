Вопрос дня: А чем вам запомнился ваш выпускной? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

- Я заканчивала школу при нашем посольстве в Пекине. С нами учились ребята из Монголии, Польши, тогдашней Югославии. На выпускном гуляли чуть ли не сутки: были и угощения, и танцы, и признания... Помню, было чувство грусти - думали, что расстаемся навсегда. Но вышло, что общаемся до сих пор: с кем-то очно, с другими онлайн. Вот только те, кто оказался в ныне недружественных странах, на контакт в последние годы выходить перестали.

Рустем Ахмадинуров, депутат парламента Башкирии:

- Мой выпускной был в 1992 году, мы плавали на большом теплоходе под Уфой. Тогда проводилась акция «Белый теплоход»: всю ночь почти 300 лучших школьников со всей республики катались по реке Белая. Концерты, награждения, было все очень интересно! И ни одного случая падения за борт: дисциплина и организация были на высшем уровне.

Олег Смирнов, экс-заместитель министра гражданской авиации СССР:

- Тогда, в конце 50-х, выпускной был путевкой во взрослую жизнь - трудовую, но, как нам казалось, вольную. В нашей карагандинской школе мы получили аттестаты, а потом танцевали под замечательные песни на патефоне - от Утесова до Шульженко.

Елена Касаткина, главный научный сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера:

- Запомнилось, как гуляли всю ночь по Питеру. Всё как сейчас. Жаль, «Алых парусов» еще не было.

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович:

- Мы с одноклассниками очень серьезно подготовились к выпускному в плане спиртного, но наш физрук Николай Афанасьевич сделал все, чтобы этот вечер мы провели без алкоголя. И, знаете, никто потом об этом не пожалел. Ночь мы провели на Москва-реке, гуляли по набережной и Крымскому мосту. Музыки у нас с собой не было, зато мы всю ночь пели. И при этом никто не кричал на нас из окон – наоборот, люди нас поздравляли, подбадривали. Выпускные в наше время совсем не рекламировались в СМИ, как это происходит сегодня, все проходило потише. Но была очень теплая атмосфера.

Алена Водонаева, телеведущая, блогер:

- Выпускной в 11-м классе я вообще проигнорировала. Но вчера был праздник у моего сына Богдана - он окончил 9-й класс. И для меня это важно. Такое ощущение, что нормальный выпускной наконец-то случился и у меня.

Юрий Болдырев, министр молодежи Челябинской области:

- У нас к этому мероприятию подошли творчески: аттестаты нам вручали в формате капустника. Получился настоящий общий праздник. И, конечно, мы встречали рассвет. Это был очень символичный момент - начало чего-то нового. Именно тот рассвет я запомнил особенно хорошо.

Надежда Ямпольская, кастинг-продюсер шоу «Дом-2»:

- На выпускном сделала главное открытие своей подростковой жизни: педагоги - тоже веселые люди, а вовсе не грозные зануды, какими мы их привыкли видеть. Вот бы они нам сразу открылись: мы бы, может, учились лучше.

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