Нынешний доклад Яны Лантратовой — это её первый отчёт после того, как она сменила на посту Татьяну Москалькову Фото: REUTERS.

Вновь назначенный уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала президенту Владимиру Путину, как работает ведомство под ее руководством. Отчёт вышел живой, без сухих цифр — с историями людей и громкими заявлениями.

Нынешний доклад Яны Лантратовой — это её первый отчёт после того, как она сменила на посту Татьяну Москалькову. Предыдущий уполномоченный проработала в этой должности целых 10 лет — с 22 апреля 2016 года по 14 мая 2026 года. Это два полных срока по 5 лет, больше по закону было нельзя. Лантратова вступила в должность 15 мая этого года, так что сейчас она, по сути, подводит первые итоги своей работы на этом месте.

Самое важное — о возвращении наших

С середины мая в аппарат уполномоченного пришло почти 15 тысяч жалоб. Больше половины — от участников СВО и их семей. При помощи Минобороны, спецслужб и белорусских коллег удалось вытащить из плена 550 российских военных.

«За каждой цифрой — живые люди, их судьбы», — подчеркнула омбудсмен.

Также Яна Валерьевна лично договорилась с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом о гуманитарных делах: помогать семьям воссоединяться и возвращать мирных жителей. Уже получилось вернуть курян, которых незаконно удерживали на Украине.

Яна Лантратова отчиталась о проделанной работе на посту омбудсмена Фото: REUTERS.

Трагедия в Старобельске: «Там не было военных»

Отдельно остановились на ударе по колледжу и общежитию в ЛНР. Омбудсмен возила туда 50 иностранных журналистов, чтобы они сами всё увидели.

«Никаких военных объектов там не было. Только личные вещи студентов — фотографии, игрушки, тетрадки, — заявила она. — Это военное преступление. Направлены обращения в ООН и ОБСЕ. Верховный комиссар ООН уже отреагировал. Запросил дополнительную информацию».

Выборы и забота о людях

17 июня провели Всероссийский координационный совет по защите избирательных прав граждан. По его итогу между ЦИК и Аппаратом уполномоченного подписан меморандум о взаимодействии. Памфилова и Лантратова договорились следить за выборами, чтобы всем было удобно голосовать — особенно инвалидам и тем, кто живёт в глубинке.

Отдельно Яна Лантратова уделила внимание работе региональных уполномоченных. «Это наша опора на местах. Они ближе всего к людям. Обязательно отразим это в ежегодном докладе. Покажем весь правозащитный контур страны», — пообещала президенту она.

Международные связи

Кроме того, за первый месяц работы новый омбудсмен успела съездить и в заграничную командировку в Бишкек, где встретилась с коллегами из стран СНГ. А так же выступить на Питерском юридическом форуме и подписать там соглашение с Ливаном. Осенью готовят сразу две крупные встречи с правозащитниками из других стран.

Итог она сформулировала так:

«Самое главное — нашей стране удалось отстоять правозащитный суверенитет».

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