Проект свернули, ученых "кинули" на деньги? Почему не взлетела идея полета к Альфа Центавра с участием Мильнера, Хокинга и Леба

Презентовал идею сам великий Стивен Хокинг, а финансировал миллиардер Юрий Мильнер

Этот ошеломляющий и дерзкий проект десять лет назад потряс человечество. Армада мини-спутников на солнечных парусах за какие-то 30 лет достигает ближайшей звезды, Альфа Центавра. Мы наконец-то увидим своими глазами принципиально иной мир, а, поскольку там есть планеты земного типа, то, может быть, и их обитателей! Презентовал идею сам великий Стивен Хокинг, а финансировал миллиардер Юрий Мильнер, некогда наш соотечественник, «золотой мальчик» из Физического института РАН. Сегодня СМИ пишут, что проект свернут, а инвесторы кинули ученых на деньги. Но все не так просто: KP.RU пообщалась с одним из участников нашумевшей инициативы. И мы готовы представить подлинную историю этой изящной идеи, которой не суждено было оторваться от грешной Земли. Это история мечты, которая оказалась слишком красивой, чтобы сбыться.

ЮРИЙ ГАГАРИН И АВИ ЛЕБ

В далеком 1961 году в Москве родился мальчик Юра. Это был год первого полета человека в космос. Поэтому имя родители дали, конечно же, «как у Гагарина».

В школе ребенок показал столь явные успехи в точных науках, дорожка – конечно же, только в МГУ. Этот вуз Юрий Мильнер, с дипломом физика-теоретика, и окончил в 1985 году. Столь же естественно увидеть нашего героя сразу после учебы в Физическом институте РАН, в отделе теоретической физики. Там его шефом был Виталий Гинзбург. Много позже, в 2003 году, Виталий Лазаревич получит Нобелевскую премию за теорию сверхпроводимости (эффект Гинзбурга-Ландау).

В стране тем временем шли тектонические изменения. В академических учреждениях платили все хуже, зато ученым показалось, что теперь-то у них появился шанс «монетизировать» талант. Тысячи кандидатов и докторов наук подались в кооператоры. Юрий Мильнер тоже решил круто изменить стезю, но замахнулся повыше. С 1990 по 1992 году он учился в Уортонской школе бизнеса при Пенсильванском университете, затем работал во Всемирном банке (Вашингтон), а в 1995-м вернулся в Россию и занялся по-настоящему большим бизнесом, возглавив в конце концов компанию Mail.ru. Жил на два дома, в России и в США, а в 2014-м решил уехать в Штаты окончательно.

И вот наконец мы подобрались к тому самому межзвездному проекту. 2015 год. Мильнер создает фонд Breakthrough Initiatives для поддержки самого-самого дерзкого и прогрессивного в науке и технике. За поиски этого самого-самого отвечает человек, имя которого вам может показаться знакомым: Ави Леб. Да, тот самый астроном, профессор из Гарварда, что объявляет межзвездные кометы (например, 3I/ATLAS) инопланетными кораблями.

Очевидцы рассказывают, что однажды к Лебу зашел другой сотрудник фонда, Питер Ворден, и сказал:

- А что ты так долго ищешь? Подходящая идея уже есть. К Альфа Центавра полетим.

Презентовал идею сам великий Стивен Хокинг. ФОТО ВВС/Mеntоrn

СТОПАМИ ФРИДРИХА ЦАНДЕРА

Оказывается, профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Филип Любин только что получил от НАСА грант аж на 100 тысяч долларов, и за эти деньги написал работу, как легко и относительно быстро достичь иных звезд.

Задача нетривиальна. Обычной ракете, чтобы долететь до ближайшей звезды Проксимы (входит в систему Альфа Центавра) требуется 165 000 лет. И дело даже не в годах. Поднимая людей на МКС, ракета на 90% «состоит» из топлива, а полезная нагрузка составляет лишь процентов десять. При межзвездном полете доля топлива вырастает до 99,99999…%. Это уже не полет, а чистое безумие.

Любин вспомнил старую идею советского инженера Фридриха Цандера: солнечный парус! Свет состоит из фотонов. Ударяясь в препятствие, фотоны передают ему свой импульс. Он ничтожен. Но, если «препятствием» выступает некая громадная легкая конструкция (парус), а фотонов много – удары разгоняют устройство до потенциально световых скоростей.

Любин конструирует проект: зонд весом около грамма. Снабженный большим «парусом». Мощнейший лазер, который молниеносно разгоняет малютку до одной пятой скорости света. До Проксимы Центавра лететь всего 30 лет. Еще около 4 лет до Земли будет идти сигнал, посланный зондом. Точнее, зондами: таких, наноразмерных, можно изготовить и послать тысячи.

Любин пишет работу «Дорожная карта межзвездных полетов». Именно ее черновик попался на глаза Питеру Вордену. Леб тоже сходу понял: дело стоящее. Любина знакомят с Мильнером, и назначают научным консультантом проекта.

12 апреля (названный в честь Гагарина Мильнер выбрал именно этот день) 2016 года инвесторы презентуют проект, названный Breakthrough Starshot. На церемонии – великий физик Стивен Хокинг. Несмотря на тяжелейшую болезнь (он уйдет из жизни в 2018-м) Хокинг уверял, что полон идей и интеллектуальных сил. Названы сроки и стоимость: 5-10 миллиардов долларов. Запуск – 2036 год.

Работа закипела. Наверное.

Зонд весом около грамма. Снабженный большим «парусом». Мощнейший лазер, который молниеносно разгоняет малютку до одной пятой скорости света

«ВСЕ ИСПОРТИЛ СВОИМИ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕЛОВЕЧКАМИ»

В прошлом году в научно-популярном журнале Scientific American вышло громадное «расследование» за подписью астронома и (главным образом) научного журналиста Сары Скоулз. Автор констатирует: проект потерпел фиаско, ученые не получили обещанных денег, их «кинули» инвесторы. О проекте снова заговорили: в самом деле, а что там у Мильнера с Альфа Центавра? Ведь уже десять лет прошло после яркой презентации.

Хотя Сара стремится выглядеть объективной, трудно отделаться от ощущения, что в крахе блестящей инициативы виноват лично и единолично Ави Леб. Это он увлекся «зелеными человечками» и к проекту охладел, а его сомнительная репутация отпугнула серьезных инвесторов. Но Сара умалчивает, что Ави Леб – ее любимый «мальчик для битья», и она не впервые песочит этого «выскочку» с его «ненаучными идеями».

Ничего «зловещего», «интриганского» и «глупого» Леб в проекте Мильнера, не делал, рассказал KP.RU на правах анонимности (что совершенно понятно) исследователь, вхожий в программу с первого дня.

- Несмотря на противоречивость его недавних высказываний (о том, что комета 3I/ATLAS – космический корабль пришельцев. – KP.RU) он сильный ученый. У Леба на тот момент не было опыта руководства масштабными техническими программами. Но он напрягся и впрягся по полной. Он не умел делегировать, стремился все сделать сам, и это отнимало у него кучу времени. Тем не менее, вопросов к его работе ни у меня, ни у других не было, - говорит наш собеседник.

Зато происходило другое, вспоминает он: Филип Любин как-то сразу обиделся и счел, что занимает в проекте не то место, какого заслуживает. Судя по всему, он рассчитывал на серьезное финансирование, но не получил его.

- Ему не дали практически ни цента. Он попытался самостоятельно привлекать средства, минуя Starshot. И чем дальше, тем больше говорил о своем недовольстве, - вспоминает наш собеседник.

Но дело не в Любине, а в месте его работы - Калифорнийском университете в Санта-Барбаре.

- В проект хотели привлечь серьезную промышленность, крупные корпорации, а Калифорнийский университет – ни то, ни другое, - говорит собеседник.

ПАР УШЕЛ В ПИАР?

История краха Breakthrough Starshot в исполнении Сары Скоулз выглядит примерно так. По ходу пьесы вскрывались все новые и новые технологические трудности. Становилось понятно, что денег надо все больше. А Леб со своими завиральскими идеями распугал инвесторов и вообще серьезных ребят.

- И Мильнер, и остальные с самого начала понимали, что Starshot с точки зрения технологий – это утопия, - говорит наш собеседник.

Тогда, простите, в чем смысл безудержного веселья?

Для Мильнера это был, безусловно, пиар. И, когда Сара Скоулз или кто-то еще ставит это бизнесмену в вину, они просто не вполне понимают, как думает предприниматель, и чем эти думки отличаются от «научного менталитета». Обвинять Мильнера в том, что он хотел попиариться на проекте (причем на собственном) все равно, что обвинять кошку в том, что она поймала мышь.

Для Мильнера, некогда человека из науки, это еще и прекрасный повод собрать умных людей (один Хокинг чего стоит) и регулярно с ними общаться. Клуб своего рода.

- Было очень драйвово. Интересные люди, яркие идеи, далекие горизонты, - описывает наш собеседник обстановку в этом «клубе». - При этом никто не делал тайны из того, что задумка нереализуема.

В 2022 году Мильнер сосредоточился на собственном бизнесе. Breakthrough Starshot отошел на второй план. Проект стал тихо засыпать. Это почувствовали партнеры, которые тоже дали заднюю.

- Обещанное финансирование не состоялось, и проект «уснул», - говорит наш собеседник.

ТАК «КИНУЛИ» ИЛИ НЕТ?

Статья в Scientific American превратилась в сотни, если не тысячи новостей. Мол, что ученых «обманули» и «кинули на деньги». Но есть странность: ни один из исследователей не заявил об этом прямо, от себя, и тем более не подал в суд. Хотя американцы обожают судиться.

Что в реальности. В 2016-м обещали выделить миллиарды, а дали суммарно лишь 4,5 миллиона. В основном в виде микрогрантов. В Пенсильванском университете пытались спроектировать солнечный парус, а в Австралийском национальном университете и в Калтехе – лазер. Грантов по 100-200 тысяч долларов хватало только на компьютерные симуляции. Все результаты симуляций говорили, что проект «не взлетит».

Во-первых, оказалось, что столь мощного лазера, который разгонит микроспутники, землянам пока не построить.

Во-вторых, если и построить, его луч «съест» рассеяние и поглощение в земной атмосфере, а выводить громадину, для питания которой нужна отдельная электростанция, в космос нереально.

В-третьих, никак не получалась конструкция паруса, способная принять луч и разогнать микроспутник до нужной скорости. Наконец, подсчеты показали, что летящие с колоссальной быстротой микроспутники побьются по дороге о космическую пыль, и до Альфы Центавра не доберется никто.

Ученые, которых привлекал Breakthrough Starshot, гранты брали. Отрабатывали честно. Вероятно, рассчитывали на продолжение финансового банкета. Не получив новых денег, научные группы расстроились. Но не более того. Им заплатили за ту работу, что они сделали. И не заплатили за ту, что они не сделали. Кинули? Ну, нет.

БЫЛА У ЛЮДЕЙ МЕЧТА…

Даже «уснувший» (да что там, прекративший существование) проект Breakthrough Starshot продолжает будоражить СМИ и создавать вокруг себя то, ради чего он, возможно, и был создан – шум и пиар.

Вы можете прочитать, что смертельно больного Стивена Хокинга «обманули» и «цинично втянули» в бедовую инициативу. А что, если ему, до последнего сохранявшему светлую голову, было просто интересно?

Вы также с удивлением узнаете, что Ави Леб задумал шумиху вокруг 3I/ATLAS с единственной целью – отвлечь внимание от Breakthrough Starshot и его «зловещей» роли в этом проекте. Хотя Леб поднял шум и вокруг 1I/Оумуамуа в 2017 году, когда ничего «маскировать» еще было не надо.

Люди очень хотят если не полететь к звездам, то хотя бы увидеть иные системы глазами зондов. Людям сказали: мечты сбываются. А потом оказалось, что не сбываются. Людям стало досадно. Что ж, это очень даже можно понять.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Возможности обычных ракет исчерпаны

Александр Железняков, академик Российской Академии космонавтики имени Циолковского:

- Эксперименты с солнечными парусами ставили еще в СССР и получали не очень обнадеживающие результаты. Паруса, как выяснилось, технически сложно развернуть и добиться, чтобы они не складывались. А темп разгона оказался далеко не впечатляющим. Теоретически зонд с парусом можно разогнать до очень высоких скоростей, но пока только теоретически.

В то же время понятно, что традиционные ракеты работают на пределе возможностей, и мы сможем выжать из них еще максимум несколько процентов эффективности. Для серьезных миссий в глубокий космос надо придумывать что-то еще. Я пока не вижу другого решения, нежели ядерный двигатель.

Альфу Центавра на самом деле не одна звезда, а три: Ригил, Толиман и Проксима

ИЗ ДОСЬЕ “КП”

Проект Breakthrough Starshot в цифрах

! В ближний космос запускается корабль-матка. На нем около 1000 микрозондов весом 1-3 грамма.

! Каждый - полноценный космический корабль с ядерной батарейкой и легчайшим парусом площадью около 25 квадратных метров. Зонды в состоянии передать четкую картинку.

! Мощнейший лазер с Земли освещает каждый зонд по очереди, разгоняя его за 10 минут до 25% от скорости света. До цели долетят не все.

! Сценарии предполагали пролет около звезды на громадной скорости или торможение и выход на орбиту вокруг тамошних планет.

КСТАТИ

Загадка С планетой-призраком

Альфу Центавра на самом деле не одна звезда, а три: Ригил, Толиман и Проксима (Ближайшая). Предполагалось лететь к Проксиме и еще какой-то из звезд. Энтузиазм первых месяцев проекта был вызван еще и уверенностью ученых: в системе Альфы Центавра есть «двойник Земли» (Альфа Центавра Bb). Но уже в 2015-м оказалось, что планеты нет – ошибка данных. История мистически повторилась в 2024-м, когда телескоп Уэбба снял возле этой звезды еще одну планету размером с Сатурн. И она исчезла тоже! Что там творится, решительно непонятно.

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