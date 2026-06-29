В Мурманской области разоблачили видео с Андреем Чибисом об усилении мобилизации и создании центров, как на Украине Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В соцсетях появились сообщения об усилении мобилизации в Мурманской области и создании территориальных центров комплектования с широкими полномочиями. Информация подавалась «из первых уст» - в формате видео от губернатора Андрея Чибиса. Он прямо из машины рассказал, что был на совещании с Минобороны в Москве и там было принято важное решение. «Комсомольская правда» нашла ошибки, указывающие на то, что такому видео нельзя верить.

Само видео вызывает сомнения – слишком эмоциональные заявления звучат от губернатора – «времени на раскачку и поиски оправданий больше нет», «Мурманская область должна показать образцовую дисциплину» и другие.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Оперштаб Мурманска сразу опроверг сообщения об усилении мобилизации в регионе и создании каких-либо центров для комплектации военнослужащих:

- В интернет вбросили очередное фейковое видео якобы с участием губернатора Андрея Чибиса. Будьте бдительны - сегодня с помощью нейросетей возможно создать видео с лицом и голосом любого человека. Напомним, это уже далеко не первая попытка вбросить в интернет-пространство региона фальшивое видео с лицом губернатора Андрея Чибиса. Пожалуйста, пользуйтесь только проверенными источниками информации.

Авторы фейка взяли официальное видеообращение Андрея Чибиса от 21 мая 2026 года. В оригинальном ролике глава региона рассказывал об итогах рабочих встреч с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и министром финансов РФ Антоном Силуановым по вопросам развития сферы ЖКХ и благоустройства Мурманской области. С помощью искусственного интеллекта на видео наложили другую аудиодорожку, не соответствующую его мимике и артикуляции.

В сообщении есть терминологическая ошибка. В фейковом тексте используется украинская аббревиатура ТЦК (Территориальные центры комплектования). В Российской Федерации таких структур не существует — призывом и учетом занимаются исключительно военные комиссариаты (военкоматы), которые подчиняются Министерству обороны РФ.

Для проверки мы обратились к действующему законодательству. Официальные документы, как например Указ Президента РФ № 1609 «Об утверждении Положения о военных комиссариатах», подтверждают несостоятельность фейковых заявлений.

Кроме того, губернатор субъекта РФ юридически не имеет полномочий создавать, реорганизовывать или ликвидировать органы военного управления, равно как и единолично объявлять или усиливать мобилизацию. Это исключительная компетенция федеральных властей и Министерства обороны. Об этом говорится в Федеральном законе № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». Полномочия глав субъектов ограничиваются лишь содействием федеральным органам: они обеспечивают исполнение указов, предоставляют здания, транспорт и помогают в работе призывных комиссий.

Более того, мобилизация в стране официально завершена, а чем не раз напоминало Министерство обороны.

Добавим, что Мурманская область в последнее время часто подвергается информационной атаке. Тема мобилизации – одна из самых популярных у авторов фейков. Так, в апреле этого года в соцсетях распространялось видео губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в котором он якобы заявил о риске принудительной мобилизации в связи с тем, что в регионе недобор добровольцев для участия в СВО. Ролик оказался дипфейком. Разработчики вязли реальное видео и наложили на него свою звуковую дорожку. При этом часто делаются не только дипфейки, но и поддельные Указы, постановления, чтобы создать видимость официальных заявлений.