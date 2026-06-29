Россию накрыла аномальная жара: Рекордный зной до +36 градусов - от Калининграда до Норильска

Аномальная жара накрыла многие регионы нашей страны от Балтики до Сибири и Заполярья. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аномальная жара накрыла многие регионы нашей страны от Балтики до Сибири и Заполярья. До Калининградской области добралось пекло из Западной Европы, которая плавится от 40-градусного зноя. Там рекордные +36 градусов! Пик уже пройден, в ближайшие дни на крайнем западе России станет прохладнее, обещают синоптики.

- Балтийское море прогрелось до +23 градусов - почти такая же температура у Черного моря в районе Сочи и Туапсе. А у берегов Крыма вода даже прохладнее, около +20 градусов, - рассказал в эфире радио “Комсомольская правда” советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин.

В “сковородку” превратился и Алтайский край, там тоже +36. Но поджарил его уже не европейский антициклон, а другой - сибирский. Он же принес рекордный зной в Норильск. Там, в 300 км к северу от Полярного круга, в выходные зафиксированы +32,2 градуса. И это не просто рекорд для отдельной даты или для июня. Это вообще самая высокая температура, которую пережил заполярный город за всю свою историю.

Столько же - на Ямале и в Туруханске. При том, что в Сочи “всего” +25!

На этой неделе, по прогнозам Гидрометцентра России и центра “Фобос”, жара до +36 градусов ожидается на Нижней Волге и Дону, на юге Красноярского края, в Хакасии и Тыве. До +32 градусов - в Москве и других регионах Центрального федерального округа, на Кавказе, Алтае, в Кузбассе, в Новосибирской, Омской и Томской областях.

- Комфортная, хорошая летняя погода для отдыхающих - на Черном море, в том числе в Крыму, и на Азовском побережье, +25…+30 градусов, - порадовал Юрий Варакин.

А КАК У НИХ?

Европа в конце июня 2026 года раскалилась до невероятных температур, превышающих +40 градусов и доходящих до +44. Там побито уже более 60 знойных рекордов. Пекло стоит на всем континенте - от средиземноморских Италии, Франции, Хорватии и Черногории до северных Швеции и Дании. Отметились небывалым зноем и европейские столицы: в Париже +40,6 градуса, Берлине +39,9. В России такой жары не ожидается, заверил Юрий Варакин.

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