«Ушел на прогулку и живым я его больше не видела»: Мать рассказала о жестоком убийстве студента в Омске, которого нашли в яме

Александр учился на третьем курсе исторического факультета Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

20 июня в Омске пропал 20-летний студент Александр Трипутень. Спустя пять дней его тело обнаружили на заброшенной территории. KP.RU поговорил с матерью погибшего.

По словам родных, Александр учился на третьем курсе исторического факультета, был спокойным и неконфликтным человеком. Почти все свободное время проводил дома.

— Он был очень домашним, у нас с ним были доверительные отношения. Я всегда знала, что происходит в его жизни. Если он куда-то уходил, то каждые полчаса обязательно писал, что у него все в порядке. Но в тот день, уйдя на прогулку, он мне не отписался. Я выждала час, позвонила ему, но он не ответил. Такого никогда не было. Я сразу подняла тревогу, и мы начали его искать, — рассказывает мама Александра Елена.

Живым сына она больше не увидела. 26 июня тело студента, завернутое в пакет, нашли в яме на заброшенной территории в Омской области недалеко от Сыропятского тракта.

Убийцы тщательно спланировали преступление: заранее купили скотч, пакеты, перчатки, придумали себе алиби. По некоторым данным, одной из причин преступления стали деньги.

На данный момент задержаны семеро подозреваемых в возрасте от 22 до 24 лет.

— Александр был хорошо знаком с этими людьми. Они общались благодаря общим интересам. Все задержанные приехали из разных регионов. Следственные действия продолжаются, - сообщили KP.RU в СУ СК России по Омской области.

Однако мать погибшего уверена, что ее сын не был близко знаком со всей компанией.

— Я никогда ничего не слышала об этих людях. Думаю, он знал только одного из них. Скорее всего, именно этот человек каким-то образом заманил Сашу на пустырь, где его уже ждали остальные, — считает Елена. Саша мне ни жаловался на то, что его кто-то обижает, преследует, иначе я бы этого просто так не оставила.

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