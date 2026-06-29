Американский цинизм: после землетрясения США бросили ограбленной ими Венесуэле жалкую подачку

США «расщедрились» только на $150 млн для ликвидации последствий землетрясения Фото: REUTERS.

Венесуэла приходит в себя после землетрясения, которое за считаные минуты превратили привычную жизнь людей в хаос. Погибших уже 1450, тела продолжают извлекать из-под завалов.

Похищенный президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к своему народу из американской тюрьмы, пост появился в его аккаунте в соцсети X - он молится за венесуэльцев и призывает их к единству и помощи друг другу.

Похоже, только на такую взаимопомощь и надежда. США «расщедрились» только на $150 млн для ликвидации последствий землетрясения - при том, что на счетах американского Минфина скопилось до $19 млрд доходов от продажи венесуэльской нефти, которыми распоряжается Вашингтон.

ЖАЛКАЯ ПОДАЧКА

Ограбившая Венесуэлу Америка отправила туда всего 200 спасателей. А насчет денег в Госдепартаменте США сообщили: 50 миллионов долларов пойдут по организациям, работающим непосредственно в Венесуэле. Еще 100 миллионов составит взнос в гуманитарный фонд ООН, где уже средствами как-то распорядятся в пользу венесуэльцев.

Но, по оценке той же самой ООН, землетрясение затронуло почти два миллиона зданий, ущерб достиг $6,7 млрд.

Напомним, что после похищения Николаса Мадуро 3 января этого года Белый дом стал получать миллиарды долларов прибыли от венесуэльской нефтедобычи на счета Министерства финансов США. Правительство Венесуэлы имеет право обращаться туда с просьбами о «дотациях», но распоряжаются деньгами только американцы.

С начала года и до землетрясения Каракасу под строжайшую отчетность выделили лишь $500 млн на «гуманитарные нужды»: например, ремонт электростанций и закупку медикаментов. Уровень жизни в стране упал еще сильнее.

После землетрясения США выделили Венесуэле всего $150 млн из ее же денег Фото: REUTERS.

ЗАВАЛЫ РАЗБИРАЮТ РУКАМИ

Количество погибших приближается к полутора тысячам человек - морги переполнены, более 3150 пострадавших остаются в больницах, а общее число людей, затронутых бедствием, превысило 12 тысяч.

Повреждены или разрушены более 2500 объектов инфраструктуры, сотни зданий частично обрушились, а многие районы превратились в огромные зоны спасательных работ.

В наиболее пострадавшем штате Ла-Гуайра спасатели продолжают буквально прислушиваться к тишине. Они выкрикивают имена людей и замирают в ожидании хоть какого-нибудь звука из-под обломков. Поэтому власти даже призвали жителей не приезжать в районы бедствия – лишний шум может стоить кому-то жизни.

Венесуэла приходит в себя после землетрясения, которое за считаные минуты превратили привычную жизнь людей в хаос Фото: REUTERS.

Иногда встречаются истории со счастливым финалом. Спасателям удалось извлечь мать и ее девятимесячного ребенка из-под обломков восьмиэтажного дома. Оба получили лишь легкие травмы. Спасения им пришлось ждать трое суток.

В воскресенье нашли выживших мужчину и его сына-подростка под развалинами в городе Карабальеда в 40 км от Каракаса. Им удалось продержаться 4 дня.

Но в абсолютном большинстве случаев реальность выглядит мрачной. Житель Ла-Гуайры Вильмер Идальго потерял старшую дочь. После похорон он вернулся к руинам дома не для того, чтобы спасать имущество, а чтобы помогать искать соседей. По его словам, люди продолжают самостоятельно разбирать завалы руками, надеясь найти живых или хотя бы вернуть семьям тела родных.

А по всей Ла-Гуайре на стенах домов уже появились десятки листов бумаги с именами пропавших людей. Родственники пишут телефоны, прикрепляют фото и продолжают круглосуточно дежурить возле мест поисковых работ, ночуя в палатках.

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