«Вижу горы рухнувших домов»: россиянка в Венесуэле рассказала о страшных последствиях землетрясения

В пострадавших районах Венесуэлы жители предпочитают не возвращаться домой, опасаясь повторных подземных толчков. Фото: REUTERS.

Венесуэла приходит в себя после мощных подземных толчков, которые за считаные минуты превратили привычную жизнь тысяч людей в хаос. В Каракасе и других районах страны повреждены здания, нарушена работа транспорта и инфраструктуры, а жители в панике покидают дома, опасаясь новых толчков. Кадры разрушений, которые сейчас расходятся по новостным лентам, больше напоминают сцены из фильмов-катастроф: искореженные конструкции, разбросанные обломки и пустые улицы.

Особенно тяжелая ситуация сложилась на побережье Карибского моря. Именно там, по словам местных жителей, стихия нанесла наиболее сильный удар. Люди массово выходят на улицы и предпочитают не возвращаться в квартиры, опасаясь повторных подземных толчков.

Россиянка Анна Осипова, которая почти 12 лет живет в Каракасе и работает переводчиком и гидом, рассказала KP.RU, что сейчас происходит в городе:

– Это просто ужас какой-то. Я живу в Каракасе и только в соседнем квартале увидела горы разрушенных домов, постройки покорежены, светофоры на перекрестках лежат. Но самое страшное – на побережье. Весь берег сильно пострадал, и именно поэтому из аэропорта показывают такие жуткие кадры – он ведь стоит прямо на берегу Карибского моря.

В Каракасе повреждены здания, нарушена работа транспорта и инфраструктуры Фото: REUTERS.

Транспорт сейчас никакой не ходит, ни метро, ни поезда – все встало. Не так страшно, потому что у нас сейчас глубокая ночь. Изредка можно увидеть в окно такси, которые рискуют выехать, но это большая редкость.

Школы? У нас экзамены обычно в июле начинаются, дети пока учатся. Но занятия отменили до конца недели, так что наши ребята просто получили внезапные выходные.

Воду и свет дают с перебоями, у некоторых моих знакомых в пострадавших районах газ отключили. Мне еще повезло. Мой дом хоть и старый, построен в 50-е годы прошлого века, но по антисейсмической технологии, так что оба эти страшных толчка пережил без повреждений.

Сейчас уже тихо. Но люди просто боятся возвращаться в свои дома и сидят на улицах. По городу можно увидеть небольшие такие лагеря – везде тенты, палатки. Никто не хочет заходить в закрытые помещения, пока все окончательно не устаканится. Страх еще не прошел.

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