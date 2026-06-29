КиберСтраж: колледж «Логос» вместе с ведущими ИТ компаниями РФ организует бесплатный интенсив по информационной безопасности

Сегодня это учебное заведение приглашает выпускников 9 класса на четырёхдневный интенсив «КиберСтраж», посвящённый информационной безопасности. С 20 по 23 июля наставниками, гидами и экзаменаторами ребят станут эксперты Positive Technologies, Яндекс, 1Т, АНО «НТЦ ЦК» и InfoWatch. Чтобы принять участие в интенсиве, нужно до 15 июля зарегистрироваться на сайте.

Колледж делает упор на практическую подготовку и трудоустройство своих выпускников. По партнёрским соглашениям с ведущими предприятиями региона и лидерами высокотехнологичных отраслей опорные работодатели не просто организуют стажировки студентам, но и сами участвуют в обучении, в частности, в профориентационных мероприятиях.

От каждой компании-партнёра в программе предусмотрены лекции и практические занятия, победителей партнёрских заданий ждут памятные призы и дипломы. Все участники интенсива получат соответствующий сертификат. Самые активные могут получить преимущество при зачислении в колледж «Логос» на конкурсной основе в 2026 году.

Участники интенсива смогут познакомиться с ключевыми профессиями сферы информационной безопасности, погрузиться в практическую работу с представителями передовых ИТ компаний, узнать больше о когнитивной безопасности, приватности данных и работе с открытыми источниками информации. Кроме основной работы, в дни интенсива для ребят организуют культурную программу: экскурсии по Свято-Пафнутиеву Боровскому монастырю, городу Боровск, этнографическому парку «Этномир». Организаторы обеспечат питание, проживание – по запросу. Отбор пройдут ребята со средним баллом аттестата выше «4», с оценками «4» или «5» по математике, информатике и физике.

Адрес проведения интенсива: Калужская область, Боровский район, город Боровск, мкр. Роща, улица Большая, дом 1, Технический колледж «Логос». Проезд до места – за счёт участников. Присутствие родителей не предусмотрено.

Контакт для связи: заместитель директора технического колледжа «Логос» по науке и развитию Елена Фонталина, Fontalina@cyberguard.loogoos.ru тел.: +7 (915) 330-48-03.