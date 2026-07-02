Украинский омбудсмен Дмитро Лубинец

Признаться честно, когда несколько дней назад украинский омбудсмен Дмитро Лубинец вместе с российской коллегой Яной Лантратовой говорил с журналистами во время обмена гражданскими лицами, у меня на какое-то мгновение закралось сомнение, что, возможно, он и не Дмитро вовсе, а Дмитрий. Настолько разумные вещи он говорил в тот момент. Но это оказалось очень обманчивым впечатлением.

Поскольку, вернувшись в Киев, что называется, в родную питательную бандеровскую среду, Лубинец превратился в обычного Дмитро. Он выступил с настоящим докладом, заявив, что украинские военнопленные в русском плену подвергаются аж 694-м видам пыток. Право слово, срелневековые инквизиторы наверняка позавидовали бы такому буйству богатой фантазии.

Дмитро даже пример привел. Так, одного мужчину удерживали 18 суток в подвале после того, как сломали ему ребра, и мобилизовали только после того, как сломанные ребра срослись и он прошел врачебную комиссию. И произошла эта история совсем недавно, правда не в русском плену, а в ТЦК украинского города Николаева. В этих украинских ТЦК, как оказалось, не только пытают, но и забивают насмерть, просто убивают.

А вот в ТЦК Ивано-Франковска … А в ТЦК Тернополя … Куча историй, одна достойнее другой. А при чем тут русский плен? Отстаньте, даже если ни при чем, все равно русские виноваты. В том числе и в том, что наиболее критическая ситуация в сфере мобилизационных мероприятий наблюдается, как признался украинский омбудсмен, в Одесской, Закарпатской, Львовской и Тернопольской областях.

По мнению украинского омбудсмена, многие украинцы готовы вернуться из Европы, но не понимают, где будут жить после возвращения. Фото: Diego Radamas / Keystone Press Agency / Global Look Press

А еще Лубинец рассказал, что до сих пор в русском плену остаются «защитники Мариуполя». Причем, из 130 раненых, переживших удар по лагерю для пленных Оленовке, 46 до сих пор остаются на территории России, хотя относятся к категории тяжелораненых и тяжелобольных. И снова неувязочка получается – российская сторона постоянно заявляет, что Киев уходит от обмена простых солдат, которые уже долгое время находятся в плену, особенно это касается тяжело раненых и больных. Наверное, таким образом бандеровцы надеются подорвать российскую экономику, ведь их приходится не только кормить, но и лечить. А это совсем другие затраты.

Впрочем, если верить Дмитро Лубинцу, виноваты перед украинцами не только русские, которые виноваты по определению уже по той причине, что являются русскими, но и … европейцы. Потому что европейцы могли бы дать денег украинским беженцам, чтобы те вернулись домой.

По мнению украинского омбудсмена, многие украинцы готовы вернуться из Европы, но не понимают, где будут жить после возвращения.

- Если ты все потерял на оккупированной территории, не знаешь, где будешь жить и работать, то не вернешься в Украину. Потому что в Европе безопаснее, чем в Украине. Давайте откровенно об этом говорить, - аргументировал свою позицию Лубинец и заявил, что Евросоюз мог бы выделять украинцам средства на покупку жилья в Украине. По его расчетам, сумм свыше 10-12 тысяч евро на душу могло бы хватить в таком случае для возвращения беженцев на Украину. К слову, правительства некоторых стран рассматривали подобные варианты стимуляции возвращения украинских беженцев, но там обсуждались суммы в пределах 4-х тысяч евро.

В общем, ЕС снова должен украинцам. Сначала был должен, когда они незваными гостями рванули в страны Евросоюза, теперь должен помочь им купить жилье на Украине, чтобы они могли вернуться.

Невоспитуемые и необучаемые.

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