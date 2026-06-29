День корпоративного волонтёрства объединит российский бизнес

Фото: ДОБРО.РФ

Более 4,5 тысяч коммерческих компаний зарегистрированы как организаторы волонтёрской деятельности на Добро.рф, но системно развивает корпоративное волонтерство значительно меньшее количество организаций. Помочь компаниям сделать добрые дела постоянной практикой призвана всероссийская акция «День корпоративного волонтёрства», которую с 1 по 17 июля 2026 года проведут экосистема Добро.рф, Национальный совет по корпоративному волонтёрству и Торгово-промышленная палата РФ. Мероприятие проводится при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети».

Задача акции — увеличить долю компаний, которые занимаются волонтёрством постоянно, и вовлечь новые, дав работодателям готовые инструменты.

Фото: ДОБРО.РФ

«За два года вклад корпоративного волонтёрства в экономику страны вырос почти вдвое — с 293 до 409 миллиардов рублей по оценке Национального совета по корпоративному волонтёрству. Эта оценка рассчитана по методике Министерства экономического развития — через среднюю годовую зарплату социальных работников — и отражает труд корпоративных волонтёров по благоустройству территорий, заботе об экологии, помощи приютам для животных и социальным учреждениям. При этом сам бизнес только выигрывает: идейные сотрудники работают с большей отдачей и на 87% реже увольняются. Акция проводится в развитие закона, закрепившего поддержку корпоративного волонтёрства и благотворительности в Трудовом кодексе, и позволит вовлечь в добровольчество и общественно полезную деятельность более широкие слои экономически активного населения — взрослых и работающих россиян, у которых есть желание поучаствовать в чем-то полезном, но обычно на это не хватает времени», — отметил руководитель экосистемы Добро.рф Артем Метелев.

Федеральный старт акции состоится 1 июля, а мероприятия компании-участники смогут проводить вплоть до Дня корпоративного волонтёрства, который в этом году будет отмечаться в России в шестой раз. Дата 17 июля была утверждена Национальным советом по корпоративному волонтёрству при поддержке Министерства экономического развития РФ в 2020 году.

Фото: ДОБРО.РФ

Организаторы берут на себя всю подготовку: подбирают проверенные НКО в городе присутствия компании, готовят методики и сценарии добрых дел, помогают выстроить партнёрства и оформить участие.

Компания с опытом может заявить и провести собственное мероприятие, чтобы учесть его в общероссийском зачёте, а если опыта пока нет — организаторы подберут готовое доброе дело от проверенной НКО в городе присутствия, например экологическую акцию, помощь приюту или сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса и семей участников СВО. Так весь человеческий ресурс вовлеченного бизнеса направляется на помощь третьему сектору — региональным социально ориентированным НКО.

Присоединиться к акции может любая компания — от небольшого бизнеса до федеральной корпорации. Достаточно зарегистрироваться на corpvol.dobro.ru.