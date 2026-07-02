Подготовка к запуску беспилотника БМ-70 Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Кто придумал «миддлстрайк»

Короткая команда, резкий толчок направляющей — и серое тело с винтом в носу швыряет в воздух. Двигатель захлёбывается на высокой ноте, выравнивается, и «птичка» уходит в низкие облака над летней зеленью. Несколько секунд ее ещё видно: тонкая, едва заметная чёрточка на сером небе. Потом она растворяется. И где-то там, за десятки километров, во вражеском тылу скоро станет на одну машину, склад или пункт управления меньше.

Расчёт уже сворачивает треногу. Для них это рутина — один вылет из множества подобных. В тыловой точке борт собирается, ближе к фронту запускается, оператор сидит в третьей. Эти парни исповедовали «миддлстрайк» задолго до того, как он стал «модным трендом». Аудитория неискушённая полагает, что средний удар на глубину 100–150 километров — это изобретение нашего противника.

Сборка аппарата перед запуском. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Хотя бить по логистическим артериям, жечь бензовозы и фуры, уничтожать прифронтовую инфраструктуру начали мы. И ещё до того, как в небе над трассами Донбасса и Новороссии появились американские «Хорнеты» и «Батоны», мы уже кошмарили врага там, где он ещё вчера чувствовал себя в полной безопасности. В том числе и этими серыми «крыльями», имя которым БМ-70.

БМ-70 - новейший российский ударный БПЛА для поражения целей средней дальности. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Наш ответ «Хорнету»

Командир группы подразделения ударных бпла 40 бригады беспилотных систем группировки войск «Центр» — позывной Бугай. Доброволец с 2024 года. Начинал летать на «Орлане-10» — оператором-разведчиком. Потом полк перекинул учиться на новую машину.

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

— «Орлан» летает по полётному заданию, разведка в первую очередь, — говорит Бугай. — А тут у нас прямое управление, на стиках. Двигатель мощнее, по скорости наша модель тоже превосходит. Ну и сама функция — ударная. По опорникам бьём, по живой силе, по технике, по приоритетным целям. Если сравнивать эту птицу по дальности — тот же самый «миддлстрайк», на котором сейчас работают «Хорнеты». Только мы противника превосходим и по крейсерской скорости, и по мощи.

Командир группы подразделения ударных БПЛА 40 бригады беспилотных систем группировки войск «Центр» — позывной Бугай. На СВО отправился добровольцем в 2024 году. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

— А искусственный интеллект у вас есть?

— У нас оператор сопровождает самолет до самой цели. И без «Старлинка».

«Хорнет» — это американский барражирующий боеприпас самолётного типа, который собирает в Штатах компания экс-директора Google Эрика Шмидта. Бьёт на сто сорок пять — сто пятьдесят километров, несёт до пяти килограммов и наводится оптикой с элементами «машинного зрения». Из-за особенностей информационного фона «Марсианин» (как прозвали его наши бойцы) долгое время оставался «монополистом» средней дистанции. А потом вдруг как из рога изобилия посыпался объективный контроль нашей работы. И оказалось, что мы не отстаем.

Солдат ВСУ с БПЛА "Хорнет". Фото: Nikoletta Stoyanova/Getty Images

— У нас тоже есть самолёты, которыми мы можем «кошмарить» ближний тыл противника, — довольно улыбается Бугай, очевидно имея в виду не только БМ-70.

Кальмар и его «начинка»

У серого крыла на корточках — Кальмар, механик-оператор. В его руках самое тонкое: сборка птицы, укладка боевой части, подготовка к вылету. Прошу рассказать про «начинку». Тут боец оживляется — это его хозяйство, он его знает наизусть:

— Снаряжаем по-разному. Осколочно-фугасная — три килограмма. Кумулятивно-осколочная зажигательная — тоже три. Кладём ещё напалм, килограммов десять-двенадцать.

— А что куда?

— Кумулятивная, осколочная, зажигательная — по технике. Напалм — по посадкам, по зданиям. Осколочно-фугасная — по пунктам временной дислокации противника.

Механик-оператор, позывной "Кальмар", отвечает за сборку аппарата, укладку боевой части и подготовку БПЛА к вылету. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Рядом другой боец показывает свою укладку — «сто двадцатые», три штуки. Спрашиваю, что таким можно сделать.

— Здание двухэтажное сложить, — пожимает плечами.

Смотрю на эти руки. Они соединяют детонатор, проверяют цепь, прозванивают каждый контакт. И понимаю простую вещь, которую за разговорами про «искусственный интеллект» и «автономность» так легко потерять. Любая умная машина в этой войне начинается с человека, который полночи сидит над ней в поле и ладонью проверяет, не замкнёт ли где провод.

Проверка цепи на работоспособность перед укладкой БЧ. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

«Цепь в порядке, нигде не перемыкает, — слышу за спиной. — Можем вкладывать БЧ и отправлять самолёт в работу».

Ответственный момент - укладка боевой части в корпус беспилотника БМ-70. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Самолёт. Они зовут его самолётом. И в этом слове — уважение к машине, которую довели до ума здесь, на земле, своими руками.

Зачем нам этот класс

Украинцы поделили удары на три глубины: ближний бой — до 20–30 километров, средний, тот самый Middle Strike, — от 50 до 250, и дальний Deep Strike — на сотни и тысячи. Именно в среднем диапазоне у нас в тылу стоит самое ценное для фронта: склады, командные пункты, узлы связи, расчёты ПВО, маршруты снабжения. И именно туда враг полез своими «Хорнетами» и «Батонами», которые на последних километрах умеют сами цепляться за цель.

Цифры, которыми они хвастаются, конечно, звучат тревожно. Глупо отрицать, что они пытаются воздействовать на наше снабжение. Хотя больше всего от этого воздействия страдает мирное население. Но вот чего не видно в их телемарафоне — у нас-то этот класс тоже не стоит на месте. Линейка выстраивалась годами.

«Ланцет» — рабочая лошадка, которую сначала применяли в ближнем тылу, а прошлым летом впервые отработали за сотню: сто один километр, цель — РЛС противника. Военное ведомство это подтвердило официально.

Беспилотный/барражирующий боеприпас "Ланцет" Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

«Италмас» — «Изделие 54» ижевского «Аэроскана» — летающее крыло с двигателем внутреннего сгорания в носу, дальность за 200 километров, боевая часть до сорока-пятидесяти килограммов. А БМ-70, который только что ушёл у меня на глазах в облака, — родня этой же семье. То же «крыло», скорость 150–200, своя система наведения. Свежие «Молнии» уже тоже прицелились на «миддлстрайк».

БПЛА "Италмас" способен преодолеть до цели до 200 км. Фото: zala-aero.com

И к «Ланцету», и к «Италмасу» давно прикручивают «машинное зрение» — цель выбирает оператор, последний участок дрон проходит сам. Ровно то, что я только что видел: связка «человек плюс умная начинка», а не сказка про робота-охотника.

У нас в среднем эшелоне работает целое семейство дронов, к которым можно смело отнести и «Герани Сикер», которые имеют свою систему распознавания и захвата цели. В последнее время они стали завсегдатаями сводок Минобороны.

О результате нашей работы в «миддлстрайке» можно судить по официальным заявлениям украинских властей. За месяц у них в средней зоне сгорело больше 150 АЗС и около сотни бензовозов. Глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий доложил: «Герани» отработали по заправкам компании в Запорожской, Николаевской, Днепропетровской областях. Работа крупнейшего НПЗ остановлена.

541 удар по железной дороге только в первом квартале этого года — в ту же копилку. Выбитые локомотивы, разрушенные тяговые станции, убытки на 9 миллиардов гривен.

Противник давно жалуется на то, что тыловые трассы стали дорогами смерти. Удалённость от фронта уже не спасает, и сеткой затягиваются десятки километров вглубь — будь то путь от ЛЮС к Павлограду в Днепропетровской области или от Изюма к Чугуеву в Харьковской.

Газораспределительные станции, фуры, участвующие в военном снабжении и запуске дальних дронов, логистические хабы «Новой почты» и сети супермаркетов «АТБ», работающие в качестве звеньев снабжения ВСУ… Все это горит ежедневно и в товарных количествах. Благодаря российским инженерам, изобретателям и обычным русским парням. Таким как Бугай и Кальмар.

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