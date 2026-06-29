Богдан Костюшкин с мамой после вручения диплома. Фото: социальные сети.

В звездных семьях праздник — дети завершают обучение в вузах и в ближайшие дни получают дипломы. Рассказываем, кто с этого лета — дипломированный специалист. Удивительно — впервые в этом списке нет ни одного актера, режиссера или певца.

ВЕТЕРИНАР

24-летняя Ксения Сумишевская в июне закончила Московскую государственную академию ветеринарной медицины. На днях у выпускницы факультета ветеринарной медицины вручение дипломов. За учебу Ксении платил папа — известный музыкант Ярослав Сумишевский. Дочка не подвела училась на отлично. Ярослав Сумишевский дочь хвалит и поддерживает: «Ксения самостоятельная и взрослая, я горжусь тем, как она выбирала свой путь. Она не просто учится, еще и помогает бездомным животным — ищет им хозяев, лечит. Моя задача как отца быть рядом и поддерживать ее во всем».

Ярослав Сумишевский с дочерью Ксенией, которая получает диплом ветеринара. Фото: социальные сети.

После окончания вуза Ксения продолжит помогать бездомным животным, но пока не планирует работать по полученной специальности ветеринарным врачом: «У меня директор папы спросила интересно ли мне заниматься организацией мероприятий. Я ответила, что интересно». У девушки были мысли ранее учиться на пиар-менеджера, поэтому теперь с удовольствием займется организацией концертов и прочих зрелищных мероприятий. В прошлом году папа сделал дочери подарок — купил квартиру в Москве. У Ксении было одно пожелание к первой собственной недвижимости, чтобы рядом был парк для прогулок с собакой.

Ярослав Сумишевский с дочерью Ксенией. Фото: социальные сети.

АНИМАТОР-МУЛЬТИПЛИКАТОР

19-летний Богдан Костюшкин получил диплом и отгулял выпускной — учился парень в творческом колледже, поэтому и праздник студенты организовали сами в виде театрализованного представления. Богдан — сын певца Стаса Костюшкина и телеведущей Юлии Костюшкиной. Парень четыре года учился в киноколледже. Богдан получил диплом «Киноколледжа московской международной киношколы», учился на факультете анимации (мастерская «Мультипликатор»).

После 9-го класса престижной частной школы парень сам решил поступать в колледж — учителя и мама пробовали уговорить продолжить учебу до 11 класса, но Богдан сам принял решение. Стас Костюшкин поддержал своего ребенка: «Сын с девяти лет повторял, что будет рисовать мультфильмы. Это его большая мечта». Богдан занимался рисованием с репетиторами, у него отлично получалось, он рисовал мультики еще до колледжа. А творческие работы — было условием поступления на факультет анимации. Мама Юлия Костюшкина на вручении диплома расчувствовалась: «Богдан закончил колледж, получили диплом, а ведь только вчера столько нервов потрачено на поступление. Время, куда ты так торопишься, притормози, умоляю. В добрый путь, мой дорогой, пусть все сложится как ты хочешь».

Богдан Костюшкин с дипломов. Фото: социальные сети.

ДИПЛОМАТ

22-летний Иван Григорьев-Апполонов на днях получит диплом МГИМО. Певец Андрей Григорьев-Апполонов хвастается: «Старший сын Иван успешно защитил дипломную работу. Сынок, молодец! Поздравляю с окончанием МГИМО. Уверен, у тебя получится все, что ты задумаешь». Парень четыре года «грыз гранит науки» ежедневно не только в институте, но и дома корпел над учебниками и лекциями. После развода родителей Иван остался жить с папой в Москве, а его младший брат Артемий уехал с мамой в Питер, где в этом году закончил частную школу.

Старший сын Андрея Григорьева-Апполонова Иван отучился в МГИМО. Фот: социальные сети.

ДИЗАЙНЕР

23-летняя Мария Яцко завершила обучение на дизайнера, в июле — вручение диплома. Мария училась в Школе дизайна при Высшей школе экономики. Маша Яцко — дочь актеров Елены Валюшкиной и Александра Яцко. Перед поступлением девушка занималась в школе искусств архитектурно-художественного профиля, проходила в том числе творческий конкурс. Маша отлично рисует, у нее отменное чувство вкуса и стиля. Планирует работать по специальности.

IT-СПЕЦИАЛИСТ

24-летний чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник стал дипломированным специалистом в одном из ведущих технологических вузов страны. Гуменник защитил диплом бакалавра, он четыре года учился в Санкт-Петербурге в Национальном исследовательском институте ИТМО на факультете программной инженерии и компьютерной техники. Чемпион говорит, что поступил в столь престижный вуз, благодаря знаниям, подготовке, 100 баллам ЕГЭ по информатике, и другим прекрасно сданным экзаменам. Учиться пошел, так как считает необходимым для человека постоянно прокачивать мозг. Петр рассуждает так: «Я учусь не для того, чтобы стать информатиком — им можно стать и без университета, может, даже так гораздо легче. Я учусь, чтобы развивать голову, чтобы мозги не закостенели. Тренер рад, что я не только фигурным катанием занимаюсь, так как полезно не зацикливаться на чем-то одном».

Чемпион пары посещал: «Какие скидки? Я даже нормативы по физкультуре сдавал, хотя казалось бы...» Часть работ сдавал онлайн, многочисленные лабораторные писал ночами после тренировок. Учился хорошо, мог и по физике зачет написать лучше всех. Так и получился из чемпиона дипломированный программист.

МЕНЕДЖЕР

22-летняя Марианна Газманова в июле получает диплом МГИМО, она закончила факультет международного бизнеса. Дочь певца Олега Газманова никогда не мечтала об артистической карьере, всегда была нацелена серьезно на учебу. Целеустремленная Марианна уже работает по специальности — менеджером в дизайнерской компании. Мама выпускницы-2026 Марина Газманова комментирует учебу в вузе так: «Дочь училась быть управленцем на двух языках. И уже давно работает в дизайнерской компании».