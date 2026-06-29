Швейцарская кофемашина New A Line от Franke получила престижную премию Red Dot Award 2026

Фото предоставлено «ООО Франко»

Новая линейка профессиональных кофемашин New A Line была удостоена награды Red Dot в рамках международного конкурса Red Dot Award: Product Design 2026 — одного из самых престижных конкурсов в области промышленного дизайна.

Что такое Red Dot Award

Премия Red Dot присуждается с 1955 года и считается одним из главных мировых знаков качества в дизайне. Независимое международное жюри, состоящее из экспертов разных дисциплин, оценивает разработки по нескольким критериям: инновационность, функциональность, удобство использования и эстетику. В этом году за награду боролись тысячи проектов со всего мира — и швейцарская новинка вошла в число победителей.

Дизайн, который работает на результат

Главная идея, заложенная в New A Line, — обеспечить стабильно высокое качество кофе в чашке в условиях профессиональной загрузки: в отелях, ресторанах, кофейнях, а также на заправочных станциях и в магазинах у дома, где скорость обслуживания должна сочетаться с возможностью кастомизации напитков.

Машина построена на основе фирменной операционной системы FrankeOS с понятным, наглядным интерфейсом — управлять ей может даже сотрудник без специальной подготовки. При этом, как подчёркивают разработчики, речь не только об удобном экране: вся архитектура системы выстроена так, чтобы упростить рабочие процессы бариста и снизить количество возможных ошибок при приготовлении напитков.

Фото предоставлено «ООО Франко»

Швейцарское качество и забота об экологии

В основе New A Line — традиционная для Franke точность швейцарской инженерии. Несущие конструктивные элементы изготовлены из высококачественного металла, что должно обеспечить долговечность машины и минимизировать количество отходов на протяжении всего срока службы оборудования. Отдельные детали корпуса выполнены с использованием переработанного пластика — таким образом компания пытается совместить надёжность с заботой об окружающей среде.

Кофемашина доступна в трёх цветовых решениях — Onyx (чёрный), Granite (серый) и Mahogany (коричневый, "красное дерево") — что позволяет легко вписать её в интерьер заведения любого стиля.

Комментарий руководства

«Эта награда подтверждает нашу убеждённость в том, что дизайн должен напрямую работать на эффективность повседневной работы, — отметил генеральный директор Franke Coffee Systems Марко Дзанколо (Marco Zancolò). — Создавая New A Line, мы хотели объединить интуитивное управление, визуальную ясность и качественные материалы, чтобы помочь нашим клиентам стабильно готовить качественный кофе даже в самых напряжённых условиях работы. Red Dot Award наглядно показывает, какую роль дизайн играет в достижении этой цели».

Стоит отметить, что это не первая награда для новой линейки: ранее в 2026 году New A Line уже отметили на конкурсе iF DESIGN AWARD, что ещё раз подтверждает успех выбранной концепции.

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