Кальмар и прозрачные существа посреди леса: американский священник видел пришельцев-демонов

2 июля отмечается Всемирный День уфолога, или День НЛО. Фото: TSViPhoto/Shutterstock/Fotodom

2 июля отмечается Всемирный День уфолога, или День НЛО (World UFO Day) – в память событий, которые в этот день - почти 90 лет назад - развернулись в американском штате Нью-Мексико близ городка Розуэлл на ранчо местного фермера Мака Брейзеля. Там якобы потерпела катастрофу «летающая тарелка» с инопланетянами. Так ли оно было на самом деле, до сих пор не понятно. Но праздник энтузиасты учредили.

Так совпало, что в преддверии торжества повод обратиться к уфологии дал пастор Джозеф Зупетц (Joseph Zupsetz) из США - уважаемый в своей среде человек, не похожий с виду на бессовестного выдумщика. Он рассказал о секретной встрече «заинтересованных лиц», которая, по его словам, прошла в минувшую пятницу в американском штате Теннеси. Информацией о том, что он там увидел, католический священник поделился с британским изданием Daily Mail – достаточно солидным, чтобы не распространять совсем уж откровенный бред про НЛО.

Так совпало, что в преддверии торжества повод обратиться к уфологии дал пастор Джозеф Зупетц. Фото: SeventyFour/Shutterstock/Fotodom

«Заинтересованных лиц», которые организовали встречу, Зупетц не назвал, упомянул лишь, что они представляли собой «действующих сотрудников, работающих в группах, которые исследуют НЛО и связанный с этим феноменом нечеловеческий интеллект».

Если верить священнику, а священникам мы привыкли верить, то ему и еще пяти «другим влиятельным христианам», как он их, да и себя охарактеризовал, показали имевшиеся на смартфонах кадры - ими же вроде бы сделанные, от которых, как вспоминал Зупетц, «по спине побежали мурашки». Они – кадры - не шли ни в какое сравнение с теми, которые прежде сериями демонстрировал Пентагон по указанию Трампа - главным образом какие-то шары.

«На фото были запечатлены существа, стоявшие в лесу, - сообщил дословно пастор, - они были очень высокими, у них были очень длинные конечности, некоторые из них выглядели, грубо говоря, почти как гуманоидные существа типа кальмаров».

На других фото Зупетц видел «высокие, долговязых, легких существ» - некоторых полностью прозрачных.

По пути домой – в Колорадо – самолет, на котором летел пастор, сопровождали несколько парящих рядом шаров. Лайнер при этом сильно трясло. Пастор и другие пассажиры молились. И это, похоже, помогло – трясти перестало, шары улетели. Священник не сомневается, что их визит тоже был демоническим и не спроста последовал за секретной встречей.

Зупетц разделяет мнение большинство американских верующих, которые не считают НЛО инопланетянами – не причисляют к ним ни шары, ни тех существ, которых предстали на снимках из леса. Он полагает, что это демоны - в разных видах. Либо ангелы. Что не противоречит религиозным воззрениям.

У пастора и других «делегатов», побывавших на встрече, сложилось впечатление, что правительство США специально рассекречивает пока не самые убедительные свидетельства – тянет время и готовит почву для шокирующего разоблачения в будущем.

Дословный прогноз Зупетца: «В конце концов, они предъявят некое существо - биологическое существо, отличное от человека, с которым они будут либо разговаривать, либо общаться, и когда они это сделают, это будет потрясающим».

В самом деле, Пентагон и Трамп не показали до сих пор ничего такого, что убеждало бы в сверхъестественной природе НЛО.

Гуманоиды типа кальмаров? В лесу? Странно слышать такое от «влиятельного христианина». Врет? Не обязательно. Пастора могли ввести в заблуждение мистификаторы сфабрикованными изображениями. Некоторые нечестные уфологи такое практикуют время от времени — подогревают ажиотаж, который уже давно США не отпускает. С другой стороны – а вдруг такое действительно произошло?

Снимков, о которых священник вел речь, Daily Mail не предъявила – только кадры с шарами, запечатленными рядом с самолетом пастора. Но и такой феномен пока никто не объяснил – так, чтобы без инопланетян и демонов. На Земле происходит нечто странное.

Подробности о катастрофе «летающей тарелки» в Розуэлле читайте в нашем материале.

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