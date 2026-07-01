Исследование ВКонтакте и Авито Путешествий: 56% россиян выбирают направление для путешествий после просмотра публикаций в соцсетях

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ВКонтакте и Авито Путешествия провели исследование и выяснили, как контент в социальных сетях и визуальное оформление мест для отдыха влияют на выбор направления, жилья и маршрута для путешествия. Более половины опрошенных хотели посетить новое место после публикаций в соцсетях.

От публикации до идеи поездки

Фотографии места отдыха в социальных сетях помогают представить будущую поездку 46% опрошенных. Сильнее всего желание отправиться в новое место вызывают реальные отзывы путешественников — их отметили 37% респондентов, красивые фотографии природы или города — 36%, а также рассказы друзей о поездках — 32%.

Особенно выражено влияние соцсетей среди респондентов 18–24 лет: каждый третий представитель этой группы прямо говорит, что контент влияет на выбор места отдыха.

Реальный опыт убедительнее идеальной картинки

Наибольшее доверие при выборе направления вызывает контент от друзей и знакомых — его отметили 59% опрошенных. В группе 25–34 лет влияние личного опыта особенно заметно: контенту друзей доверяет 70% респондентов этого возраста, публикациям путешественников с реальным опытом — 53%.

Небольшие блогеры чаще вызывают доверие у аудитории 18–24 лет, тогда как респонденты младше 18 лет чаще остальных готовы учитывать рекомендации крупных блогеров и знаменитостей.

Уют в кадре и красивые фото — влияние на выбор места для проживания

Визуальная составляющая особенно важна при выборе места проживания. Для 78% респондентов имеют значение красивые фотографии жилья и уютное пространство. Среди женщин этот показатель достигает 84%. Более трети опрошенных часто или очень часто сохраняли либо начинали рассматривать вариант проживания в первую очередь из-за привлекательных фотографий.

«Арендодатели, которые вкладываются в качество контента — наши лучшие и, как правило, самые успешные партнёры. В эпоху соцсетей визуал становится полноценной инвестицией, причём для красивых фото не обязательно иметь дорогой дизайнерский ремонт. Простые, но уютные кадры цепляют взгляд гостя в первые секунды просмотра объявления и напрямую влияют на решение о бронировании. Мы не первый год помогаем хозяевам освоить этот инструмент: от советов по съёмке до базовых принципов хоумстейджинга», — комментирует Владислава Сакина, коммерческий директор Авито Путешествий.

Соцсети поддерживают интерес к путешествиям по России

После просмотра тревел-контента пользователи чаще всего начинают рассматривать поездки по России — такой вариант отметили 51% респондентов, а каждый третий обращает внимание на близкие поездки по своему региону.

По данным ВКонтакте, за последние месяцы интерес к контенту о путешествиях заметно вырос: тренд #открываюмир набрал более 1 млрд просмотров. Среди других популярных тревел-трендов — #явмузее, где пользователи делятся клипами с выставок, музеев и культурных пространств, и тренд #родныепросторы, в котором снимают достопримечательности и пейзажи разных уголков России.

Наиболее популярными форматами отдыха остаются путешествия на природу — их предпочитают 53% опрошенных, пляжный отдых — 41%, поездки на выходные — 39%.

Справка

Исследование проводилось методом опроса. Выборка составила более 1 500 респондентов. Период проведения опроса: июнь 2026 года.