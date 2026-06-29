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Политика29 июня 2026 12:15

Новый омбудсмен за месяц вернула 550 солдат из плена

Лантратова рассказала Путину о возвращении угнанных ВСУ жителей Курской области
Андрей ЗОБОВ
В понедельник Владимир Путин встретился с Яной Лантратовой

В понедельник Владимир Путин встретился с Яной Лантратовой

Фото: REUTERS.

В понедельник Владимир Путин встретился с Яной Лантратовой - 14 мая президентским указом она была назначена на должность уполномоченного по правам человека.

- Владимир Владимирович, прежде всего, хочу поблагодарить вас за высокое доверие. Для меня это, конечно, аванс, и я сделаю всё, чтобы это доверие оправдать, - сказала 37-летняя омбудсмен.

И всего за полтора месяца работы на новом посту Яна Лантратова уже успела немало сделать:

С 14 мая в аппарат уполномоченного поступило 14, 752 обращения, 52% - по теме СВО. На ней Лантратова собирается делать главный акцент.

14 мая президентским указом Яна Лантратова была назначена на должность уполномоченного по правам человека.

14 мая президентским указом Яна Лантратова была назначена на должность уполномоченного по правам человека.

Фото: REUTERS.

Новому омбудсмену удалось выстроить отношения с коллегой из Украины Дмитрием Лубинцом. Благодаря этому за месяц в Россию вернулось 550 военнопленных, договорились о воссоединении нескольких семей мирных граждан, годами пытавшихся вернуться в Россию. И, наконец, возвращены домой все угнанные ВСУ жители Курской области (конечно, все это - при поддержке Минобороны, ФСБ, ФСИН и других ведомств).

После трагедии в Старобельске Лантратова провела экскурсию по колледжу для 50 иностранных журналистов - чтобы показать правду.

- Мы вместе зашли в каждую комнату этого колледжа – а я там неоднократно была, я с этими детками проводила патриотическое мероприятие полгода назад, – и, конечно, никакой военной базы они там не увидели. Увидели окровавленное одеяло, личные фотографии, игрушки детей… - подчеркнула омбудсмен.

Верховный комиссар ООН после обращения по Старобельску впервые за время СВО ответил на письмо российского омбудсмена, заявив, что «был бы признателен за любую дополнительную информацию о расследовании обстоятельств произошедшего».

В окончании доклада Лантратова заявила, что успела встретиться с омбудсменами ШОС, заключила сотрудничество с Ливаном и провела координационный совет 89 региональных омбудсменов. А с ЦИК договорились, что аппарат уполномоченного поможет во время выборов голосовать маломобильным россиянам.

- Хорошо, спасибо вам большое, - оценил рвение Владимир Путин.

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