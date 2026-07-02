Тугоухость в большом городе: что сильнее всего бьет по органам слуха современных людей и как снизить риски

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90% информации об окружающем мире мы получаем через глаза. Вы тоже так думаете? На самом деле, это часто встречающееся утверждение - миф. Нейробиологи поясняют: наше зрение - как узконаправленный луч фонарика. Мы видим только то, на что смотрим прямо сейчас (плюс сильно ограниченный боковой обзор). А вот орган слуха отвечает за тотальную безопасность. Он обрабатывает стимулы со всех сторон одновременно, даже те, что находятся у нас за спиной или в полной темноте. По данным исследований, без участия слуха человек теряет способность к распознаванию более 60% потенциальных угроз в окружающей среде. Потому что они возникают вне поля зрения: шум приближающейся из-за угла машины, шаги в темном переулке, внезапный окрик и т.п.

А еще потерю слуха называют «тихим убийцей» когнитивных функций - мышления, памяти, ориентации в пространстве. У лиц среднего возраста, имеющих тугоухость легкой степени, вдвое повышается риск деменции. При средней степени тугоухости риск слабоумия растет в 3 раза, при тяжелой - почти в 5 раз.

Правда ли, что современные люди все сильнее и быстрее теряют слух? Что больше всего вредит одному из наших важнейших органов чувств? Как вовремя распознать нарушения и что делать для сохранения слуха? В этом разбирался KP.RU с экспертом-аудиологом (специалистом по диагностике, профилактике и реабилитации нарушений слуха), основателем сети центров слухопротезирования Никитой Дикопольцевым.

НАРУШЕНИЯ - У КАЖДОГО ПЯТОГО: ПОЧЕМУ МЫ ТЕРЯЕМ СЛУХ

- Проблема снижения слуха, особенно у жителей крупных городов, сегодня стоит как никогда остро, - говорит эксперт. - По данным ВОЗ на 2025 год, число людей с инвалидизирующей потерей слуха выросло до 430 млн человек по всему миру. А к 2050 году этот показатель по прогнозам превысит 700 млн, затронув каждого десятого. В целом же той или иной степенью нарушения слуха сегодня страдают 1,5 млрд человек, то есть почти каждый пятый житель планеты.

Поясню: «инвалидизирующей потерей слуха» считается порог слышимости менее 35 децибел на ухе, которое лучше слышит. На практике это означает, что человеку объективно трудно воспринимать обычную разговорную речь без посторонней помощи.

- Почему современные люди теряют слух?

- Рост числа случаев нарушений слуха объясняется несколькими причинами.

* Во-первых, это увеличение продолжительности жизни и доли пожилых людей. Возрастная тугоухость (пресбиакузис) неизбежно поражает значительную часть представителей старшего поколения.

* Во-вторых, немалый вклад вносит урбанизация. Городская среда - это постоянный шумовой фон. В докладе Европейского агентства по окружающей среде за 2025 год говорится, что воздействию вредного уровня транспортного шума подвергается более 20% европейцев, а в некоторых городах этот показатель может достигать 50%. В России по данным социологических исследований на акустический дискомфорт жалуется до 69% от общего числа опрошенных жителей крупных городов.

* Играют роль и привычки современного человека. Прежде всего - злоупотребление наушниками. Особенно в шумной среде (метро или на улице), когда человек пытается заглушить внешние звуки. Это может привести к быстрому и существенному снижению слуха всего за несколько лет. По данным крупнейшего исследования, опубликованного в авторитетном медицинском журнале BMJ Global Health, в зоне риска потери слуха находятся 24% подростков и 48% молодых людей. В пересчете на мировую популяцию это более миллиарда человек.

Потерю слуха называют «тихим убийцей» когнитивных функций - мышления, памяти, ориентации в пространстве. Фото: Andrii Iemelianenko/Shutterstock/Fotodom

КОНКРЕТНО

Что вредит слуху сильнее всего: топ-5 факторов риска в большом городе

На основе научных данных Никита Дикопольцев выделил ключевые факторы риска:

- Хроническое шумовое воздействие от транспорта и городской инфраструктуры (строительные и ремонтные работы, уборка и вывоз мусора, погрузочно-разгрузочные работы, гул трансформаторов ЛЭП и т.п.). Уровень шума на оживленных автомагистралях может достигать 90-95 дБ, при городском строительстве - до 100-110 дБ, отмечает эксперт.

! Неблагоприятной для слуха считается громкость выше 80-85 дБ. Начиная с 90-95 дБ возможно повреждение органов слуха при непрерывном воздействии такого шума в течение 40-60 минут. При громкости 100-110 дБ (это максимальная громкость в наушниках или гул приближающейся электрички в метро) повреждение органов слуха начинается спустя 5 минут непрерывного воздействия.

- Привычка использовать наушники на высокой громкости. Это создает дополнительную негативную нагрузку на внутреннее ухо, поясняет эксперт (как ее снизить - см. советы далее).

- Длительный стресс, который часто сопровождает жизнь в большом городе. «Шум сам по себе воспринимается организмом как хронический стресс-фактор. Это приводит к выбросу гормонов стресса и может влиять на артериальное давление, косвенно ухудшая кровоснабжение органов слуха», - предупреждает Никита Дикопольцев.

- Перенесенные инфекционные заболевания, в первую очередь отиты (они могут становиться, в том числе, последствием заражения ОРВИ, гриппом, ковидом). А также прием некоторых лекарственных препаратов, обладающих ототоксическим действием - они могут негативно влиять на слуховой нерв.

! От редакции: как ранее рассказывали «КП» врачи, к числу таких лекарств относятся некоторые антибиотики, противоопухолевые препараты, нестероидные противовоспалительные средства (для снятия воспалений и боли). Это еще один аргумент, почему опасно самолечение. Врачи, назначая такие препараты, подбирают оптимальные дозы и режим приема, чтобы снизить риск токсического воздействия на органы слуха.

- Плохая экологическая обстановка. «Загрязнение воздуха, воды, продуктов питания в сочетания с шумом может вызывать более сильные нарушения в организме, включая органы слуха, чем каждый фактор по отдельности», - отмечает эксперт.

«6-МЕТРОВЫЙ ТЕСТ»: КАК РАСПОЗНАТЬ НАРУШЕНИЕ СЛУХА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

- В среднем слух постепенно начинает снижаться с 45 лет. Начиная с этого возраста, людям рекомендуется периодически (раз в 2-3 года или в зависимости от медпоказаний чаще) проходить проверки у специалиста. Можно обращаться к врачу-лору или сурдологу.

- По каким признакам можно заподозрить нарушение слуха у себя или члена семьи?

- Есть несколько характерных признаков. Вам или вашему близкому начинает казаться, что окружающие говорят невнятно, «ворчат». Вы начинаете часто переспрашивать, особенно по телефону или в шумной обстановке.

Также должна насторожить привычка прибавлять громкость на телевизоре или радио до уровня, который другим кажется слишком высоким. Стоит обеспокоиться, если вас или члена вашей семьи преследует шум, звон в ушах - даже в условиях тихой комнаты, ночного отдыха.

! Для быстрой проверки слуха в домашних условиях существует простой и надежный тест, который используют и врачи, отмечает Никита Дикопольцев.

- Попросите кого-то из домашних отойти от вас на расстояние 5-6 метров и произнести несколько слов шепотом. В норме шепот на таком расстоянии должен быть разборчив. Если вы не слышите его четко или слышите только отдельные фразы, это повод обратиться к врачу-лору или сурдологу для профессиональной диагностики. Она называется «тональная пороговая аудиометрия».

КАК СОХРАНИТЬ СЛУХ: СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

- Основная и самая эффективная профилактика потери слуха - это своевременная защита от вредного шума, - подчеркивает аудиолог Никита Дикопольцев.

Для этого:

1. В городской среде, в метро, на стройке или на концертах с очень громкой музыкой стоит использовать беруши или наушники с шумоподавлением.

2. Пользуясь наушниками, важно соблюдать правило «60/60»: громкость не должна превышать 60% от максимальной, а непрерывное время прослушивания - 60 минут.

3. Приветствуется прослушивание классической музыки. «Сама по себе она, конечно, не лечит орган слуха, но в целом оказывает благотворное влияние на нервную систему. Это способствует снижению стресса, что полезно для всего организма, включая головной мозг и слуховой нерв», - поясняет эксперт.

4. Физнагрузки, улучшающие кровообращение, тоже вносят вклад в профилактику нарушений слуха. Прежде всего это аэробные упражнения - ходьба быстрым шагом, бег, плавание, быстрая езда на велосипеде и т.п.

5. Своевременно лечите осложнения инфекций, затрагивающих систему «ухо-горло-нос». Не медля обращайтесь к врачу при первых же симптомах воспаления органов слуха: боли в ушной раковине, ощущение заложенности, распирания в ушах, снижение слуха.

! Что касается «тренировок» слуха, например, попыток разобрать речь на фоне сильного шума, - это скорее вредно, так как ведет к переутомлению слухового нерва и мозга, - предупреждает эксперт.

ВАЖНО

Какую роль играет слухопротезирование

- Использование слуховых аппаратов это не просто «усиление звука». А реальная медицинская помощь, профилактика дальнейших осложнений и, в том числе, доказанное снижение риска деменции, - подчеркивает Никита Дикопольцев.

Исследования показали:

* применение слуховых аппаратов и кохлеарных имплантов (высокотехнологичные протезы, которые устанавливаются в ухо с помощью хирургической операции. - Ред.) связано с уменьшением риска долгосрочного когнитивного снижения на 19%;

* ношение аппаратов может почти на треть снизить риск развития деменции в течение ближайших 7 лет.

- Повышение качества жизни и профилактика рисков напрямую зависят от степени реального улучшения слуха при использовании аппарата, - отмечает эксперт. - Наукой доказано, что именно своевременное и правильно настроенное слухопротезирование обеспечивает головному мозгу необходимую стимуляцию. Это, в свою очередь, замедляет атрофию слуховых центров. И в конечном счете способствует снижению риска деменции.

Так что при появлении первых признаков снижения слуха (см. выше) очень важно не откладывать визит к врачу-сурдологу.

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