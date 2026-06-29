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Политика29 июня 2026 12:50

Израиль признал геноцид армян в Османской империи: почему Пашинян набрал в рот воды

Гришин объяснил молчание Пашиняна после признания Израилем геноцида армян
Александр ГРИШИН
Пашинян молчит по поводу признания геноцида армян Турцией, не выдавив из себя даже дежурной вежливой дипломатической благодарности. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Пашинян молчит по поводу признания геноцида армян Турцией, не выдавив из себя даже дежурной вежливой дипломатической благодарности. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Правительство Израиля оказало премьер-министру Николу Пашиняну и нынешнему официальному Еревану настолько медвежью услугу, что ее значение даже трудно переоценить. Израиль официально признал геноцид армян в Османской империи в 1915-м году.

Надо сказать, что еврейское государство на протяжении ряда лет старалось избегать этой щекотливой темы – не хотело портить отношения с Турцией, да и признание еще одного геноцида (после холокоста) могло снять ореол исключительности с еврейского народа, заботливо на него возложенный. Да и с Арменией отношения стали не самые лучшие после того, как Ереван в 2024-м году признал Палестину государством. В общем, армянам пришлось бы долго ждать подобного шага от Израиля, но тут президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал на регулярной основе позволять себе нападки на израильского премьер Нетаньяху, а политику его кабинета и вовсе сравнивать с действиями гитлеровских нацистов, причем еще вопрос, кто в этом сравнении оказался в более выигрышном положении. И Израиль сделал тот самый шаг.

Чем поставил Ереван и лично Пашиняна Н.В. в очень неловкое положение. Официальный Ереван молчит по этому поводу, не выдавив из себя даже дежурной вежливой дипломатической благодарности. А все дело в том, что уже больше года тому назад правительство Армении решило отказаться от признания геноцида армян как от приоритета в своей международной политике. Об этом неоднократно заявлял глава МИД Армении, вещало руководство правящей в Армении партии, да и сам Никол Пашинян также подтверждал новый курс Еревана в этом вопросе, причем не раз. «Геноцид армян» очень мешает Пашиняну выстраивать новые отношения с Турцией и Азербайджаном, поскольку и в Анкаре, и в Баку такую страницу в мировой истории не признают и ее отрицают. Кстати, единственной державой, которая выступила в поддержку армянского населения и постаралась спасти народ, была тогда Российская империя. И что прикажете делать Пашиняну в такой ситуации? Пришла поддержка, откуда не ждали, и такая, что лучше бы ее не было.

Никол Пашинян сейчас предпочел бы вообще забыть про геноцид армян, как он постарался «забыть» про Арцах, который уже и официальный Ереван называет на азербайджанский манер Нагорным Карабахом. Стоит кому-то поблизости от Пашиняна произнести слово «Арцах», как он моментально багровеет, надувает щеки, начинает кричать и перестает себя контролировать.

Право слово, у Израиля, конечно, был еще вариант, как выбесить Эрдогана еще больше, если бы он признал независимость Нагорного Карабаха (НКР). Но республики больше благодаря Николу Пашиняну не существует, да и Никол Воваевич тогда мог бы просто слечь от удара. И вряд ли бы ограничился таким молчанием и стоической выдержкой, какую демонстрирует сейчас.

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